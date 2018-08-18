Тобто сидяча робота не додає,
а лежачи на дивані додає.
Тоді тре брати лопіту, і не буде ніяких хворіб спини.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 13:21
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Комунальне підприємство «Плесо» як балансоутримувач проводить аварійну обрізку сухостійних дерев та гілок на одному з Дніпровських островів — Оболонському. Про це повідомив «Вечірньому Києву» начальник управління екології й природних ресурсів КМДА Олександр Вознийі запевнив, що причин для хвилювання немає.
«З будівництвом технологічного містка через затоку вперше з’явилася можливість завести на острів техніку й привести його у безаварійний стан. Наразі розпочинається перший етап капітального ремонту зеленої зони та облаштування території», — зазначив Олександр Возний.
Він нагадав, що тут буде рекреаційна зона з пляжем і спортивними майданчиками й максимально збережена природа — жодного будівництва не заплановано.
«У цьому році розпочнуть ремонт острова. Насамперед візьмуться за облаштування пляжу, прогулянкових та велодоріжок, доріжок для техтранспорту, швидкої, пожежників, сміттєвозів. Облаштують майданчики для волейболу. Дістатися до острова поки можливо лише технічним містком, а основний, ми сподіваємося, що меценат завершить будувати до травня місяця. Тоді велосипедний й прогулянковий маршрут буде об’єднаний в кільце — від парку „Наталка“ до Оболонського острова», — уточнив Возний.
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:38
Радует, что среди нас есть и эксперты по салонам. Расскажете что с этим не так?
И локация по заветам ККЦ но вот теперь внезапно "самая низкая цена в доме"
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:58
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
с суммами за отопление нежилого там не так
кстати это огромная проблема, пока вижу мало кто отдает себе в этом отчет
в коммерции, а особенно в шлачке с неотрезаннным вертикальным отоплением счета за отопление реально аварийные
ну и 6+ за ээ тоже
тут не надо и вангой быть - нас ждет вал неплатежей, отключений и проблем в итоге у поставщиков
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 10 лют, 2022 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Впродовж року у Києві планують відремонтувати понад 20 вулиць: повний перелік
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:11
kingkongovets
Лет 8-9 назад ремонтировали Довженка, года 2-3 норм, а потом стала проседать, особенно на троллейбусной остановке
Помню как сразу уменьшился шум от дороги, чуток лучше стало спать...
Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))
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