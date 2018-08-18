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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:21

  Faceless написав:
  flyman написав:Лежу на диванчику. Ноутбук на коліні. Працюю. Клієнт гроші платить.
От тільки як довго це продовжиться?

До хвороб спини

Тобто сидяча робота не додає,
а лежачи на дивані додає.
Тоді тре брати лопіту, і не буде ніяких хворіб спини.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комунальне підприємство «Плесо» як балансоутримувач проводить аварійну обрізку сухостійних дерев та гілок на одному з Дніпровських островів — Оболонському. Про це повідомив «Вечірньому Києву» начальник управління екології й природних ресурсів КМДА Олександр Вознийі запевнив, що причин для хвилювання немає.

«З будівництвом технологічного містка через затоку вперше з’явилася можливість завести на острів техніку й привести його у безаварійний стан. Наразі розпочинається перший етап капітального ремонту зеленої зони та облаштування території», — зазначив Олександр Возний.

Він нагадав, що тут буде рекреаційна зона з пляжем і спортивними майданчиками й максимально збережена природа — жодного будівництва не заплановано.

«У цьому році розпочнуть ремонт острова. Насамперед візьмуться за облаштування пляжу, прогулянкових та велодоріжок, доріжок для техтранспорту, швидкої, пожежників, сміттєвозів. Облаштують майданчики для волейболу. Дістатися до острова поки можливо лише технічним містком, а основний, ми сподіваємося, що меценат завершить будувати до травня місяця. Тоді велосипедний й прогулянковий маршрут буде об’єднаний в кільце — від парку „Наталка“ до Оболонського острова», — уточнив Возний.

https://vechirniy.kyiv.ua/news/61211/?f ... 3KbomClvm8
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:38

  Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально


Радует, что среди нас есть и эксперты по салонам. Расскажете что с этим не так?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9944096/

И локация по заветам ККЦ но вот теперь внезапно "самая низкая цена в доме"
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально


Радует, что среди нас есть и эксперты по салонам. Расскажете что с этим не так?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9944096/

И локация по заветам ККЦ но вот теперь внезапно "самая низкая цена в доме"
с суммами за отопление нежилого там не так

кстати это огромная проблема, пока вижу мало кто отдает себе в этом отчет

в коммерции, а особенно в шлачке с неотрезаннным вертикальным отоплением счета за отопление реально аварийные
ну и 6+ за ээ тоже

тут не надо и вангой быть - нас ждет вал неплатежей, отключений и проблем в итоге у поставщиков
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 10 лют, 2022 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:я из тех, кто на сейчас не хочет жить рядом с памятником П. Орлику, имея там квартиру 100 метров, по причине логистики.

спадщина?
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Впродовж року у Києві планують відремонтувати понад 20 вулиць: повний перелік

https://vechirniy.kyiv.ua/news/61173/?f ... F7Y-PQ9aiU
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:11

kingkongovets
Лет 8-9 назад ремонтировали Довженка, года 2-3 норм, а потом стала проседать, особенно на троллейбусной остановке
Помню как сразу уменьшился шум от дороги, чуток лучше стало спать...
Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:00

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:я из тех, кто на сейчас не хочет жить рядом с памятником П. Орлику, имея там квартиру 100 метров, по причине логистики.

спадщина?


живут родители пенсионеры, по привычке. в свое время не хотели продавать, а сейчас и не нужно особо. только отопление космос подозреваю.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:02

  kingkongovets написав:..
кстати это огромная проблема, пока вижу мало кто отдает себе в этом отчет
..

да, это сродни катастрофе - бизнесу приходится подымать цены. Киев может еще схавает, а как выживать бизнесу в условном Пирятине, понятия не имею. Дровами с лесопосадок топить? Еще один фактор для вынужденной миграции в столицу и область, кстати.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:15

  Serg-ik написав:..
Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))

вас это не спасет. Жмеринская переходит в Святошинскую, я и врагам там ездить не советую.
Ну и по поводу "лучше спать". Когда дорогу перестилают, по ней начинают больше ганять, да и в целом больше ездят. Я это уже прошел. По итогу пришел к выводу, что дорога под домом должна быть ушатана до такой степени, чтобы все ее объезжали третьей дорогой.
Такой парадокс ))
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