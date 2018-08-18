Додано: Чет 10 лют, 2022 10:23

Прохожий написав: ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в

локация полное гвно

как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ) ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/влокация полное гвнокак сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)

В принципе в Киеве, всё что не центр-гвно (по мнению ККЦ), но те, кто с ним не согласен, говорят, что и центр-гвно.Киевлянчики и власть имущие понаехи, это вы тут понастроили, я своим баксом за эти стройки не голосовал: снимал то, что было давно построено, 20-50 лет назад, купил то, что построили до моего приезда в Киев.На лавочке у чешки сидеть не буду, может быть в парке. Там патруль ходит, надеюсь не бухают.На Нивках,в том числе около ФТ, бухают. В 8-15 утра бухарей видел на Нивках регулярно, когда ехал на работу. на Дорогожичах-бухают, также с 8 утра, на Довженко-бухали, по вечерам, на Антоновича-не помню, не видел, наверное потому, что двора там просто нет, где можно побухать. Бухают везде. Скорее всего потому, что вся культура города сосредоточена в центре, построена 70-120 лет назад. Потому там театры, кружки и дворец пионеров. Для детей партийной элиты. Потом было не до культуры-надо было хрущи строить и панельки, много и быстро. Потом надо было что-то приватизировать, потом музейные фонды красть. как то так.Вы что-то сделали, чтобы Борщага не была гвном?