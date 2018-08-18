Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если ФРС начнет агресивно повышать ставку, для Украины 2 варианта. 1. Если НБУ будет слабо повышать ставку, пойдет расти курс 2.Если НБУ будет активно повышать ставку, курс будет в рабочем диапазоне, но будут расти ставки по кредитам и депозитам.
а по цене на киевскую недвигу есть шо? когда мы уже наконец все умрем от ковида? шо говорят твои вечно панические грахвеки? бггг
kingkongovets написав:родители сдают за 20 ванбедрум на б васильковской с видом на костел
ККЦ, ти ж раніше писав, що ти родом з Лісового масива, десь там жив і вчився в школі. Де В. Васильківська, а де Лісовий масив???? ККЦ, я прошу - заливай правдоподібніше і акуратніше. Ти вже купив собі дирижабль, щоб літати у власний маєток під Лондоном???? І щоки меньше надимай - можуть луснути, а медицина нині дорога)))