Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:.. Жмеринскую отремонтируют)))) Снова будет лучше спать)))
вас это не спасет. Жмеринская переходит в Святошинскую, я и врагам там ездить не советую. Ну и по поводу "лучше спать". Когда дорогу перестилают, по ней начинают больше ганять, да и в целом больше ездят. Я это уже прошел. По итогу пришел к выводу, что дорога под домом должна быть ушатана до такой степени, чтобы все ее объезжали третьей дорогой. Такой парадокс ))
Да ладно, я сегодня(или вчера уже?) ехал по Святошинской и Жмеринской(заодно окинул взглядом Сержикову покупку ). На Святошинской вполне норм. На Жмеринской похуже, вся латаная, но без особых ям.
vano80 написав:Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите. Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам". Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще. Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру. Процентов 30 можно отнимать?
они хотят купить выгодно у родственников ? Лучше варианта не у родственников точно нет ?
Це дуже, дуже, ДУЖЕ погана ідея. Це життя до смерті з думкою що хтось когось наіпав. Воно того не варте
При выкупе доли у знакомых/партнеров/родственников есть один хороший метод. Напоминает "Угадай мелодию"(помните такую передачу? Я угадаю эту мелодию с пяти нот! А я с четырех!) Суть в том, что делят, каждый предлагая свою цену за долю второго(идеальный вариант - когда доли были изначально равны).Каждое новое предложение должно быть выше предыдущего. Последнее выдвинутое предложение, после которого не последовало от оппонента нового предложения, обязательно к исполнению. -Я куплю полквартиры за 30тыс -А я куплю за 35! -Я куплю за 40! -А я куплю за 42! -Покупай Второй обязан выкупить за 42, значит. И каждый остается доволен, никакой ругни и обид
airmax78 написав:Меня то все та несостоявшаяся треха в ФТ не отпускает. Если бы я знал, что у вас существенно больше чем 50 куе и ничего занимать и даже оформлять рассрочку не нужно - я бы тогда с вас не слез.
фигня этот ФТ, в который раз повторюсь. Спальня 12 метров и 22 метра-это земля и небо... У жены коллега 50+ лет там купила однушку, 28 метров, в какой-то из первых очередей. всей семьёй платили. Мрак... Из тесных квартир все повылазят на свежий воздух. Думаете поедут в центр в театр?, не , бухать будут. Кто у бассейна, дорого и цивильно, а кто и поскромнее, просто пивас на лавке. Правильно писали-люди одинаковые, только бухло и наркота по цене отличаются
Файна и Юнит - два самых крупных недоразумения в Киеве. Файна - посредственное жилье в посредственном районе продается за немыслимые деньги. Юнит - посредственное жилье в ужасной(катастрофически!) локации продается за немыслимые деньги. Кто эти люди, которые покупают там??? Откуда у них деньги??? Ведь у дурака их быть не должно, поскольку "дурак и деньги должны расстаться". Или это и есть тот самый процесс расставания???
Damien написав:Файна и Юнит - два самых крупных недоразумения в Киеве. Файна - посредственное жилье в посредственном районе продается за немыслимые деньги. Юнит - посредственное жилье в ужасной(катастрофически!) локации продается за немыслимые деньги. Кто эти люди, которые покупают там??? Откуда у них деньги??? Ведь у дурака их быть не должно, поскольку "дурак и деньги должны расстаться". Или это и есть тот самый процесс расставания???
Вот чем это у ФТ посредственный район? Даже до того как там появился кусок Мюнхена - ФТ - это было довольно весёлое место. У меня с ним романтическая история связана. Ночной оффтоп. Много лет назад я приехал в Киев по работе. Все удалось быстро закончить и я поехал на экскурсию в Лавру. И там... Экскурсовод... Я прямо влюбился. Уехал в Одессу. Позвонил в Лавру, узнал телефон этой девушки (до сих пор помню имя и фамилию),позвонил ей и на следующие выходные поехал снова. В Киеве тогда ещё, мне кажется, цветы на каждой станции метро не продавали, да и вообще я Киев плохо знал и был без машины. Не помню как, но узнал, что свежие розы можно купить в Укрфлоре. Позвонил, заказал, поехал забирать. Вот это было моё первое знакомство с будущим ФТ. Прошелся тогда от метро и помню, что в целом гнетущего ощущения, как, например, на Здолбуновской, у меня не возникло. Более того те домики, что напротив ФТ, тогда ещё совсем новые, очень зачетно смотрелись. А история закончилась очень банально. Приехал я в Лавру, встретился со своим экскурсоводом, погуляли с ней по Лавре и оказалось что у неё тяжёлая форма ПГМ. А может я просто совсем ей не понравился. А может и то и другое. Тем не менее, об Укрфлоре у меня остались тёплые воспоминания. Отличное место для счастливой жизни.
Damien написав:Файна и Юнит - два самых крупных недоразумения в Киеве. Файна - посредственное жилье в посредственном районе продается за немыслимые деньги. Юнит - посредственное жилье в ужасной(катастрофически!) локации продается за немыслимые деньги. Кто эти люди, которые покупают там??? Откуда у них деньги??? Ведь у дурака их быть не должно, поскольку "дурак и деньги должны расстаться". Или это и есть тот самый процесс расставания???
Вот чем это у ФТ посредственный район? Даже до того как там появился кусок Мюнхена - ФТ - это было довольно весёлое место. У меня с ним романтическая история связана. Ночной оффтоп. Много лет назад я приехал в Киев по работе. Все удалось быстро закончить и я поехал на экскурсию в Лавру. И там... Экскурсовод... Я прямо влюбился. Уехал в Одессу. Позвонил в Лавру, узнал телефон этой девушки (до сих пор помню имя и фамилию),позвонил ей и на следующие выходные поехал снова. В Киеве тогда ещё, мне кажется, цветы на каждой станции метро не продавали, да и вообще я Киев плохо знал и был без машины. Не помню как, но узнал, что свежие розы можно купить в Укрфлоре. Позвонил, заказал, поехал забирать. Вот это было моё первое знакомство с будущим ФТ. Прошелся тогда от метро и помню, что в целом гнетущего ощущения, как, например, на Здолбуновской, у меня не возникло. Более того те домики, что напротив ФТ, тогда ещё совсем новые, очень зачетно смотрелись. А история закончилась очень банально. Приехал я в Лавру, встретился со своим экскурсоводом, погуляли с ней по Лавре и оказалось что у неё тяжёлая форма ПГМ. А может я просто совсем ей не понравился. А может и то и другое. Тем не менее, об Укрфлоре у меня остались тёплые воспоминания. Отличное место для счастливой жизни.
Damien 4 пачки, а там и 5, и 6 могут нарисоваться, плохо сочетаются с совеЦким ремонтом и деревянными окнами проклееными на зиму бумагой. Там скорее всего торг как на арабском базаре с туристами - одна сторона хочет пачкой отделаться, вторая БдЖыпп с салона купить или на крайняк однушечку в новострооечке, пусть и в легендарном городе с фонтанами и электрикой от случая к случаю.
Libo написав:Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать. В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон. А им тут муха не пролети, спать мешают... В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние
Придержите коней. За клуню никогда не ходил и ( может к сожалению) с 2-х лет жил в высотках большо-о-о-о-о-го украинского города. 30% киевлян не высыпается. Это потеря здоровья. ККЦ, например, заботится о своём здоровье. Почему мне нельзя? А про Нью-йорк почитайте. Многоие засыпают навсегда http://www.russian-bazaar.com/ru/content/78208.htm
Серж, не делайте этого. Ничего в жизни не стоит самой жизни. Ну купили компромисный вариант - подрастете, продадите - купите лучше. Ну кинули лендлорда, понимаю, совесть мучает, но это пройдет и совесть будет спать спокойно. Теперь по поводу публикации: 1. Где там написано, что хотя-бы часть этих суицидов - от шума? 2. Публикация 2012 года. С чего такие погружения в историю? Мало-ли что там было. В начале прощлого века Бруклинский мост называли Мостом Самоубийц. Что-то никто не торопится его сносить. Да и эта сомнительная слава осталась в прошлом. 3. Русский базар - это бесплатная газета, которая живет за счет рекламы и объявлений. Основная целевая аудитория - брайтоновские бабульки и дедульки, которые как приехали после развала Союза так и сидят на том Брайтоне не вылазя, не уча Инглиш и зачастую не работая, юзая паблик чардж, то есть все виды соцпомощи. Многие из них никогда не работали, они привезли в США совковый менталитет. Там не менее, эта публикация имеет признаки того что какие-то исследования были сделаны, но их делается такое безумное количество, что просто диву даешься - нахрена большинство их надо. Например, была когда-то такая потребность - считать автомобили, проезжающие перекресток. Нанимали человека, который стоял на перекрестке и считал машины. Начали еще в 90-е и продолжали когда уже появились средства автоматической фиксации. В 90-е за такую работу платили 90 долларов в день, что было очень неплохо, учитывая, что тогда минималка в Нй была 5 долларов в час. 5. Теперь насчет таблеток, которыми якобы травятся. В аптеках НЙ без рецепта можно купить очень немного чего - жаропонижающие в малых дозировках например, ибупрофен 200 и 400 можно купить без рецепта, а 600 уже только по рецепту. Витамины. Некоторые мази. Сильнодействующие или препараты способные причинить проблемы со здоровьем - нереально. Даже слабые таблетки от давления или кроверазжижающие. Никаких антибиотиков. Поэтому если надумаете в Нй накупит таблеток для суицида -вам придется травиться аскорбинкой или рыбьим жиром.
Libo написав: Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать. В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон. А им тут муха не пролети, спать мешают... В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние.
одноетажна Америка, забув середній клас живе в передмісті, а не в доунтауні.
Не рассказывай мне, кто живет в одноэтажной и кто в многоэтажной Америке... Почитай. Вокруг Central Park в небоскребах квартиры и пентхаузы самых богатых людей Америки и мира, стоимостью в десятки и сотни миллионов. И вот оттуда до самого финансового центра и конца Манхеттена сплошные небоскрёбы, где двухи от лимона и выше. Аналогичный случай в цетре Чикаго. В Трам тауэр до повышения цен самая дешевенькая студио на каком-нибудь 43-м этаже стоила от $600 тыщ. Совсем не бедные, а городского шума не боятся. А вы какие-то пуганные и нервные. Сплошная бессоница. Перед сном тогда надо стакан крепенького и хороший секс. И пусть потом эта улица себе шумит ... Берем на трёх, А пьём на двух, В здоровом теле, Здоровый дух! (с)