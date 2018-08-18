Додано: П'ят 11 лют, 2022 05:54

Serg-ik написав: Libo написав: Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.

В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.

А им тут муха не пролети, спать мешают...

В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.А им тут муха не пролети, спать мешают...В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли?Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние

Придержите коней.

За клуню никогда не ходил и ( может к сожалению) с 2-х лет жил в высотках большо-о-о-о-о-го украинского города.

30% киевлян не высыпается. Это потеря здоровья. ККЦ, например, заботится о своём здоровье. Почему мне нельзя?

А про Нью-йорк почитайте. Многоие засыпают навсегда

http://www.russian-bazaar.com/ru/content/78208.htm Придержите коней.За клуню никогда не ходил и ( может к сожалению) с 2-х лет жил в высотках большо-о-о-о-о-го украинского города.30% киевлян не высыпается. Это потеря здоровья. ККЦ, например, заботится о своём здоровье. Почему мне нельзя?А про Нью-йорк почитайте. Многоие засыпают навсегда

Серж, не делайте этого.Ничего в жизни не стоит самой жизни.Ну купили компромисный вариант - подрастете, продадите - купите лучше.Ну кинули лендлорда, понимаю, совесть мучает, но это пройдет и совесть будет спать спокойно.Теперь по поводу публикации:1. Где там написано, что хотя-бы часть этих суицидов - от шума?2. Публикация 2012 года. С чего такие погружения в историю? Мало-ли что там было. В начале прощлого века Бруклинский мост называли Мостом Самоубийц. Что-то никто не торопится его сносить. Да и эта сомнительная слава осталась в прошлом.3. Русский базар - это бесплатная газета, которая живет за счет рекламы и объявлений. Основная целевая аудитория - брайтоновские бабульки и дедульки, которые как приехали после развала Союза так и сидят на том Брайтоне не вылазя, не уча Инглиш и зачастую не работая, юзая паблик чардж, то есть все виды соцпомощи. Многие из них никогда не работали, они привезли в США совковый менталитет. Там не менее, эта публикация имеет признаки того что какие-то исследования были сделаны, но их делается такое безумное количество, что просто диву даешься - нахрена большинство их надо. Например, была когда-то такая потребность - считать автомобили, проезжающие перекресток. Нанимали человека, который стоял на перекрестке и считал машины. Начали еще в 90-е и продолжали когда уже появились средства автоматической фиксации. В 90-е за такую работу платили 90 долларов в день, что было очень неплохо, учитывая, что тогда минималка в Нй была 5 долларов в час.5. Теперь насчет таблеток, которыми якобы травятся. В аптеках НЙ без рецепта можно купить очень немного чего - жаропонижающие в малых дозировках например, ибупрофен 200 и 400 можно купить без рецепта, а 600 уже только по рецепту. Витамины. Некоторые мази. Сильнодействующие или препараты способные причинить проблемы со здоровьем - нереально. Даже слабые таблетки от давления или кроверазжижающие. Никаких антибиотиков.Поэтому если надумаете в Нй накупит таблеток для суицида -вам придется травиться аскорбинкой или рыбьим жиром.