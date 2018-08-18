Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать. В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон. А им тут муха не пролети, спать мешают... В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние
Придержите коней. За клуню никогда не ходил и ( может к сожалению) с 2-х лет жил в высотках большо-о-о-о-о-го украинского города. 30% киевлян не высыпается. Это потеря здоровья. ККЦ, например, заботится о своём здоровье. Почему мне нельзя? А про Нью-йорк почитайте. Многоие засыпают навсегда http://www.russian-bazaar.com/ru/content/78208.htm
kingkongovets написав:новая почта - это франшиза, это не один арендатор
Спасибо, не знал. это сути не меняет, тарифы то НП централизованные, а аренда и коммуналЪ растет. Тем более, если там не корпорация хозяйнуэ, а частники с франшизой.
суть очень даже меняет - в нп франчайзи жестко конкурируют между собой и тот, кто ошибся с выбором арендного помещения просто уйдет с рынка и отдаст своих клиентов более удачливому соседу, который арендует помещение с автономным отоплением
но в любом случае мало не покажется всем, первыми начали останавливаться производственники