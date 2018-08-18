Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
И локация по заветам ККЦ но вот теперь внезапно "самая низкая цена в доме"
А что с ним так? Убожество за 275 куе? Чтобы ногти красить?
локации для бьюти индустрии - это особая тема бывают места, где каждая вторая коммерция - салон и все с клиентурой и все успешные, правда разного уровня, формата и специализации это как с фастфудом: не знаешь гле становиться? становись рядом с маком - не прогадаешь
а то помещение с «ремонтом» и обстановкой, имеющими как грит макс отрицательную стоимость, при наличии свободной площади по 3-3,5 куе/м в бц зоряный рядом выглядит мягко говоря бледно
зы: кстати, самые крутые ремонты лупят в арендованных помещениях именно салоны красоты