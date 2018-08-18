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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9517951895199520>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Станом на 1 січня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 675,6 млрд грн, що на 11,2% або 68 млрд грн більше, ніж на 1 січня 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок 2022 року вклади у національній валюті становили 422,8 млрд грн (+65,4 млрд грн), в іноземній валюті – 252,8 млрд грн (+2,6 млрд грн).

За словами директорки департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Фонду Олени Дещені, зростанню суми вкладів фізосіб у 2021 році сприяло кілька чинників.

"Серед них, зокрема: збільшення мінімального рівня заробітної плати на 30% з початку року, приріст фонду оплати праці на 176,8 млрд грн або 16,9% за 2021 рік порівняно з 2020 роком, приріст бюджетних виплат на соціальний захист та соціальне забезпечення на 20,6 млрд грн або 5,9% у 2021 році в порівнянні з 2020 роком, приріст приватних грошових переказів в Україну на $3 млрд або 25,4% за 12 місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року", – пояснила вона.

Дещеня також зауважила, щоминулоріч збільшилася саме частка вкладів в національній валюті, яка сягнула 62,6% (на початку 2021 року – 58,8%).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik, поздравляю с покупкой своего жилья! Это кайф, иметь своё, не зависеть от прихотей дядей лендлордов. Район отличный, планировка, как Вы хотели, пусть радует Вас, жену и детей. Мнения "коренных" киевлян в надцатом колене - это их жизненный опыт, у каждого он свой. И реально Вас поймут только понаехи, которые вгрызались в этот город без спадщин и папы с мамой. Рада за Вас, искренне. Если детей район в будущем не устроит - есть стимул двигаться и зарабатывать, пусть меняют потом на что хотят. Золотые ложки во рту с детства мало кому пошли на пользу.
Spring
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Serg-ik написав:..
Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))

вас это не спасет. Жмеринская переходит в Святошинскую, я и врагам там ездить не советую.
Ну и по поводу "лучше спать". Когда дорогу перестилают, по ней начинают больше ганять, да и в целом больше ездят. Я это уже прошел. По итогу пришел к выводу, что дорога под домом должна быть ушатана до такой степени, чтобы все ее объезжали третьей дорогой.
Такой парадокс ))
светофоры решают)
боль - это жить возле проспектов типа гс, дн, или победы
но тоже ж как то живут, вспоминаю ночных летунов на гс, бррр(
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:19

  Serg-ik написав:Помню как сразу уменьшился шум от дороги, чуток лучше стало спать...
Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))


Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.
В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.
А им тут муха не пролети, спать мешают...
В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? :roll: Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:28

  kingkongovets написав:
striped написав:
  Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально


Радует, что среди нас есть и эксперты по салонам. Расскажете что с этим не так?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9944096/

И локация по заветам ККЦ но вот теперь внезапно "самая низкая цена в доме"
с суммами за отопление нежилого там не так

кстати это огромная проблема, пока вижу мало кто отдает себе в этом отчет

в коммерции, а особенно в шлачке с неотрезаннным вертикальным отоплением счета за отопление реально аварийные
ну и 6+ за ээ тоже

тут не надо и вангой быть - нас ждет вал неплатежей, отключений и проблем в итоге у поставщиков


Кажеться будет выброс на рынок нежилой аэродромной недвиги, может быть жилой если счета сравняються. Офисы начнут ужиматься, только самая необхдима площадь.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:35

  Хомякоид написав:..
Кажеться будет выброс на рынок нежилой аэродромной недвиги, может быть жилой если счета сравняються. Офисы начнут ужиматься, только самая необхдима площадь.

в малом/среднем бизнесе обычно мало идиотов работает, и деньги свои они трудно зарабатывают и ценят. Потому там весьма мало таких что снимают площадя "навырост" - обычно все впритык.
Просто цены подымут и всех делов.
Кто у нас там самый крупный арендатор - Новая Почта? Они подымали уже?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

новая почта - это франшиза, это не один арендатор
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:39

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
кстати это огромная проблема, пока вижу мало кто отдает себе в этом отчет
..

да, это сродни катастрофе - бизнесу приходится подымать цены. Киев может еще схавает, а как выживать бизнесу в условном Пирятине, понятия не имею. Дровами с лесопосадок топить? Еще один фактор для вынужденной миграции в столицу и область, кстати.

Вже ліпше тоді в Польщу.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:41

пора валити

  vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 675,6 млрд грн, що на 11,2% або 68 млрд грн більше, ніж на 1 січня 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок 2022 року вклади у національній валюті становили 422,8 млрд грн (+65,4 млрд грн), в іноземній валюті – 252,8 млрд грн (+2,6 млрд грн).

За словами директорки департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Фонду Олени Дещені, зростанню суми вкладів фізосіб у 2021 році сприяло кілька чинників.

"Серед них, зокрема: збільшення мінімального рівня заробітної плати на 30% з початку року, приріст фонду оплати праці на 176,8 млрд грн або 16,9% за 2021 рік порівняно з 2020 роком, приріст бюджетних виплат на соціальний захист та соціальне забезпечення на 20,6 млрд грн або 5,9% у 2021 році в порівнянні з 2020 роком, приріст приватних грошових переказів в Україну на $3 млрд або 25,4% за 12 місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року", – пояснила вона.

Дещеня також зауважила, щоминулоріч збільшилася саме частка вкладів в національній валюті, яка сягнула 62,6% (на початку 2021 року – 58,8%).

пора валити, в смислі курс гривні до долара
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:43

  Libo написав:
  Serg-ik написав:Помню как сразу уменьшился шум от дороги, чуток лучше стало спать...
Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))


Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.
В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.
А им тут муха не пролети, спать мешают...
В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? :roll: Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние. :lol:

одноетажна Америка, забув
середній клас живе в передмісті, а не в доунтауні.
flyman
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