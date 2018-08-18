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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:09

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Если бы Серж прислушался - был бы сейчас довольно состоятельным человеком.

Послушай, даже ККЦ и прохожий ожидали #опу к осени 2020. И никто никак не ожидал этого дурного роста цен в валюте . Разве не так?
Повторюсь в который раз: я не собирался покупать, перепродавать с прибылью. У меня была цель купить себе, а не играть в лоторею

Даже Зрадио писал, что для себя можно и нужно покупать в любой момент времени. Но это уже новейшая история. Меня то все та несостоявшаяся треха в ФТ не отпускает. Если бы я знал, что у вас существенно больше чем 50 куе и ничего занимать и даже оформлять рассрочку не нужно - я бы тогда с вас не слез.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Меня то все та несостоявшаяся треха в ФТ не отпускает. Если бы я знал, что у вас существенно больше чем 50 куе и ничего занимать и даже оформлять рассрочку не нужно - я бы тогда с вас не слез.
фигня этот ФТ, в который раз повторюсь. Спальня 12 метров и 22 метра-это земля и небо...
У жены коллега 50+ лет там купила однушку, 28 метров, в какой-то из первых очередей. всей семьёй платили. Мрак...
Из тесных квартир все повылазят на свежий воздух. Думаете поедут в центр в театр?, не , бухать будут. Кто у бассейна, дорого и цивильно, а кто и поскромнее, просто пивас на лавке. Правильно писали-люди одинаковые, только бухло и наркота по цене отличаются
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 10 лют, 2022 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:19

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:128 годин на рік у заторах: Київ став третім у світі за трафіком на дорогах
https://kyiv.tsn.ua/128-godin-na-rik-u- ... 73671.html
Вот это и есть результат работы боксёра...

Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.

нет, те пацаны скоро обгонят киев по заторам
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:24

  airmax78 написав:Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.

Меня всегда поражали люди которые зарабатывают приличные деньги а 2+2 не могут сложить.

Население Ирпеня и Бучи до 130 тыс человек (включая женщин стариков и детей) Пусть все домохозяйства Ирпеня и Бучи владеют 80 тыс авто (на практике существенно меньше) при этом вы с уверенностью утверждаете что они создают пробки в трехмиллионном Киеве где зарегистрировано 1 060 000 авто. Бинго. https://www.google.com/amp/s/amp.infoca ... 46218.html

Дайте угадаю вы блогер. Так профессионально врать могут только они.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А що, у 2016-2017р. - не було якогось цікавого напівкотловану за 50-60К?(щоб ще на ремонт залишилось)

Пойми, с 2000 го года строители не дремали, много пустых мест застроили, где можно и где нельзя. Потом за 15 лет угробили остатки промышленности и теперь строят на бывших промзонах, где вокруг -ничего, зато это берег Днепра и виды ( наверное) хорошие ( но не у всех). Или очень точечно, без придомовой территории.
Котлованы были на 50-60 к. Часть из них так и осталась котлованом или скелетом. Часть построилась. Но на эту сумму практически всегда был эконом, зачастую в очень отдалённых местах от центра... То есть очень компромиссные варианты, где в "плюс" шло только то, что это Киев
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:30

  Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:примерно раз в пару лет подкупаю около 100 метров коммерции в центре, особо при этом не бедствуя

рад, шо вы мыслите умнее чем я, но меня пока результаты моих собственных размышлений устраивают)


и это здорово! но, скучно наверное подкупать регулярно сотни метров, понимая что не заберешь их с собой и тем более хвастаясь перед людьми которые пытаются заработать на жилье для себя и семьи честно работая? это все ради самоутверждения? имхо, на старости лучше жить в своем доме, за городом, не смотря на стабильность интернета, но как доказывать каждый день убогим, что ты их успешней?
банальный пример, человек покупает первую квартиру для себя и своей семьи, нормальная реакция за него порадоваться, а можно накинуть на вентилятор что твои условия жизни лучше. спасибо, завидуем...


Я бы не советовал верить всему, что пишут в интернетах тем более авторами, явно склонными к хвастовству и желанию померяться болтами...
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:39

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:128 годин на рік у заторах: Київ став третім у світі за трафіком на дорогах
https://kyiv.tsn.ua/128-godin-na-rik-u- ... 73671.html
Вот это и есть результат работы боксёра...

Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.


Скорее, результат большого переселения народа в Киев в 2000х и особенно после событий 2013-2014.
+ история с евробляхами
+ ситуация с общ.транспортом
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:41

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.

Меня всегда поражали люди которые зарабатывают приличные деньги а 2+2 не могут сложить.

Население Ирпеня и Бучи до 130 тыс человек (включая женщин стариков и детей) Пусть все домохозяйства Ирпеня и Бучи владеют 80 тыс авто (на практике существенно меньше) при этом вы с уверенностью утверждаете что они создают пробки в трехмиллионном Киеве где зарегистрировано 1 060 000 авто. Бинго. https://www.google.com/amp/s/amp.infoca ... 46218.html

Дайте угадаю вы блогер. Так профессионально врать могут только они.

Там уже только в буче скоро будет больше 100к населения к сожалению :( вы давно были в тех местах?
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:49

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.

Меня всегда поражали люди которые зарабатывают приличные деньги а 2+2 не могут сложить.

Население Ирпеня и Бучи до 130 тыс человек (включая женщин стариков и детей) Пусть все домохозяйства Ирпеня и Бучи владеют 80 тыс авто (на практике существенно меньше) при этом вы с уверенностью утверждаете что они создают пробки в трехмиллионном Киеве где зарегистрировано 1 060 000 авто. Бинго. https://www.google.com/amp/s/amp.infoca ... 46218.html

Дайте угадаю вы блогер. Так профессионально врать могут только они.



каждый вечер на академе в направлении ирпеня и бучи в два правых ряда стоят автомобили с погрузкой - это киевляне окружную останавливают? утром житомирская в направлении центра все стоит до горизонта, а вечером в 20:00 с моста на шулявке видно как все тянется из центра выезд. киевлянам таки проще на метро марш бросок по городу сделать, жители пригорода без машины не рискнут, можно заночевать в городе.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:50

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:По такой цене можно было бы смириться.
с чем смириться? с тем что невозможно выспаться?


Окна во двор, высокий этаж - что мешает выспаться?
Они тоже долго сидели в аренде - лет 20.
Потом долго выбирали.
Я не агитирую - мне самому Черновола не нравится именно дорогой.
Я из-за этого когда-то не взял на Дмитриевской.
Но у меня к тому времени уже была квартира в зеленой зоне.
Насчет контингента - Прохожий прав, - не очень спокойное место.
Но с другой стороны - а где сейчас спокойно?
К тому-же все течет, все меняется - хз, может и норм.
rjkz
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