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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  kingkongovets написав:новая почта - это франшиза, это не один арендатор

Спасибо, не знал.
это сути не меняет, тарифы то НП централизованные, а аренда и коммуналЪ растет. Тем более, если там не корпорация хозяйнуэ, а частники с франшизой.
суть очень даже меняет - в нп франчайзи жестко конкурируют между собой и тот, кто ошибся с выбором арендного помещения просто уйдет с рынка и отдаст своих клиентов более удачливому соседу, который арендует помещение с автономным отоплением

но в любом случае мало не покажется всем, первыми начали останавливаться производственники
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:59

  striped написав:
  Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально


Радует, что среди нас есть и эксперты по салонам. Расскажете что с этим не так?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9944096/

И локация по заветам ККЦ но вот теперь внезапно "самая низкая цена в доме"

А что с ним так? Убожество за 275 куе? Чтобы ногти красить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:10

  flyman написав:
  Libo написав:
Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.
В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.
А им тут муха не пролети, спать мешают...
В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? :roll: Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние. :lol:

одноетажна Америка, забув
середній клас живе в передмісті, а не в доунтауні.


Не рассказывай мне, кто живет в одноэтажной и кто в многоэтажной Америке...
Почитай. Вокруг Central Park в небоскребах квартиры и пентхаузы самых богатых людей Америки и мира, стоимостью в десятки и сотни миллионов. И вот оттуда до самого финансового центра и конца Манхеттена сплошные небоскрёбы, где двухи от лимона и выше. Аналогичный случай в цетре Чикаго. В Трам тауэр до повышения цен самая дешевенькая студио на каком-нибудь 43-м этаже стоила от $600 тыщ.
Совсем не бедные, а городского шума не боятся. А вы какие-то пуганные и нервные. Сплошная бессоница. Перед сном тогда надо стакан крепенького и хороший секс. И пусть потом эта улица себе шумит ...
Берем на трёх,
А пьём на двух,
В здоровом теле,
Здоровый дух! (с)
 :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:10

  flyman написав:
  Хомякоид написав: Кажеться будет выброс на рынок нежилой аэродромной недвиги, может быть жилой если счета сравняються. Офисы начнут ужиматься, только самая необхдима площадь.

до речі,
крім ковідла, думаю це ще одна причина переходу до онлайн та надання послуг дома (на квартирі)
Ккц і власникам нежилого фонду - напрягтися.


Вообще для Киева неактуальная проблема, когда у вас аренда условно 20$/м2, коммуналка 3-5$/м2 это мелочь, а вот для провинции это актуально - там аренда намного ниже, а коммуналка не пропорционально ниже.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:29

  Faceless написав:
  striped написав:
  Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально


Радует, что среди нас есть и эксперты по салонам. Расскажете что с этим не так?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9944096/

И локация по заветам ККЦ но вот теперь внезапно "самая низкая цена в доме"

А что с ним так? Убожество за 275 куе? Чтобы ногти красить?


Это я к тому, что пример ККЦ и Успиха заразителен. Земляне шлют вам приветы.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Это я к тому, что пример ККЦ и Успиха заразителен

Який саме "пример" маєте на увазі?
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:55

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  striped написав:
  Faceless написав:Это только по самому бюджетному сегменту. Мало-мальски приличный салон оборудовать в квартире просто нереально


Радует, что среди нас есть и эксперты по салонам. Расскажете что с этим не так?

https://rieltor.ua/flats-sale/view/9944096/

И локация по заветам ККЦ но вот теперь внезапно "самая низкая цена в доме"

А что с ним так? Убожество за 275 куе? Чтобы ногти красить?
локации для бьюти индустрии - это особая тема
бывают места, где каждая вторая коммерция - салон
и все с клиентурой и все успешные, правда разного уровня, формата и специализации
это как с фастфудом: не знаешь гле становиться? становись рядом с маком - не прогадаешь

а то помещение с «ремонтом» и обстановкой, имеющими как грит макс отрицательную стоимость, при наличии свободной площади по 3-3,5 куе/м в бц зоряный рядом выглядит мягко говоря бледно

зы:
кстати, самые крутые ремонты лупят в арендованных помещениях именно салоны красоты
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:50

  Libo написав:
  flyman написав:
  Libo написав:
Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.
В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.
А им тут муха не пролети, спать мешают...
В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? :roll: Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние. :lol:

одноетажна Америка, забув
середній клас живе в передмісті, а не в доунтауні.


Не рассказывай мне, кто живет в одноэтажной и кто в многоэтажной Америке...
Почитай. Вокруг Central Park в небоскребах квартиры и пентхаузы самых богатых людей Америки и мира, стоимостью в десятки и сотни миллионов. И вот оттуда до самого финансового центра и конца Манхеттена сплошные небоскрёбы, где двухи от лимона и выше. Аналогичный случай в цетре Чикаго. В Трам тауэр до повышения цен самая дешевенькая студио на каком-нибудь 43-м этаже стоила от $600 тыщ.
Совсем не бедные, а городского шума не боятся. А вы какие-то пуганные и нервные. Сплошная бессоница. Перед сном тогда надо стакан крепенького и хороший секс. И пусть потом эта улица себе шумит ...
Берем на трёх,
А пьём на двух,
В здоровом теле,
Здоровый дух! (с)
 :lol: :lol: :lol:


шум - крайне важный фактор жизни, который как доказано напрямую влияет на здоровье и ейную продолжительность. поэтому не нужно втирать, что это пустяки. и одно дело забитая машинами 5 авеню, а другое дело - саксаганского или проспект победы с круглосуточным траффиком, и гонками в ночное время. плюс одно дело 50 этажей, другое - 10-20

кроме того, ориентация окон - наше фсе. я жил в 25 метрах от 12 полосного фривея, но с ориентацией все окон от него, еще и внутри буквы П - тишина и покой. но я не представляю, как жили люди с другой стороны дома
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:59

  Libo написав:
  Serg-ik написав:Помню как сразу уменьшился шум от дороги, чуток лучше стало спать...
Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))


Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.
В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.
А им тут муха не пролети, спать мешают...
В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? :roll: Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние. :lol:


+1
...конченные мотоциклисты, газующие на светофоре в 3 часа ночи,долбодятлы с вырезанными глущаками и врубленной на всю музыкой в те-же 3 часа ночи, автобусы и грузовики с какими-то аномально шумно-тарахтящими дизелями. Особенно школьные.
Со временем это перестаешь замечать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:02

  rjkz написав:
  Libo написав:
  Serg-ik написав:Помню как сразу уменьшился шум от дороги, чуток лучше стало спать...
Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))


Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.
В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.
А им тут муха не пролети, спать мешают...
В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? :roll: Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние. :lol:


+1
...конченные мотоциклисты, газующие на светофоре в 3 часа ночи,долбодятлы с вырезанными глущаками и врубленной на всю музыкой в те-же 3 часа ночи, автобусы и грузовики с какими-то аномально шумно-тарахтящими дизелями. Особенно школьные.
Со временем это перестаешь замечать.


Если ты не замечаешь ионизирующее излучение, становится ли оно от этого менее вредным? Вопрос конечно риторический. Вот что думает на тему городского шума наука
https://ec.europa.eu/research-and-innov ... -city-life

к слову, я сейчас пару недель обитаюсь в окржн. и просыпаюсь в 10-10:30. просто потому что тихо. это было абсолютно невозможно в городе, в многоквартирном доме
Востаннє редагувалось adeges в Чет 10 лют, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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