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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9515951695179518

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:21

  Faceless написав:
  flyman написав:Лежу на диванчику. Ноутбук на коліні. Працюю. Клієнт гроші платить.
От тільки як довго це продовжиться?

До хвороб спини

Тобто сидяча робота не додає,
а лежачи на дивані додає.
Тоді тре брати лопіту, і не буде ніяких хворіб спини.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бггг - мой ответ потерли. Можно только восхвалять самого лучшего мэра. Демократия на ветке - она такая.
striped
 
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