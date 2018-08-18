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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9514951595169517

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:52

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:устал рассказывать. Все равно найдут к чему придраться.
Слабак

Да, очень ранимый. Рубцы на сердце после Голосухи еще не зажили.

Точнее стыдно, что много лет трепался здесь с нищебродами, которые не понимают как можно потратить на ремонт 120 куе.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:54

  Феодал написав:Там уже только в буче скоро будет больше 100к
поедьте в любой город с населением 100 тысяч и посмотрите сколько там авто, вы никогда не увидите в таких городах пробок, а тут вдруг Буча, которую можно пешком за 40 минут пройти, создает пробки Киеву. Неадекватность ветки зашкаливает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:57

  vitaliian написав:
  Феодал написав:Там уже только в буче скоро будет больше 100к
поедьте в любой город с населением 100 тысяч и посмотрите сколько там авто, вы никогда не увидите в таких городах пробок, а тут вдруг Буча, которую можно пешком за 40 минут пройти, создает пробки Киеву. Неадекватность ветки зашкаливает.

буча - сама по себе цельная пробка, из нее в киев добратся очень сложно, по этому у меня особо подгорает когда я вижу там цены как в киеве
Вы там наверное давно не были
буча не может содать заторы в киеве по причине того что просто не может туда доехать :|
Востаннє редагувалось Феодал в Чет 10 лют, 2022 12:02, всього редагувалось 2 разів.
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:58

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:128 годин на рік у заторах: Київ став третім у світі за трафіком на дорогах
https://kyiv.tsn.ua/128-godin-na-rik-u- ... 73671.html
Вот это и есть результат работы боксёра...

Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.

нет, те пацаны скоро обгонят киев по заторам

Не розумію любов до Києва. Тим більше до центра Києва.
Лежу на диванчику. Ноутбук на коліні. Працюю. Клієнт гроші платить.
От тільки як довго це продовжиться?
З одного боку неохота в офіс.
А з іншого, виходить що план оточення Києва кавалірками в пішій доступності до метро тепер до дупи, так як Києв не нужен.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Лежу на диванчику. Ноутбук на коліні. Працюю. Клієнт гроші платить.
От тільки як довго це продовжиться?

До хвороб спини
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:03

  Slon_Nosov написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.

Меня всегда поражали люди которые зарабатывают приличные деньги а 2+2 не могут сложить.

Население Ирпеня и Бучи до 130 тыс человек (включая женщин стариков и детей) Пусть все домохозяйства Ирпеня и Бучи владеют 80 тыс авто (на практике существенно меньше) при этом вы с уверенностью утверждаете что они создают пробки в трехмиллионном Киеве где зарегистрировано 1 060 000 авто. Бинго. https://www.google.com/amp/s/amp.infoca ... 46218.html

Дайте угадаю вы блогер. Так профессионально врать могут только они.



каждый вечер на академе в направлении ирпеня и бучи в два правых ряда стоят автомобили с погрузкой - это киевляне окружную останавливают? утром житомирская в направлении центра все стоит до горизонта, а вечером в 20:00 с моста на шулявке видно как все тянется из центра выезд. киевлянам таки проще на метро марш бросок по городу сделать, жители пригорода без машины не рискнут, можно заночевать в городе.

так от для цього і є кавалірка біля ШРТ, щоб перекантуваться ніч і зранку знову на штрурм ГТ і як штик в офіс.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:22

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Слабак

Да, очень ранимый. Рубцы на сердце после Голосухи еще не зажили.

Точнее стыдно, что много лет трепался здесь с нищебродами, которые не понимают как можно потратить на ремонт 120 куе.

Серж, ремонт - это стихийное бедствие. Если втянулся - остановиться невозможно. Хочу услышать сколько потратил на ремонт Фокслак в Тетрисе.
airmax78
 
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