RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9518951995209521

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:55

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  striped написав:
  Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально


Радует, что среди нас есть и эксперты по салонам. Расскажете что с этим не так?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9944096/

И локация по заветам ККЦ но вот теперь внезапно "самая низкая цена в доме"

А что с ним так? Убожество за 275 куе? Чтобы ногти красить?
локации для бьюти индустрии - это особая тема
бывают места, где каждая вторая коммерция - салон
и все с клиентурой и все успешные, правда разного уровня, формата и специализации
это как с фастфудом: не знаешь гле становиться? становись рядом с маком - не прогадаешь

а то помещение с «ремонтом» и обстановкой, имеющими как грит макс отрицательную стоимость, при наличии свободной площади по 3-3,5 куе/м в бц зоряный рядом выглядит мягко говоря бледно

зы:
кстати, самые крутые ремонты лупят в арендованных помещениях именно салоны красоты
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10582
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2427 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9518951995209521
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
983 1397974
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 17:35
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5107919
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33057
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1204)
10.02.2022 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.