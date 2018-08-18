Додано: Чет 10 лют, 2022 11:29

Успіх написав: А що, у 2016-2017р. - не було якогось цікавого напівкотловану за 50-60К?(щоб ще на ремонт залишилось) А що, у 2016-2017р. - не було якогось цікавого напівкотловану за 50-60К?(щоб ще на ремонт залишилось)

Пойми, с 2000 го года строители не дремали, много пустых мест застроили, где можно и где нельзя. Потом за 15 лет угробили остатки промышленности и теперь строят на бывших промзонах, где вокруг -ничего, зато это берег Днепра и виды ( наверное) хорошие ( но не у всех). Или очень точечно, без придомовой территории.Котлованы были на 50-60 к. Часть из них так и осталась котлованом или скелетом. Часть построилась. Но на эту сумму практически всегда был эконом, зачастую в очень отдалённых местах от центра... То есть очень компромиссные варианты, где в "плюс" шло только то, что это Киев