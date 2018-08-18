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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9523952495259526

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:https://www.mortgagenewsdaily.com/mortgage-rates

Удобный ресурс по США. Там есть график процентных ставок кредитов по ипотеке за 10 лет для разных сроков ипотеки.

После вчерашней статистике по инфляции в США ( 7,5% за год , максимум с 1982 года ) Все ожидают роста учетной ставки ФРС.

Голдманы вообще ожидают что ФРС будут 7 раз повышать ставку в этом году.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... markets-vp

Если ФРС начнет агресивно повышать ставку, для Украины 2 варианта.
1. Если НБУ будет слабо повышать ставку, пойдет расти курс
2.Если НБУ будет активно повышать ставку, курс будет в рабочем диапазоне, но будут расти ставки по кредитам и депозитам.
а по цене на киевскую недвигу есть шо?
когда мы уже наконец все умрем от ковида?
шо говорят твои вечно панические грахвеки?
бггг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:38

  kingkongovets написав:родители сдают за 20 ванбедрум на б васильковской с видом на костел

ККЦ, ти ж раніше писав, що ти родом з Лісового масива, десь там жив і вчився в школі.
Де В. Васильківська, а де Лісовий масив????
ККЦ, я прошу - заливай правдоподібніше і акуратніше.
Ти вже купив собі дирижабль, щоб літати у власний маєток під Лондоном????
І щоки меньше надимай - можуть луснути, а медицина нині дорога)))
Frant
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