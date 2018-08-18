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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 10 лют, 2022 19:03
flyman написав: Феодал написав:
Это результат работы мэров Ирпеня и Бучи.
нет, те пацаны скоро обгонят киев по заторам
Не розумію любов до Києва. Тим більше до центра Києва.
Лежу на диванчику. Ноутбук на коліні. Працюю. Клієнт гроші платить.
От тільки як довго це продовжиться?
З одного боку неохота в офіс.
А з іншого, виходить що план оточення Києва кавалірками в пішій доступності до метро тепер до дупи, так як Києв не нужен.[/quote]Бинго)
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Додано: Чет 10 лют, 2022 19:09
adeges написав:
Если ты не замечаешь ионизирующее излучение, становится ли оно от этого менее вредным?
Если есть беспокойства по этому поводу, то можно дома одевать на голову алюминиевую кастрюлю.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 19:15
adeges написав:шум - крайне важный фактор жизни, который как доказано напрямую влияет на здоровье и ейную продолжительность. поэтому не нужно втирать, что это пустяки. и одно дело забитая машинами 5 авеню, а другое дело - саксаганского или проспект победы с круглосуточным траффиком, и гонками в ночное время. плюс одно дело 50 этажей, другое - 10-20
кроме того, ориентация окон - наше фсе. я жил в 25 метрах от 12 полосного фривея, но с ориентацией все окон от него, еще и внутри буквы П - тишина и покой. но я не представляю, как жили люди с другой стороны дома
а как влияет на продолжительность жизни годы, проведенные за время этой жизни в пробках и толкотне в от по дороге на работу и за всеми теми сервисами и возможностями, которые находятся за пределами пешей доступности от вашего жилья?
ну и не стоит забывать, шо тема, когда выгодно купленная бляха, или биток решает все твои логистические проблемы - закончится?)
тема с дешевым новым метражом в худшей локации стара как мир
я помню еще счастливых обладателей квартир в домах модных на то время серий кт и т4 на трое, купленных за заработанные потом и кровью доллары в 90х
потом с таким же девизом люди покупали большие и дешевые метражи в аппс на хорьке в пешей и конной доступности к метро
и т д
локация - это ж не тока место где построен дом, это еще и этаж, ориентировка окон и все остальное
везде можно найти изюм, но не везде его можно купить)
когда умничающим понаехам, обсирающим «загазованный и непригодный для жизни центр», накупившим говностроев в ипенях и коренным жителям киевских спальников обрежут возможность бесплатно парковать свои корчи в центре ситуация очень сильно изменится)
по крайней мере я на это очень сильно надеюсь)
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Додано: Чет 10 лют, 2022 19:29
Libo написав: adeges написав:
Если ты не замечаешь ионизирующее излучение, становится ли оно от этого менее вредным?
Если есть беспокойства по этому поводу, то можно дома одевать на голову алюминиевую кастрюлю.
поскольку об ионизирующем излучении ты знаешь так же мало, как и многом другом, что не мешает конечно тебе говорить обо всем с апломбом, спешу сообщить, в чисто образовательных целях, что алюминиевая кастрюля хороша только от альфа и бета излучения. но таких в киеве нужно будет поискать. а поскольку российский диверсанты до тебя еще не добралась с 210 полонием, то кастрюля тебе пока не понадобится.
а вот 232 торий, 238 уран - гамма излучатели, а 222 радон ты вдыхаешь - и это все то, чего в городе полно (особенно в центре), но от чего алюминиевая кастрюля тебе не поможет. хотя что тебе вообще поможет?
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Додано: Чет 10 лют, 2022 19:45
Slon_Nosov написав: Прохожий написав: Slon_Nosov написав:я из тех
, кто на сейчас не хочет
жить рядом с памятником П. Орлику, имея там квартиру
100 метров, по причине логистики.
спадщина?
живут родители пенсионеры, по привычке. в свое время не хотели продавать, а сейчас и не нужно особо. только отопление космос подозреваю.
вы с апломбом пишете что "ИМЕЕТЕ квартиру 100 метров на П.Орлика" а по факту это квартира родителей
при этом не знаете сколько они платят за отопление, тут вариант или ваши родители миллионеры или вы очень "хороший" сын...
так что фитилек прикрутите, "Я ИЗ ТЕХ"...
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Додано: Чет 10 лют, 2022 19:54
Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите.
Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам".
Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще.
Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру.
Процентов 30 можно отнимать?
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vano80
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:07
vano80 написав:
Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите.
Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам".
Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще.
Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру.
Процентов 30 можно отнимать?
Судя по всему, что вы уже отняли 30%, а с той стороны уже 30% ? явно накинули
Какие дружные семейные отношения
Удачи, хорошего дня
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pesikot
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:16
pesikot написав: vano80 написав:
Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите.
Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам".
Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще.
Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру.
Процентов 30 можно отнимать?
Судя по всему, что вы уже отняли 30%, а с той стороны уже 30% ? явно накинули
Какие дружные семейные отношения
Удачи, хорошего дня
Там семья не просто дружная, а очень "дружная". Кидалово то еще.
Нужно какое то понимание как сложить цену на долю.
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vano80
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:22
vano80 написав:
Там семья не просто дружная, а очень "дружная". Кидалово то еще.
Нужно какое то понимание как сложить цену на долю.
как вариант замочить конкурентов
ну если цены вопроса позволяет)
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:22
vano80 написав: pesikot написав: vano80 написав:
Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите.
Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам".
Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще.
Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру.
Процентов 30 можно отнимать?
Судя по всему, что вы уже отняли 30%, а с той стороны уже 30% ? явно накинули
Какие дружные семейные отношения
Удачи, хорошего дня
Там семья не просто дружная, а очень "дружная". Кидалово то еще.
Нужно какое то понимание как сложить цену на долю.
Либо никак и требовать с них свою долю
Либо дорого, очень нервно и не факт, что -30%
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pesikot
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