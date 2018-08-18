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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:58
Прохожий написав: vano80 написав: Прохожий написав:
оценщик он то конечно может, но
только вот кто соберет всех невменяемых "собственников" на сделку для подписания бумаги?
такие сделки как минимум большой гемор, посему как правило проходят на уровне гораздо ниже реальной рыночной цены(порядка -30%), закрываются обычно не пересичными, зачем пересичному перепуганному покупану весь этот треш, это из жизни еслишо...
Ну то есть -30, мое предположение, на уровне реальности?
да
но вводные размыты
кто по факту проживает и кто зарегистрирован на объекте?
кто хочет откупить долю у родственников какую долю имеет?
сколько родственников и какие их доли?
Проживает, зарегистрирован и платит один жилец. В собственности две трети. Он и хочет дожить сам и без гемора.
Другой получил треть в наследство, никогда в этой квартире на проживал и не зарегистрирован.
Там своя история полная грязи, невыполненных договоренностей, но это уже не важно, есть факт.
Востаннє редагувалось vano80
в Чет 10 лют, 2022 21:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:59
Первый написав:
Це дуже, дуже, ДУЖЕ погана ідея.
Це життя до смерті з думкою що хтось когось наіпав.
Воно того не варте
Все уже произошло. Хочется разойтись и забыть о существовании такой родни
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:13
Первый написав:Це дуже, дуже, ДУЖЕ погана ідея.
Це життя до смерті з думкою що хтось когось наіпав.
Воно того не варте
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:15
vano80 написав:
Проживает, зарегистрирован и платит один жилец. В собственности две трети. Он и хочет дожить сам и без гемора.
Другой получил треть в наследство, никогда в этой квартире на проживал и не зарегистрирован.
так а какая позиция владельца 1/3?
не идет на контакт или в чем проблема?
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:24
vano80 написав: Прохожий написав:
оценщик он то конечно может, но
только вот кто соберет всех невменяемых "собственников" на сделку для подписания бумаги?
такие сделки как минимум большой гемор, посему как правило проходят на уровне гораздо ниже реальной рыночной цены(порядка -30%), закрываются обычно не пересичными, зачем пересичному перепуганному покупану весь этот треш, это из жизни еслишо...
Ну то есть -30, мое предположение, на уровне реальности?
-30 обычно у банка, правда, со взяткой,
если положить что оно эквивалентно - то да
ну а если применять хотелочный и выселелочные коэффициенты то -50 от Бобмбера - большая удача
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:28
vano80 написав:
Первый написав:
Це дуже, дуже, ДУЖЕ погана ідея.
Це життя до смерті з думкою що хтось когось наіпав.
Воно того не варте
Все уже произошло. Хочется разойтись и забыть о существовании такой родни
Постав на місяць на продаж.
Скільки реально дадуть то й буде ціна яку розділите
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:34
Первый написав: vano80 написав:
Первый написав:
Це дуже, дуже, ДУЖЕ погана ідея.
Це життя до смерті з думкою що хтось когось наіпав.
Воно того не варте
Все уже произошло. Хочется разойтись и забыть о существовании такой родни
Постав на місяць на продаж.
Скільки реально дадуть то й буде ціна яку розділите
Логично, спасибо за совет.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:37
Прохожий написав: vano80 написав:
Проживает, зарегистрирован и платит один жилец. В собственности две трети. Он и хочет дожить сам и без гемора.
Другой получил треть в наследство, никогда в этой квартире на проживал и не зарегистрирован.
так а какая позиция владельца 1/3?
не идет на контакт или в чем проблема?
Проблема в неадекватности стороны. "Чего хочу не знаю, а вот что захочу то и сделаю". С трудом дошли до возможного выкупа. Определить цену, убедить, довести до нотаря те еще нервы уйдут.
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