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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9517951895199520

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.
В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.
А им тут муха не пролети, спать мешают...
В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? :roll: Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние

Придержите коней.
За клуню никогда не ходил и ( может к сожалению) с 2-х лет жил в высотках большо-о-о-о-о-го украинского города.
30% киевлян не высыпается. Это потеря здоровья. ККЦ, например, заботится о своём здоровье. Почему мне нельзя?
А про Нью-йорк почитайте. Многоие засыпают навсегда
http://www.russian-bazaar.com/ru/content/78208.htm
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:45

  kingkongovets написав:новая почта - это франшиза, это не один арендатор

Спасибо, не знал.
это сути не меняет, тарифы то НП централизованные, а аренда и коммуналЪ растет. Тем более, если там не корпорация хозяйнуэ, а частники с франшизой.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:46

  Хомякоид написав: Кажеться будет выброс на рынок нежилой аэродромной недвиги, может быть жилой если счета сравняються. Офисы начнут ужиматься, только самая необхдима площадь.

до речі,
крім ковідла, думаю це ще одна причина переходу до онлайн та надання послуг дома (на квартирі)
Ккц і власникам нежилого фонду - напрягтися.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:50

  Spring написав:Serg-ik, поздравляю с покупкой своего жилья! ... Рада за Вас, искренне.

спасибо
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:новая почта - это франшиза, это не один арендатор

Спасибо, не знал.
это сути не меняет, тарифы то НП централизованные, а аренда и коммуналЪ растет. Тем более, если там не корпорация хозяйнуэ, а частники с франшизой.
суть очень даже меняет - в нп франчайзи жестко конкурируют между собой и тот, кто ошибся с выбором арендного помещения просто уйдет с рынка и отдаст своих клиентов более удачливому соседу, который арендует помещение с автономным отоплением

но в любом случае мало не покажется всем, первыми начали останавливаться производственники
kingkongovets
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