RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9512951395149515

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:44

  Serg-ik написав:128 годин на рік у заторах: Київ став третім у світі за трафіком на дорогах
https://kyiv.tsn.ua/128-godin-na-rik-u- ... 73671.html
Вот это и есть результат работы боксёра...

Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.
airmax78
 
Повідомлень: 40255
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:45

  airmax78 написав:с которых можно будет водителям стоящим в пробке кофе продавать.

О, я такое наблюдал в епенях за кольцевой, когда пришлось объезжать пробки (навигатор повел). Был тоже удивлен и шокирован, из подъезда многоэтажки ты делаешь шаг сразу на проезжую часть дороги. Вот прям сразу на дорогу. Как там люди из подъезда выходят я не понимаю вообще. :|
Примат
 
Повідомлень: 122
З нами з: 09.12.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:45

Мне на Боршаге норм. Единственная сложность - это ОТ, если нужно добираться с пересадками. Но это проблема всего Киева. Даже в центре с ОТ беда. Недавно от Куреневского парка на Майдан ездил. По Евею траликом 23 мин. Но только на остановке простоял более 0.5часа. Ни 6, ни 18. Они стаей ходят, а не равномерно. И обратно ехал, на Майдане минут 40 ждал у разбитой остановки. Стекло рассыпалось на всю ширину тротуара. Центр-центр..., культура-мультура.
А как бухают в Куреневском парке. Загляденье. На лавочках и на травке компашки сидят и интеллигентно так бухают, не то что на Борщаге. И бомжи поприличнее. Многих узнаю.
Гламурные "няшки" собачек испражняют на газончике, но не убирают за ними. Потому что "илита" выше борщаговской.
Не надо "катить" на Борщагу. Это и есть Киев.
Клиент_
 
Повідомлень: 210
З нами з: 25.02.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:45

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в
локация полное гвно
как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)


:D
В принципе в Киеве, всё что не центр-гвно (по мнению ККЦ), но те, кто с ним не согласен, говорят, что и центр-гвно.
Киевлянчики и власть имущие понаехи, это вы тут понастроили, я своим баксом за эти стройки не голосовал: снимал то, что было давно построено, 20-50 лет назад, купил то, что построили до моего приезда в Киев.
На лавочке у чешки сидеть не буду, может быть в парке. Там патруль ходит, надеюсь не бухают.
На Нивках,в том числе около ФТ, бухают. В 8-15 утра бухарей видел на Нивках регулярно, когда ехал на работу. на Дорогожичах-бухают, также с 8 утра, на Довженко-бухали, по вечерам, на Антоновича-не помню, не видел, наверное потому, что двора там просто нет, где можно побухать. Бухают везде. Скорее всего потому, что вся культура города сосредоточена в центре, построена 70-120 лет назад. Потому там театры, кружки и дворец пионеров. Для детей партийной элиты. Потом было не до культуры-надо было хрущи строить и панельки, много и быстро. Потом надо было что-то приватизировать, потом музейные фонды красть. как то так.
Вы что-то сделали, чтобы Борщага не была гвном?

Послухати ККЦ і Прохожего, то в центрі Відень, а поза центром фавели, але #лутшийвсіхмер
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28148
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2455 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:%%20 киевлян живут над дорогами. И все ОК.

еще скажи "Это их выбор, им так нравится". Соглашусь только по тем, кто купил новострой над дорогой и живёт там, а не сдаёт в аренду.
Хотя не устаю удивляться как одни придурки строят над дорогой Квартеты и Генезисы, другие там покупают, а третьи арендуют...
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12847
З нами з: 10.06.11
Подякував: 235 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:46

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:По такой цене можно было бы смириться.
с чем смириться? с тем что невозможно выспаться?

И с этим тоже. %%20 киевлян живут над дорогами. И все ОК. Вон в Рыбальском сейчас начали строить дома в первой линии - с открытыми балконами и террасами, с которых можно будет водителям стоящим в пробке кофе продавать. И норм. Ценник будет овер 2 куе за метр без вариантов.

Покупать жильё над трассой с круглосуточным движением это ок и можно смириться? :) И потом еще говорят, что на форуме по РН дают полезные советы :)
fasser
 
Повідомлень: 303
З нами з: 13.03.10
Подякував: 601 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9512951395149515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
981 1397388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 09:57
Amethyst
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5107698
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33018
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1176)
10.02.2022 10:32
Рынок ОВГЗ (2746)
10.02.2022 09:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.