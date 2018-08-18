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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9521952295239524

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:37

  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))

вас это не спасет. Жмеринская переходит в Святошинскую, я и врагам там ездить не советую.
Ну и по поводу "лучше спать". Когда дорогу перестилают, по ней начинают больше ганять, да и в целом больше ездят. Я это уже прошел. По итогу пришел к выводу, что дорога под домом должна быть ушатана до такой степени, чтобы все ее объезжали третьей дорогой.
Такой парадокс ))

Да ладно, я сегодня(или вчера уже?) ехал по Святошинской и Жмеринской(заодно окинул взглядом Сержикову покупку :) ). На Святошинской вполне норм. На Жмеринской похуже, вся латаная, но без особых ям.
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:07

https://kiev.vgorode.ua/news/transport_ ... vilis-foto
Тут все как нам Виталий Владимирович обещал, на этом самом месте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:19

  Первый написав:
  baraka написав:
  vano80 написав:Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите.
Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам".
Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще.
Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру.
Процентов 30 можно отнимать?


они хотят купить выгодно у родственников ? Лучше варианта не у родственников точно нет ?



Це дуже, дуже, ДУЖЕ погана ідея.
Це життя до смерті з думкою що хтось когось наіпав.
Воно того не варте

При выкупе доли у знакомых/партнеров/родственников есть один хороший метод. Напоминает "Угадай мелодию"(помните такую передачу? Я угадаю эту мелодию с пяти нот! А я с четырех!)
Суть в том, что делят, каждый предлагая свою цену за долю второго(идеальный вариант - когда доли были изначально равны).Каждое новое предложение должно быть выше предыдущего. Последнее выдвинутое предложение, после которого не последовало от оппонента нового предложения, обязательно к исполнению.
-Я куплю полквартиры за 30тыс
-А я куплю за 35!
-Я куплю за 40!
-А я куплю за 42!
-Покупай
Второй обязан выкупить за 42, значит. И каждый остается доволен, никакой ругни и обид
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Меня то все та несостоявшаяся треха в ФТ не отпускает. Если бы я знал, что у вас существенно больше чем 50 куе и ничего занимать и даже оформлять рассрочку не нужно - я бы тогда с вас не слез.
фигня этот ФТ, в который раз повторюсь. Спальня 12 метров и 22 метра-это земля и небо...
У жены коллега 50+ лет там купила однушку, 28 метров, в какой-то из первых очередей. всей семьёй платили. Мрак...
Из тесных квартир все повылазят на свежий воздух. Думаете поедут в центр в театр?, не , бухать будут. Кто у бассейна, дорого и цивильно, а кто и поскромнее, просто пивас на лавке. Правильно писали-люди одинаковые, только бухло и наркота по цене отличаются

Файна и Юнит - два самых крупных недоразумения в Киеве.
Файна - посредственное жилье в посредственном районе продается за немыслимые деньги.
Юнит - посредственное жилье в ужасной(катастрофически!) локации продается за немыслимые деньги.
Кто эти люди, которые покупают там??? Откуда у них деньги??? Ведь у дурака их быть не должно, поскольку "дурак и деньги должны расстаться".
Или это и есть тот самый процесс расставания???
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 02:03

  Damien написав:Файна и Юнит - два самых крупных недоразумения в Киеве.
Файна - посредственное жилье в посредственном районе продается за немыслимые деньги.
Юнит - посредственное жилье в ужасной(катастрофически!) локации продается за немыслимые деньги.
Кто эти люди, которые покупают там??? Откуда у них деньги??? Ведь у дурака их быть не должно, поскольку "дурак и деньги должны расстаться".
Или это и есть тот самый процесс расставания???

Вот чем это у ФТ посредственный район? Даже до того как там появился кусок Мюнхена - ФТ - это было довольно весёлое место. У меня с ним романтическая история связана.
Ночной оффтоп.
Много лет назад я приехал в Киев по работе. Все удалось быстро закончить и я поехал на экскурсию в Лавру. И там... Экскурсовод... Я прямо влюбился. Уехал в Одессу. Позвонил в Лавру, узнал телефон этой девушки (до сих пор помню имя и фамилию),позвонил ей и на следующие выходные поехал снова. В Киеве тогда ещё, мне кажется, цветы на каждой станции метро не продавали, да и вообще я Киев плохо знал и был без машины. Не помню как, но узнал, что свежие розы можно купить в Укрфлоре. Позвонил, заказал, поехал забирать. Вот это было моё первое знакомство с будущим ФТ. Прошелся тогда от метро и помню, что в целом гнетущего ощущения, как, например, на Здолбуновской, у меня не возникло. Более того те домики, что напротив ФТ, тогда ещё совсем новые, очень зачетно смотрелись.
А история закончилась очень банально.
Приехал я в Лавру, встретился со своим экскурсоводом, погуляли с ней по Лавре и оказалось что у неё тяжёлая форма ПГМ.
А может я просто совсем ей не понравился. А может и то и другое. Тем не менее, об Укрфлоре у меня остались тёплые воспоминания. Отличное место для счастливой жизни.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 02:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А действительно самое крупное недоразумение Киева - это Республика.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 03:10

  airmax78 написав:
  Damien написав:Файна и Юнит - два самых крупных недоразумения в Киеве.
Файна - посредственное жилье в посредственном районе продается за немыслимые деньги.
Юнит - посредственное жилье в ужасной(катастрофически!) локации продается за немыслимые деньги.
Кто эти люди, которые покупают там??? Откуда у них деньги??? Ведь у дурака их быть не должно, поскольку "дурак и деньги должны расстаться".
Или это и есть тот самый процесс расставания???

Вот чем это у ФТ посредственный район? Даже до того как там появился кусок Мюнхена - ФТ - это было довольно весёлое место. У меня с ним романтическая история связана.
Ночной оффтоп.
Много лет назад я приехал в Киев по работе. Все удалось быстро закончить и я поехал на экскурсию в Лавру. И там... Экскурсовод... Я прямо влюбился. Уехал в Одессу. Позвонил в Лавру, узнал телефон этой девушки (до сих пор помню имя и фамилию),позвонил ей и на следующие выходные поехал снова. В Киеве тогда ещё, мне кажется, цветы на каждой станции метро не продавали, да и вообще я Киев плохо знал и был без машины. Не помню как, но узнал, что свежие розы можно купить в Укрфлоре. Позвонил, заказал, поехал забирать. Вот это было моё первое знакомство с будущим ФТ. Прошелся тогда от метро и помню, что в целом гнетущего ощущения, как, например, на Здолбуновской, у меня не возникло. Более того те домики, что напротив ФТ, тогда ещё совсем новые, очень зачетно смотрелись.
А история закончилась очень банально.
Приехал я в Лавру, встретился со своим экскурсоводом, погуляли с ней по Лавре и оказалось что у неё тяжёлая форма ПГМ.
А может я просто совсем ей не понравился. А может и то и другое. Тем не менее, об Укрфлоре у меня остались тёплые воспоминания. Отличное место для счастливой жизни.

Шо такое ПГМ???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 03:53

Damien
4 пачки, а там и 5, и 6 могут нарисоваться, плохо сочетаются с совеЦким ремонтом и деревянными окнами проклееными на зиму бумагой.
Там скорее всего торг как на арабском базаре с туристами - одна сторона хочет пачкой отделаться, вторая БдЖыпп с салона купить или на крайняк однушечку в новострооечке, пусть и в легендарном городе с фонтанами и электрикой от случая к случаю.
барабашов
 
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