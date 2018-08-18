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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9512951395149515>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Хтось може підтвердити, чи спростувати цю інформацію?

я могу
подтверждаю
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:І ще - правильно я розумію, що мати 85К в жирних 2016-2017х роках - то можна було собі кращу локацію вибрати Сережику, чи ні?
Наприклад, в якісь новобудові - а поки будується, то доскладати на ремонт.
Нє?

Ты неправильно понимаешь:
Пока дом строится, а квартира-арендуется, скирдовать на ремонт не получается.
К тому же у меня жена была до осени 2018 в декретном отпуске.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:04

  kingkongovets написав:У Києві планують заборонити прибудову, зміну форми вікон і балконів, а також установку кондиціонерів на фасадах об’єктів культурної спадщини
Про це розповів профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів.
..

а раньше, так полагаю, было разрешено? То есть, на 9й год каденции любимого мэра задумались о культуре?
Или, как вы там писали - не все сразу? Спустя 8 лет пришло понимание.
А куле просто по всему городу не обязать жильцов убрать за собой с фаадов к куям? Очко жмет, что не проголосуют потом?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в
локация полное гвно
как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)


:D
В принципе в Киеве, всё что не центр-гвно (по мнению ККЦ), но те, кто с ним не согласен, говорят, что и центр-гвно.
Киевлянчики и власть имущие понаехи, это вы тут понастроили, я своим баксом за эти стройки не голосовал: снимал то, что было давно построено, 20-50 лет назад, купил то, что построили до моего приезда в Киев.
На лавочке у чешки сидеть не буду, может быть в парке. Там патруль ходит, надеюсь не бухают.
На Нивках,в том числе около ФТ, бухают. В 8-15 утра бухарей видел на Нивках регулярно, когда ехал на работу. на Дорогожичах-бухают, также с 8 утра, на Довженко-бухали, по вечерам, на Антоновича-не помню, не видел, наверное потому, что двора там просто нет, где можно побухать. Бухают везде. Скорее всего потому, что вся культура города сосредоточена в центре, построена 70-120 лет назад. Потому там театры, кружки и дворец пионеров. Для детей партийной элиты. Потом было не до культуры-надо было хрущи строить и панельки, много и быстро. Потом надо было что-то приватизировать, потом музейные фонды красть. как то так.
Вы что-то сделали, чтобы Борщага не была гвном?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:31

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:Серж, если взяли больше чем за 100, то я не хочу вас расстраивать покупкой моих знакомых 4к на ЧЕрновола в кирпичном доме 2005 года 130м2 за 120 куе. 2019год.
С ремонтом конца 00-х (гипсокартонные извращения на потолках, но зато европейская трехслойка).
Над дорогой? Я б такое не купил.
В 2019 г. мне бы не дали в долг эти "копейки".
Я регулярно ставил фильтр цены чуть выше своего потолка и видел всё, что продают через интернет.

По такой цене можно было бы смириться. Хотя ФТ и Хаос все равно выглядят по-интереснее. Но чего уже жалеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:По такой цене можно было бы смириться.
с чем смириться? с тем что невозможно выспаться?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:35

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Тысяч 80 за 10 лет отдал.


Нормуль. Трёшка на котловане в той же Поэтике или двуха в ФК2, ЯГ или Кардинале.

Это ж 10 лет - целая жизнь. Во время ремонта я частенько думал о том, какой пустяк эта арендная плата: когда за какую-нибудь перегородку отстегиваешь оверполугодовую арендную плату, а за шкаф - 3-4-месячную. За стоимость ремонта я мог еще 15 лет арендовать.


Жизнь-боль. А блатная (модная)-боль в квадрате. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:36

  sequence написав:
  kingkongovets написав:У Києві планують заборонити прибудову, зміну форми вікон і балконів, а також установку кондиціонерів на фасадах об’єктів культурної спадщини
Про це розповів профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів.
..

а раньше, так полагаю, было разрешено? То есть, на 9й год каденции любимого мэра задумались о культуре?
Или, как вы там писали - не все сразу? Спустя 8 лет пришло понимание.
А куле просто по всему городу не обязать жильцов убрать за собой с фаадов к куям? Очко жмет, что не проголосуют потом?

Боюсь что это очередное благое намерение. Дом на Владимирской все покажет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:41

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:По такой цене можно было бы смириться.
с чем смириться? с тем что невозможно выспаться?

И с этим тоже. %%20 киевлян живут над дорогами. И все ОК. Вон в Рыбальском сейчас начали строить дома в первой линии - с открытыми балконами и террасами, с которых можно будет водителям стоящим в пробке кофе продавать. И норм. Ценник будет овер 2 куе за метр без вариантов.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:43

128 годин на рік у заторах: Київ став третім у світі за трафіком на дорогах
https://kyiv.tsn.ua/128-godin-na-rik-u- ... 73671.html
Вот это и есть результат работы боксёра...
Serg-ik
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