Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:с которых можно будет водителям стоящим в пробке кофе продавать.
О, я такое наблюдал в епенях за кольцевой, когда пришлось объезжать пробки (навигатор повел). Был тоже удивлен и шокирован, из подъезда многоэтажки ты делаешь шаг сразу на проезжую часть дороги. Вот прям сразу на дорогу. Как там люди из подъезда выходят я не понимаю вообще.
Мне на Боршаге норм. Единственная сложность - это ОТ, если нужно добираться с пересадками. Но это проблема всего Киева. Даже в центре с ОТ беда. Недавно от Куреневского парка на Майдан ездил. По Евею траликом 23 мин. Но только на остановке простоял более 0.5часа. Ни 6, ни 18. Они стаей ходят, а не равномерно. И обратно ехал, на Майдане минут 40 ждал у разбитой остановки. Стекло рассыпалось на всю ширину тротуара. Центр-центр..., культура-мультура. А как бухают в Куреневском парке. Загляденье. На лавочках и на травке компашки сидят и интеллигентно так бухают, не то что на Борщаге. И бомжи поприличнее. Многих узнаю. Гламурные "няшки" собачек испражняют на газончике, но не убирают за ними. Потому что "илита" выше борщаговской. Не надо "катить" на Борщагу. Это и есть Киев.
Прохожий написав:ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в локация полное гвно как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ)
В принципе в Киеве, всё что не центр-гвно (по мнению ККЦ), но те, кто с ним не согласен, говорят, что и центр-гвно. Киевлянчики и власть имущие понаехи, это вы тут понастроили, я своим баксом за эти стройки не голосовал: снимал то, что было давно построено, 20-50 лет назад, купил то, что построили до моего приезда в Киев. На лавочке у чешки сидеть не буду, может быть в парке. Там патруль ходит, надеюсь не бухают. На Нивках,в том числе около ФТ, бухают. В 8-15 утра бухарей видел на Нивках регулярно, когда ехал на работу. на Дорогожичах-бухают, также с 8 утра, на Довженко-бухали, по вечерам, на Антоновича-не помню, не видел, наверное потому, что двора там просто нет, где можно побухать. Бухают везде. Скорее всего потому, что вся культура города сосредоточена в центре, построена 70-120 лет назад. Потому там театры, кружки и дворец пионеров. Для детей партийной элиты. Потом было не до культуры-надо было хрущи строить и панельки, много и быстро. Потом надо было что-то приватизировать, потом музейные фонды красть. как то так. Вы что-то сделали, чтобы Борщага не была гвном?
Послухати ККЦ і Прохожего, то в центрі Відень, а поза центром фавели, але #лутшийвсіхмер
airmax78 написав:%%20 киевлян живут над дорогами. И все ОК.
еще скажи "Это их выбор, им так нравится". Соглашусь только по тем, кто купил новострой над дорогой и живёт там, а не сдаёт в аренду. Хотя не устаю удивляться как одни придурки строят над дорогой Квартеты и Генезисы, другие там покупают, а третьи арендуют...
airmax78 написав:По такой цене можно было бы смириться.
с чем смириться? с тем что невозможно выспаться?
И с этим тоже. %%20 киевлян живут над дорогами. И все ОК. Вон в Рыбальском сейчас начали строить дома в первой линии - с открытыми балконами и террасами, с которых можно будет водителям стоящим в пробке кофе продавать. И норм. Ценник будет овер 2 куе за метр без вариантов.
Покупать жильё над трассой с круглосуточным движением это ок и можно смириться? И потом еще говорят, что на форуме по РН дают полезные советы