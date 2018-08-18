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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9522952395249525

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 06:32

  adeges написав:
  rjkz написав:
  Libo написав:
Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.
В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.
А им тут муха не пролети, спать мешают...
В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? :roll: Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние. :lol:


+1
...конченные мотоциклисты, газующие на светофоре в 3 часа ночи,долбодятлы с вырезанными глущаками и врубленной на всю музыкой в те-же 3 часа ночи, автобусы и грузовики с какими-то аномально шумно-тарахтящими дизелями. Особенно школьные.
Со временем это перестаешь замечать.


Если ты не замечаешь ионизирующее излучение, становится ли оно от этого менее вредным? Вопрос конечно риторический. Вот что думает на тему городского шума наука
https://ec.europa.eu/research-and-innov ... -city-life

к слову, я сейчас пару недель обитаюсь в окржн. и просыпаюсь в 10-10:30. просто потому что тихо. это было абсолютно невозможно в городе, в многоквартирном доме


Я все понимаю.
В детстве жил с родителями в доме с окнами на Коротченко (ТЕлиги), когда там было только по 2 полосы . К меня были постоянные головные боли.
Мы переехали в дом с окнами прямо в парк. То есть, просыпаешься зимним утром, а на заснеженной ветке дерева, которая в метре от окна, белка прыгает. Летом просыпаешься от пения птиц (правда заснуть трудно из-за комаров).
С тех пор, у меня все киевские квартиры только в тихом месте с зелеными зонами. Кроме веника.
Но я не знаю нормальных локаций в НЙ с окнами прямо в тихий парк.
Жил когда-то с окнами прямо на океан - 5 минут от дома до кромки воды.
Но такой стремный район, что предпочел оттуда свалить поскорее.
В нормальном районе такое жилье стоит тоже нормально. Посмотрите цены на Манхеттен Бич. Тихий благополучный район на берегу океана.
Но приходилось жить и в очень шумных местах - 2 недели спать не можешь из-за шума, на 4 его уже не замечаещь.
По вредному шуму есть вполне определенные параметры.
Но я не спорю, отсутствие шума - это весомый +.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 06:33

  Libo написав:
  adeges написав:Если ты не замечаешь ионизирующее излучение, становится ли оно от этого менее вредным?


Если есть беспокойства по этому поводу, то можно дома одевать на голову алюминиевую кастрюлю. :?


свинцовые труселя.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 06:40

  vano80 написав:Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите.
Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам".
Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще.
Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру.
Процентов 30 можно отнимать?


Это не так делается.
Зависит от размера доли.
Зависит от оцночной стоимости.
То есть, если у человека 2/3 квартиры.
Оценка 100 куе всей, то ему надо в договоре указать не менее 33 куе.
Живые деньги - от 15 до 33 куе за выкуп доли, если инициатор не он.
33+ - если он хочет стать одноособным собственником.
И 0 если речь идет о простом переоформлении.
rjkz
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