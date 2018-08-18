Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав: Перестаньте вы эту бредятину про шум и спать. В Нью-Йорке по обе стороны дома авенью в 6 полос каждая, каждые 10 минут 24/7 сирены скорых, полиции и пожарок и не жалуются на сон. Вся планета стремится туда и готова заплатить за это лимон. А им тут муха не пролети, спать мешают... В селе, где вы еще недавно за клуню срать ходили, и то по ночам собаки гавкают... Забыли? Привыкните к шуму, не вы первые, не вы последние.
+1 ...конченные мотоциклисты, газующие на светофоре в 3 часа ночи,долбодятлы с вырезанными глущаками и врубленной на всю музыкой в те-же 3 часа ночи, автобусы и грузовики с какими-то аномально шумно-тарахтящими дизелями. Особенно школьные. Со временем это перестаешь замечать.
к слову, я сейчас пару недель обитаюсь в окржн. и просыпаюсь в 10-10:30. просто потому что тихо. это было абсолютно невозможно в городе, в многоквартирном доме
Я все понимаю. В детстве жил с родителями в доме с окнами на Коротченко (ТЕлиги), когда там было только по 2 полосы . К меня были постоянные головные боли. Мы переехали в дом с окнами прямо в парк. То есть, просыпаешься зимним утром, а на заснеженной ветке дерева, которая в метре от окна, белка прыгает. Летом просыпаешься от пения птиц (правда заснуть трудно из-за комаров). С тех пор, у меня все киевские квартиры только в тихом месте с зелеными зонами. Кроме веника. Но я не знаю нормальных локаций в НЙ с окнами прямо в тихий парк. Жил когда-то с окнами прямо на океан - 5 минут от дома до кромки воды. Но такой стремный район, что предпочел оттуда свалить поскорее. В нормальном районе такое жилье стоит тоже нормально. Посмотрите цены на Манхеттен Бич. Тихий благополучный район на берегу океана. Но приходилось жить и в очень шумных местах - 2 недели спать не можешь из-за шума, на 4 его уже не замечаещь. По вредному шуму есть вполне определенные параметры. Но я не спорю, отсутствие шума - это весомый +.
vano80 написав:Дорогие завсегдатаи, профи и эксперты, помогите, подскажите. Нужно человеку определить стоимость доли квартиры, чтобы предложить за нее денег "родственникам". Оболонь, 464 серия, ремонт советский еще. Быстрый просмотр объяв показывает цену около 1300 метр за полноценную квартиру. Процентов 30 можно отнимать?
Это не так делается. Зависит от размера доли. Зависит от оцночной стоимости. То есть, если у человека 2/3 квартиры. Оценка 100 куе всей, то ему надо в договоре указать не менее 33 куе. Живые деньги - от 15 до 33 куе за выкуп доли, если инициатор не он. 33+ - если он хочет стать одноособным собственником. И 0 если речь идет о простом переоформлении.
airmax78 написав:Меня то все та несостоявшаяся треха в ФТ не отпускает. Если бы я знал, что у вас существенно больше чем 50 куе и ничего занимать и даже оформлять рассрочку не нужно - я бы тогда с вас не слез.
фигня этот ФТ, в который раз повторюсь. Спальня 12 метров и 22 метра-это земля и небо... У жены коллега 50+ лет там купила однушку, 28 метров, в какой-то из первых очередей. всей семьёй платили. Мрак... Из тесных квартир все повылазят на свежий воздух. Думаете поедут в центр в театр?, не , бухать будут. Кто у бассейна, дорого и цивильно, а кто и поскромнее, просто пивас на лавке. Правильно писали-люди одинаковые, только бухло и наркота по цене отличаются
Файна и Юнит - два самых крупных недоразумения в Киеве. Файна - посредственное жилье в посредственном районе продается за немыслимые деньги. Юнит - посредственное жилье в ужасной(катастрофически!) локации продается за немыслимые деньги. Кто эти люди, которые покупают там??? Откуда у них деньги??? Ведь у дурака их быть не должно, поскольку "дурак и деньги должны расстаться". Или это и есть тот самый процесс расставания???
Можливо, що це "понаєхи", які не знають місто, його плюсів і мінусів. Я був на Рибальському - теж капець, як з моєї точки зору. Місце для "понаєхів" і людей,які не вміють думати
airmax78 написав:https://kiev.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/a1196942-kak-vyhljadet-novaja-stantsija-kievskoho-metro-pojavilis-foto Тут все как нам Виталий Владимирович обещал, на этом самом месте.
Хоч тушкою хоч чучелом самийлутшиймер має ввести хоч одну станцію метро
Прохожий написав:[quote="5393321 а что вам от моей радости? ИМХО купить в дупе борщаги ПА1200 это сильно даже со скидкой на то что это дом 2007г/в локация полное гвно как сойдет снег и потеплеет посидите на лавочке соседней чешки пол-часика, посмотрети, проникнитесь чем живет местный народ) собираетесь детей отпускать на улицу без присмотра?
блин, у чувака было 85 5 лет назад и как оказалось возможность одолжить без процентов до сотки, а млж и больше но он еще 5 лет платил за аренду своего гноя, шоп купить в дупе борщаги свои 101 метр с правильными комнатами и горизонтальной разводкой ждал обвала 2 пацана, переходный возраст на носу, борщага, лес за окном капец
вот шо значит ошибка при выборе цели
зы: грит на антоновича жизни нет изза жд
Так не из-за жд, а из-за окон на Антоновича, основная часть квартир в продаже с выходом на Антоновича, а не во двор, И узкие непродуманные кухни
Для меня тоже, Антоновича- дно, шум,загазованость, окна не на Антоновича не спасут. Была в шоколадке в девушке, темно в комнате из- за выступающей стены соседнего помещения, типа, комната находилась в углублении. Покупать на Антоновича можно только под сдачу
Если ФРС начнет агресивно повышать ставку, для Украины 2 варианта. 1. Если НБУ будет слабо повышать ставку, пойдет расти курс 2.Если НБУ будет активно повышать ставку, курс будет в рабочем диапазоне, но будут расти ставки по кредитам и депозитам.
Wisznia2021 написав:Для меня тоже, Антоновича- дно, шум,загазованость, окна не на Антоновича не спасут. Была в шоколадке в девушке, темно в комнате из- за выступающей стены соседнего помещения, типа, комната находилась в углублении. Покупать на Антоновича можно только под сдачу
Антоновича велика. Будинки різні.
Проте Шлакофонд він кругом шлакофонд.
Робити висновок що Антоновича г тому що була в квартирі і там темно…. Ну таке….
Wisznia2021 написав:Покупать на Антоновича можно только под сдачу
единственная здравая мысль в вашем спиче да и «шоколадки на антоновича» - это просто образное выражение типа сталинок на печерске или где нибудь еще
а вообще канешна очень забавно - на антоновича, на которой по вашим словам нельзя жить, за 12 можно снять тока однушку в бабушатнике, которую вы тока шо описали, причем снять если очень повезет, долго они не висят, а на жмеринской за те же 12 101 метровый новострой с горизонталтным отоплением шоп сдать надо оооочень сильно постараться и это абсолютно не тот случай, когда можно ставить условия «без детей и животных» сержик вон сколько лет снимал бабушатники в совкошлаке и не жужжал, а вот покупать - неее, какой совкошлак, вы шооо
спросите у него сколько он за все это время отвалил за аренду совкошлака, бггг) он же лет 15 точно снимал, а мож и больше
думать люди категорически не хотят, а идут, и идут, и идут по одним и тем же граблям) которые заботливо подкладывают им строители говностроев в ипенях)))
зы: родители сдают за 20 ванбедрум на б васильковской с видом на костел так это по факту 42метровая двушка с проходной комнатой в 9этажном хруще с лифтом - девушка иностранка снимает, ремонту лет 15