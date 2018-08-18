Тобто сидяча робота не додає,
а лежачи на дивані додає.
Тоді тре брати лопіту, і не буде ніяких хворіб спини.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 13:21
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бггг - мой ответ потерли. Можно только восхвалять самого лучшего мэра. Демократия на ветке - она такая.
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