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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:23
Прохожий написав: vano80 написав:
Там семья не просто дружная, а очень "дружная". Кидалово то еще.
Нужно какое то понимание как сложить цену на долю.
как вариант замочить конкурентов
ну если цены вопроса позволяет)
Оценщик вроде и без криминала может справиться
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stm
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:26
pesikot написав:
Либо никак и требовать с них свою долю
Либо дорого, очень нервно и не факт, что -30%
Да продать вроде согласны. В ценах не ориентируются. Понятно что будут просматривать объявы, но надо попытаться сторговать что-нибудь.
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vano80
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:34
adeges написав: Libo написав: adeges написав:
Если ты не замечаешь ионизирующее излучение, становится ли оно от этого менее вредным?
Если есть беспокойства по этому поводу, то можно дома одевать на голову алюминиевую кастрюлю.
поскольку об ионизирующем излучении ты знаешь так же мало, как и многом другом, что не мешает конечно тебе говорить обо всем с апломбом, спешу сообщить, в чисто образовательных целях, что алюминиевая кастрюля хороша только от альфа и бета излучения. но таких в киеве нужно будет поискать. а поскольку российский диверсанты до тебя еще не добралась с 210 полонием, то кастрюля тебе пока не понадобится.
а вот 232 торий, 238 уран - гамма излучатели, а 222 радон ты вдыхаешь - и это все то, чего в городе полно (особенно в центре), но от чего алюминиевая кастрюля тебе не поможет. хотя что тебе вообще поможет?
Не треба плутати центр Києва з гранітами Житомирської області чи кар'єрами Кривого Рогу чи урановими шахтами Жовтих Вод.
В Києві з цим - все гут.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:37
vano80 написав:
Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите.
Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам".
Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще.
Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру.
Процентов 30 можно отнимать?
они хотят купить выгодно у родственников ? Лучше варианта не у родственников точно нет ?
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baraka
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:38
stm написав: Прохожий написав: vano80 написав:
Там семья не просто дружная, а очень "дружная". Кидалово то еще.
Нужно какое то понимание как сложить цену на долю.
как вариант замочить конкурентов
ну если цены вопроса позволяет)
Оценщик вроде и без криминала может справиться
оценщик он то конечно может, но
только вот кто соберет всех невменяемых "собственников" на сделку для подписания бумаги?
такие сделки как минимум большой гемор, посему как правило проходят на уровне гораздо ниже реальной рыночной цены(порядка -30%), закрываются обычно не пересичными, зачем пересичному перепуганному покупану весь этот треш, это из жизни еслишо...
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:42
baraka написав: vano80 написав:
Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите.
Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам".
Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще.
Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру.
Процентов 30 можно отнимать?
они хотят купить выгодно у родственников ? Лучше варианта не у родственников точно нет ?
Хотят выкупить долю, чтобы доживать в своей старой квартире.
Ибо надежды на "родственников" нет, что им взбредет в голову и как они захотят распорядиться своей частью неизвестно.
Продавать целую и докладывать на другую, получается добавка нужна побольше, или менять район проживания с сокращением площади. На что пока морально не готовы.
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vano80
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:44
Прохожий написав:
оценщик он то конечно может, но
только вот кто соберет всех невменяемых "собственников" на сделку для подписания бумаги?
такие сделки как минимум большой гемор, посему как правило проходят на уровне гораздо ниже реальной рыночной цены(порядка -30%), закрываются обычно не пересичными, зачем пересичному перепуганному покупану весь этот треш, это из жизни еслишо...
Ну то есть -30, мое предположение, на уровне реальности?
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vano80
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:47
vano80 написав: baraka написав: vano80 написав:
Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите.
Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам".
Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще.
Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру.
Процентов 30 можно отнимать?
они хотят купить выгодно у родственников ? Лучше варианта не у родственников точно нет ?
Хотят выкупить долю, чтобы доживать в своей старой квартире.
Ибо надежды на "родственников" нет, что им взбредет в голову и как они захотят распорядиться своей частью неизвестно.
Продавать целую и докладывать на другую, получается добавка нужна побольше, или менять район проживания с сокращением площади. На что пока морально не готовы.
Це дуже, дуже, ДУЖЕ погана ідея.
Це життя до смерті з думкою що хтось когось наіпав.
Воно того не варте
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:49
vano80 написав: Прохожий написав:
оценщик он то конечно может, но
только вот кто соберет всех невменяемых "собственников" на сделку для подписания бумаги?
такие сделки как минимум большой гемор, посему как правило проходят на уровне гораздо ниже реальной рыночной цены(порядка -30%), закрываются обычно не пересичными, зачем пересичному перепуганному покупану весь этот треш, это из жизни еслишо...
Ну то есть -30, мое предположение, на уровне реальности?
да
но вводные размыты
кто по факту проживает и кто зарегистрирован на объекте?
кто хочет откупить долю у родственников какую долю имеет?
сколько родственников и какие их доли?
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:54
Первый написав:
Це дуже, дуже, ДУЖЕ погана ідея.
Це життя до смерті з думкою що хтось когось наіпав.
Воно того не варте
ДА, если ты молод
если люди пожилые то не все так однозначно
Я же написал мало вводных...
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