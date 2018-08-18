Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:Там уже только в буче скоро будет больше 100к
поедьте в любой город с населением 100 тысяч и посмотрите сколько там авто, вы никогда не увидите в таких городах пробок, а тут вдруг Буча, которую можно пешком за 40 минут пройти, создает пробки Киеву. Неадекватность ветки зашкаливает.
Феодал написав:Там уже только в буче скоро будет больше 100к
поедьте в любой город с населением 100 тысяч и посмотрите сколько там авто, вы никогда не увидите в таких городах пробок, а тут вдруг Буча, которую можно пешком за 40 минут пройти, создает пробки Киеву. Неадекватность ветки зашкаливает.
буча - сама по себе цельная пробка, из нее в киев добратся очень сложно, по этому у меня особо подгорает когда я вижу там цены как в киеве Вы там наверное давно не были буча не может содать заторы в киеве по причине того что просто не может туда доехать
Востаннє редагувалось Феодал в Чет 10 лют, 2022 12:02, всього редагувалось 2 разів.
Не розумію любов до Києва. Тим більше до центра Києва. Лежу на диванчику. Ноутбук на коліні. Працюю. Клієнт гроші платить. От тільки як довго це продовжиться? З одного боку неохота в офіс. А з іншого, виходить що план оточення Києва кавалірками в пішій доступності до метро тепер до дупи, так як Києв не нужен.
airmax78 написав:Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.
Меня всегда поражали люди которые зарабатывают приличные деньги а 2+2 не могут сложить.
Население Ирпеня и Бучи до 130 тыс человек (включая женщин стариков и детей) Пусть все домохозяйства Ирпеня и Бучи владеют 80 тыс авто (на практике существенно меньше) при этом вы с уверенностью утверждаете что они создают пробки в трехмиллионном Киеве где зарегистрировано 1 060 000 авто. Бинго. https://www.google.com/amp/s/amp.infoca ... 46218.html
Дайте угадаю вы блогер. Так профессионально врать могут только они.
каждый вечер на академе в направлении ирпеня и бучи в два правых ряда стоят автомобили с погрузкой - это киевляне окружную останавливают? утром житомирская в направлении центра все стоит до горизонта, а вечером в 20:00 с моста на шулявке видно как все тянется из центра выезд. киевлянам таки проще на метро марш бросок по городу сделать, жители пригорода без машины не рискнут, можно заночевать в городе.
так от для цього і є кавалірка біля ШРТ, щоб перекантуваться ніч і зранку знову на штрурм ГТ і як штик в офіс.