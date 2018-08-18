Додано: Чет 10 лют, 2022 19:15

adeges написав: шум - крайне важный фактор жизни, который как доказано напрямую влияет на здоровье и ейную продолжительность. поэтому не нужно втирать, что это пустяки. и одно дело забитая машинами 5 авеню, а другое дело - саксаганского или проспект победы с круглосуточным траффиком, и гонками в ночное время. плюс одно дело 50 этажей, другое - 10-20



кроме того, ориентация окон - наше фсе. я жил в 25 метрах от 12 полосного фривея, но с ориентацией все окон от него, еще и внутри буквы П - тишина и покой. но я не представляю, как жили люди с другой стороны дома

а как влияет на продолжительность жизни годы, проведенные за время этой жизни в пробках и толкотне в от по дороге на работу и за всеми теми сервисами и возможностями, которые находятся за пределами пешей доступности от вашего жилья?ну и не стоит забывать, шо тема, когда выгодно купленная бляха, или биток решает все твои логистические проблемы - закончится?)тема с дешевым новым метражом в худшей локации стара как миря помню еще счастливых обладателей квартир в домах модных на то время серий кт и т4 на трое, купленных за заработанные потом и кровью доллары в 90хпотом с таким же девизом люди покупали большие и дешевые метражи в аппс на хорьке в пешей и конной доступности к метрои т длокация - это ж не тока место где построен дом, это еще и этаж, ориентировка окон и все остальноевезде можно найти изюм, но не везде его можно купить)когда умничающим понаехам, обсирающим «загазованный и непригодный для жизни центр», накупившим говностроев в ипенях и коренным жителям киевских спальников обрежут возможность бесплатно парковать свои корчи в центре ситуация очень сильно изменится)по крайней мере я на это очень сильно надеюсь)