Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:03

Wisznia2021 написав: Покупать на Антоновича можно только под сдачу

единственная здравая мысль в вашем спичеда и «шоколадки на антоновича» - это просто образное выражение типа сталинок на печерскеили где нибудь ещеа вообще канешна очень забавно - на антоновича, на которой по вашим словам нельзя жить, за 12 можно снять тока однушку в бабушатнике, которую вы тока шо описали, причем снять если очень повезет, долго они не висят, а на жмеринской за те же 12 101 метровый новострой с горизонталтным отоплением шоп сдать надо оооочень сильно постараться и это абсолютно не тот случай, когда можно ставить условия «без детей и животных»сержик вон сколько лет снимал бабушатники в совкошлаке и не жужжал, а вот покупать - неее, какой совкошлак, вы шоооспросите у него сколько он за все это время отвалил за аренду совкошлака, бггг)он же лет 15 точно снимал, а мож и большедумать люди категорически не хотят, а идут, и идут, и идут по одним и тем же граблям)которые заботливо подкладывают им строители говностроев в ипенях)))зы:родители сдают за 20 ванбедрум на б васильковской с видом на костелтак это по факту 42метровая двушка с проходной комнатой в 9этажном хруще с лифтом - девушка иностранка снимает, ремонту лет 15как думаете - отбилась она за эти 15 лет?)