Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Станом на 1 січня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 675,6 млрд грн, що на 11,2% або 68 млрд грн більше, ніж на 1 січня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок 2022 року вклади у національній валюті становили 422,8 млрд грн (+65,4 млрд грн), в іноземній валюті – 252,8 млрд грн (+2,6 млрд грн).
За словами директорки департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Фонду Олени Дещені, зростанню суми вкладів фізосіб у 2021 році сприяло кілька чинників.
"Серед них, зокрема: збільшення мінімального рівня заробітної плати на 30% з початку року, приріст фонду оплати праці на 176,8 млрд грн або 16,9% за 2021 рік порівняно з 2020 роком, приріст бюджетних виплат на соціальний захист та соціальне забезпечення на 20,6 млрд грн або 5,9% у 2021 році в порівнянні з 2020 роком, приріст приватних грошових переказів в Україну на $3 млрд або 25,4% за 12 місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року", – пояснила вона.
Дещеня також зауважила, щоминулоріч збільшилася саме частка вкладів в національній валюті, яка сягнула 62,6% (на початку 2021 року – 58,8%).
Serg-ik, поздравляю с покупкой своего жилья! Это кайф, иметь своё, не зависеть от прихотей дядей лендлордов. Район отличный, планировка, как Вы хотели, пусть радует Вас, жену и детей. Мнения "коренных" киевлян в надцатом колене - это их жизненный опыт, у каждого он свой. И реально Вас поймут только понаехи, которые вгрызались в этот город без спадщин и папы с мамой. Рада за Вас, искренне. Если детей район в будущем не устроит - есть стимул двигаться и зарабатывать, пусть меняют потом на что хотят. Золотые ложки во рту с детства мало кому пошли на пользу.
Serg-ik написав:.. Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))
вас это не спасет. Жмеринская переходит в Святошинскую, я и врагам там ездить не советую. Ну и по поводу "лучше спать". Когда дорогу перестилают, по ней начинают больше ганять, да и в целом больше ездят. Я это уже прошел. По итогу пришел к выводу, что дорога под домом должна быть ушатана до такой степени, чтобы все ее объезжали третьей дорогой. Такой парадокс ))
светофоры решают) боль - это жить возле проспектов типа гс, дн, или победы но тоже ж как то живут, вспоминаю ночных летунов на гс, бррр(
Serg-ik написав:Помню как сразу уменьшился шум от дороги, чуток лучше стало спать... Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))
Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать. В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон. А им тут муха не пролети, спать мешают... В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние.
Хомякоид написав:.. Кажеться будет выброс на рынок нежилой аэродромной недвиги, может быть жилой если счета сравняються. Офисы начнут ужиматься, только самая необхдима площадь.
в малом/среднем бизнесе обычно мало идиотов работает, и деньги свои они трудно зарабатывают и ценят. Потому там весьма мало таких что снимают площадя "навырост" - обычно все впритык. Просто цены подымут и всех делов. Кто у нас там самый крупный арендатор - Новая Почта? Они подымали уже?
kingkongovets написав:.. кстати это огромная проблема, пока вижу мало кто отдает себе в этом отчет ..
да, это сродни катастрофе - бизнесу приходится подымать цены. Киев может еще схавает, а как выживать бизнесу в условном Пирятине, понятия не имею. Дровами с лесопосадок топить? Еще один фактор для вынужденной миграции в столицу и область, кстати.
vitaliian написав:Станом на 1 січня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 675,6 млрд грн, що на 11,2% або 68 млрд грн більше, ніж на 1 січня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок 2022 року вклади у національній валюті становили 422,8 млрд грн (+65,4 млрд грн), в іноземній валюті – 252,8 млрд грн (+2,6 млрд грн).
За словами директорки департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Фонду Олени Дещені, зростанню суми вкладів фізосіб у 2021 році сприяло кілька чинників.
"Серед них, зокрема: збільшення мінімального рівня заробітної плати на 30% з початку року, приріст фонду оплати праці на 176,8 млрд грн або 16,9% за 2021 рік порівняно з 2020 роком, приріст бюджетних виплат на соціальний захист та соціальне забезпечення на 20,6 млрд грн або 5,9% у 2021 році в порівнянні з 2020 роком, приріст приватних грошових переказів в Україну на $3 млрд або 25,4% за 12 місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року", – пояснила вона.
Дещеня також зауважила, щоминулоріч збільшилася саме частка вкладів в національній валюті, яка сягнула 62,6% (на початку 2021 року – 58,8%).
Serg-ik написав:Помню как сразу уменьшился шум от дороги, чуток лучше стало спать... Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))
Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать. В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон. А им тут муха не пролети, спать мешают... В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние.
одноетажна Америка, забув середній клас живе в передмісті, а не в доунтауні.