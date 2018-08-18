Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:новая почта - это франшиза, это не один арендатор
Спасибо, не знал. это сути не меняет, тарифы то НП централизованные, а аренда и коммуналЪ растет. Тем более, если там не корпорация хозяйнуэ, а частники с франшизой.
суть очень даже меняет - в нп франчайзи жестко конкурируют между собой и тот, кто ошибся с выбором арендного помещения просто уйдет с рынка и отдаст своих клиентов более удачливому соседу, который арендует помещение с автономным отоплением
но в любом случае мало не покажется всем, первыми начали останавливаться производственники
Libo написав: Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать. В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон. А им тут муха не пролети, спать мешают... В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние.
одноетажна Америка, забув середній клас живе в передмісті, а не в доунтауні.
Не рассказывай мне, кто живет в одноэтажной и кто в многоэтажной Америке... Почитай. Вокруг Central Park в небоскребах квартиры и пентхаузы самых богатых людей Америки и мира, стоимостью в десятки и сотни миллионов. И вот оттуда до самого финансового центра и конца Манхеттена сплошные небоскрёбы, где двухи от лимона и выше. Аналогичный случай в цетре Чикаго. В Трам тауэр до повышения цен самая дешевенькая студио на каком-нибудь 43-м этаже стоила от $600 тыщ. Совсем не бедные, а городского шума не боятся. А вы какие-то пуганные и нервные. Сплошная бессоница. Перед сном тогда надо стакан крепенького и хороший секс. И пусть потом эта улица себе шумит ... Берем на трёх, А пьём на двух, В здоровом теле, Здоровый дух! (с)
Хомякоид написав: Кажеться будет выброс на рынок нежилой аэродромной недвиги, может быть жилой если счета сравняються. Офисы начнут ужиматься, только самая необхдима площадь.
до речі, крім ковідла, думаю це ще одна причина переходу до онлайн та надання послуг дома (на квартирі) Ккц і власникам нежилого фонду - напрягтися.
Вообще для Киева неактуальная проблема, когда у вас аренда условно 20$/м2, коммуналка 3-5$/м2 это мелочь, а вот для провинции это актуально - там аренда намного ниже, а коммуналка не пропорционально ниже.
И локация по заветам ККЦ но вот теперь внезапно "самая низкая цена в доме"
А что с ним так? Убожество за 275 куе? Чтобы ногти красить?
локации для бьюти индустрии - это особая тема бывают места, где каждая вторая коммерция - салон и все с клиентурой и все успешные, правда разного уровня, формата и специализации это как с фастфудом: не знаешь гле становиться? становись рядом с маком - не прогадаешь
а то помещение с «ремонтом» и обстановкой, имеющими как грит макс отрицательную стоимость, при наличии свободной площади по 3-3,5 куе/м в бц зоряный рядом выглядит мягко говоря бледно
зы: кстати, самые крутые ремонты лупят в арендованных помещениях именно салоны красоты
Libo написав: Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать. В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон. А им тут муха не пролети, спать мешают... В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние.
одноетажна Америка, забув середній клас живе в передмісті, а не в доунтауні.
Не рассказывай мне, кто живет в одноэтажной и кто в многоэтажной Америке... Почитай. Вокруг Central Park в небоскребах квартиры и пентхаузы самых богатых людей Америки и мира, стоимостью в десятки и сотни миллионов. И вот оттуда до самого финансового центра и конца Манхеттена сплошные небоскрёбы, где двухи от лимона и выше. Аналогичный случай в цетре Чикаго. В Трам тауэр до повышения цен самая дешевенькая студио на каком-нибудь 43-м этаже стоила от $600 тыщ. Совсем не бедные, а городского шума не боятся. А вы какие-то пуганные и нервные. Сплошная бессоница. Перед сном тогда надо стакан крепенького и хороший секс. И пусть потом эта улица себе шумит ... Берем на трёх, А пьём на двух, В здоровом теле, Здоровый дух! (с)
шум - крайне важный фактор жизни, который как доказано напрямую влияет на здоровье и ейную продолжительность. поэтому не нужно втирать, что это пустяки. и одно дело забитая машинами 5 авеню, а другое дело - саксаганского или проспект победы с круглосуточным траффиком, и гонками в ночное время. плюс одно дело 50 этажей, другое - 10-20
кроме того, ориентация окон - наше фсе. я жил в 25 метрах от 12 полосного фривея, но с ориентацией все окон от него, еще и внутри буквы П - тишина и покой. но я не представляю, как жили люди с другой стороны дома
Serg-ik написав:Помню как сразу уменьшился шум от дороги, чуток лучше стало спать... Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))
Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать. В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон. А им тут муха не пролети, спать мешают... В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние.
+1 ...конченные мотоциклисты, газующие на светофоре в 3 часа ночи,долбодятлы с вырезанными глущаками и врубленной на всю музыкой в те-же 3 часа ночи, автобусы и грузовики с какими-то аномально шумно-тарахтящими дизелями. Особенно школьные. Со временем это перестаешь замечать.
Serg-ik написав:Помню как сразу уменьшился шум от дороги, чуток лучше стало спать... Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))
Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать. В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон. А им тут муха не пролети, спать мешают... В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние.
+1 ...конченные мотоциклисты, газующие на светофоре в 3 часа ночи,долбодятлы с вырезанными глущаками и врубленной на всю музыкой в те-же 3 часа ночи, автобусы и грузовики с какими-то аномально шумно-тарахтящими дизелями. Особенно школьные. Со временем это перестаешь замечать.