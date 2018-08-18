rjkz написав:

Чет тебя заносит.В 90-е были зарплаты в 50 баксов, но на них покупалась картошка и капуста.И до следующей получки их не хватало.Еда была очень дешевой еще даже в 00-е. А в 90-х она как-раз и была для тех у кого 50 баксов зп.Коммуналка была привет из СССРа -копейки в буквальном смысле.И ее еще и без последствий не платило %% 80.Сейчас цены на продукты выросли просто из-за открытости рынков.Я уж не говорю, что у народа машин не было вообще никаких.Так что это просто так прощались с совком.Если хочешь сравнить покупательную способность доллара, то сравнивай уже с США, где этот доллар ходит как внутренняя валюта.Да, он обесценился.Но не в 20 раз.