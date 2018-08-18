Додано: П'ят 11 лют, 2022 06:32

adeges написав: rjkz написав: Libo написав:

Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.

В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.

А им тут муха не пролети, спать мешают...

В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние. Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать.В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон.А им тут муха не пролети, спать мешают...В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли?Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние.



+1

...конченные мотоциклисты, газующие на светофоре в 3 часа ночи,долбодятлы с вырезанными глущаками и врубленной на всю музыкой в те-же 3 часа ночи, автобусы и грузовики с какими-то аномально шумно-тарахтящими дизелями. Особенно школьные.

Со временем это перестаешь замечать. +1...конченные мотоциклисты, газующие на светофоре в 3 часа ночи,долбодятлы с вырезанными глущаками и врубленной на всю музыкой в те-же 3 часа ночи, автобусы и грузовики с какими-то аномально шумно-тарахтящими дизелями. Особенно школьные.Со временем это перестаешь замечать.



Если ты не замечаешь ионизирующее излучение, становится ли оно от этого менее вредным? Вопрос конечно риторический. Вот что думает на тему городского шума наука

https://ec.europa.eu/research-and-innov ... -city-life



к слову, я сейчас пару недель обитаюсь в окржн. и просыпаюсь в 10-10:30. просто потому что тихо. это было абсолютно невозможно в городе, в многоквартирном доме Если ты не замечаешь ионизирующее излучение, становится ли оно от этого менее вредным? Вопрос конечно риторический. Вот что думает на тему городского шума наукак слову, я сейчас пару недель обитаюсь в окржн. и просыпаюсь в 10-10:30. просто потому что тихо. это было абсолютно невозможно в городе, в многоквартирном доме

Я все понимаю.В детстве жил с родителями в доме с окнами на Коротченко (ТЕлиги), когда там было только по 2 полосы . К меня были постоянные головные боли.Мы переехали в дом с окнами прямо в парк. То есть, просыпаешься зимним утром, а на заснеженной ветке дерева, которая в метре от окна, белка прыгает. Летом просыпаешься от пения птиц (правда заснуть трудно из-за комаров).С тех пор, у меня все киевские квартиры только в тихом месте с зелеными зонами. Кроме веника.Но я не знаю нормальных локаций в НЙ с окнами прямо в тихий парк.Жил когда-то с окнами прямо на океан - 5 минут от дома до кромки воды.Но такой стремный район, что предпочел оттуда свалить поскорее.В нормальном районе такое жилье стоит тоже нормально. Посмотрите цены на Манхеттен Бич. Тихий благополучный район на берегу океана.Но приходилось жить и в очень шумных местах - 2 недели спать не можешь из-за шума, на 4 его уже не замечаещь.По вредному шуму есть вполне определенные параметры.Но я не спорю, отсутствие шума - это весомый +.