Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:Там уже только в буче скоро будет больше 100к
поедьте в любой город с населением 100 тысяч и посмотрите сколько там авто, вы никогда не увидите в таких городах пробок, а тут вдруг Буча, которую можно пешком за 40 минут пройти, создает пробки Киеву. Неадекватность ветки зашкаливает.
Феодал написав:Там уже только в буче скоро будет больше 100к
поедьте в любой город с населением 100 тысяч и посмотрите сколько там авто, вы никогда не увидите в таких городах пробок, а тут вдруг Буча, которую можно пешком за 40 минут пройти, создает пробки Киеву. Неадекватность ветки зашкаливает.
буча - сама по себе цельная пробка, из нее в киев добратся очень сложно, по этому у меня особо подгорает когда я вижу там цены как в киеве Вы там наверное давно не были буча не может содать заторы в киеве по причине того что просто не может туда доехать
Востаннє редагувалось Феодал в Чет 10 лют, 2022 12:02, всього редагувалось 2 разів.
Не розумію любов до Києва. Тим більше до центра Києва. Лежу на диванчику. Ноутбук на коліні. Працюю. Клієнт гроші платить. От тільки як довго це продовжиться? З одного боку неохота в офіс. А з іншого, виходить що план оточення Києва кавалірками в пішій доступності до метро тепер до дупи, так як Києв не нужен.
airmax78 написав:Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.
Меня всегда поражали люди которые зарабатывают приличные деньги а 2+2 не могут сложить.
Население Ирпеня и Бучи до 130 тыс человек (включая женщин стариков и детей) Пусть все домохозяйства Ирпеня и Бучи владеют 80 тыс авто (на практике существенно меньше) при этом вы с уверенностью утверждаете что они создают пробки в трехмиллионном Киеве где зарегистрировано 1 060 000 авто. Бинго. https://www.google.com/amp/s/amp.infoca ... 46218.html
Дайте угадаю вы блогер. Так профессионально врать могут только они.
каждый вечер на академе в направлении ирпеня и бучи в два правых ряда стоят автомобили с погрузкой - это киевляне окружную останавливают? утром житомирская в направлении центра все стоит до горизонта, а вечером в 20:00 с моста на шулявке видно как все тянется из центра выезд. киевлянам таки проще на метро марш бросок по городу сделать, жители пригорода без машины не рискнут, можно заночевать в городе.
так от для цього і є кавалірка біля ШРТ, щоб перекантуваться ніч і зранку знову на штрурм ГТ і як штик в офіс.
rjkz написав: Чет тебя заносит. В 90-е были зарплаты в 50 баксов, но на них покупалась картошка и капуста. И до следующей получки их не хватало. Еда была очень дешевой еще даже в 00-е. А в 90-х она как-раз и была для тех у кого 50 баксов зп. Коммуналка была привет из СССРа -копейки в буквальном смысле. И ее еще и без последствий не платило %% 80. Сейчас цены на продукты выросли просто из-за открытости рынков. Я уж не говорю, что у народа машин не было вообще никаких. Так что это просто так прощались с совком. Если хочешь сравнить покупательную способность доллара, то сравнивай уже с США, где этот доллар ходит как внутренняя валюта. Да, он обесценился. Но не в 20 раз.
Не рубишь фишку. Темпы обесценения доллара США (как универсальной валюты!) в каждой стране разные. Возьми стоимость кофе. Раньше кофе в Америке стоил $1, в Европе $0,7, в Украине 10 центов. Сейчас в Америке $3, в Европе $4, в Украине $1,5. На сколько подорожал кофе в каждой стране? Это и есть темпы обесценения доллара в каждой отдельной стране и они разные. И так со всем. Жизнь в каждой стране в долларовом эквиваленте дорожает с разной скоростью ибо цены в пересчете в доллар везде разные.
Serg-ik написав:Следующая цель -отдать 12 куе долга, взятых у друзей и родственников...
Копейки. Как ветром сдует. При инфляции больше 10% получится вернешь только десятку. И учти, ты достиг очень важного рубежа жизни - хозяин квартиры в Киеве! Потом авто, потом свободные деньги, девочки ... Жизнь преобразится и станет интереснее.
Ша, ты ему насоветуешь. Развод, распил квартриры. Серж, не слушай его, он не трезвеет никогда.
Даже по Щтатам бухой за рулем ездит.
В Америке не запрещено, если в меру. Дядя Сэм разрешает поправить с утра здоровье бокальчиком пива или бокальчиком винца. Он гуманист и против человеческих страданий.