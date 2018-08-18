Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если ФРС начнет агресивно повышать ставку, для Украины 2 варианта. 1. Если НБУ будет слабо повышать ставку, пойдет расти курс 2.Если НБУ будет активно повышать ставку, курс будет в рабочем диапазоне, но будут расти ставки по кредитам и депозитам.
а по цене на киевскую недвигу есть шо? когда мы уже наконец все умрем от ковида? шо говорят твои вечно панические грахвеки? бггг
kingkongovets написав:родители сдают за 20 ванбедрум на б васильковской с видом на костел
ККЦ, ти ж раніше писав, що ти родом з Лісового масива, десь там жив і вчився в школі. Де В. Васильківська, а де Лісовий масив???? ККЦ, я прошу - заливай правдоподібніше і акуратніше. Ти вже купив собі дирижабль, щоб літати у власний маєток під Лондоном???? І щоки меньше надимай - можуть луснути, а медицина нині дорога)))
Если ФРС начнет агресивно повышать ставку, для Украины 2 варианта. 1. Если НБУ будет слабо повышать ставку, пойдет расти курс 2.Если НБУ будет активно повышать ставку, курс будет в рабочем диапазоне, но будут расти ставки по кредитам и депозитам.
а з КРЖН що? будєттолькодорожать від МХЗ? 1. ?? 2. ??
Если ФРС начнет агресивно повышать ставку, для Украины 2 варианта. 1. Если НБУ будет слабо повышать ставку, пойдет расти курс 2.Если НБУ будет активно повышать ставку, курс будет в рабочем диапазоне, но будут расти ставки по кредитам и депозитам.
а з КРЖН що? будєттолькодорожать від МХЗ? 1. ?? 2. ??
kingkongovets написав:родители сдают за 20 ванбедрум на б васильковской с видом на костел
ККЦ, ти ж раніше писав, що ти родом з Лісового масива, десь там жив і вчився в школі. Де В. Васильківська, а де Лісовий масив???? ККЦ, я прошу - заливай правдоподібніше і акуратніше. Ти вже купив собі дирижабль, щоб літати у власний маєток під Лондоном???? І щоки меньше надимай - можуть луснути, а медицина нині дорога)))
Так не подлавливают на слове. Есть огромное пространство для отхода. Родители имели не одну квартиру/купили позже/ досталась от дедушки/кингконговец вырос, купил и подарил
Прохожий написав: живут родители пенсионеры, по привычке. в свое время не хотели продавать, а сейчас и не нужно особо. только отопление космос подозреваю.
вы с апломбом пишете что "ИМЕЕТЕ квартиру 100 метров на П.Орлика" а по факту это квартира родителей при этом не знаете сколько они платят за отопление, тут вариант или ваши родители миллионеры или вы очень "хороший" сын... так что фитилек прикрутите, "Я ИЗ ТЕХ"...[/quote]
грешен, у моих родителей есть квартиры, одна из них в центре и часть ее принадлежит мне... лучше пишите по теме, а не про о чем можно только догадываться. мне до жизни в центре интереса нет, я там все детство прожил и это был совсем другой киев. перемещать пенсионеров из сравнительно большой квартиры где им каждый шкаф важен, в какое то другое жилье целесообразности не вижу. мне нервы дороже! могу намекнуть что общий карточный счет решает кучу мелких вопросов, у родителей есть моя карта на которой всегда есть деньги, но они не сильно спешат ей пользоваться. квартплата в центре доходит до 5000 грн из за отопления. для сравнения, за январь: панелька 50 метров 1850 грн -отопление, панелька 35 метров +-1300 -отопление, 80 метров квартиры с горизонтальной разводкой - 1550 грн -отопление.
ЗЫ фителек пусть пока погорит, топлива хватает...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 11 лют, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:родители сдают за 20 ванбедрум на б васильковской с видом на костел
ККЦ, ти ж раніше писав, що ти родом з Лісового масива, десь там жив і вчився в школі. Де В. Васильківська, а де Лісовий масив???? ККЦ, я прошу - заливай правдоподібніше і акуратніше. Ти вже купив собі дирижабль, щоб літати у власний маєток під Лондоном???? І щоки меньше надимай - можуть луснути, а медицина нині дорога)))
Так не подлавливают на слове. Есть огромное пространство для отхода. Родители имели не одну квартиру/купили позже/ досталась от дедушки/кингконговец вырос, купил и подарил
я много раз говорил, шо родители мамы жили на красноармейской и раньше мы все жили у них, пока отец не получил трешку на лесном но все свободное время я проводил на красноармейской
Damien написав:.. Да ладно, я сегодня(или вчера уже?) ехал по Святошинской и Жмеринской(заодно окинул взглядом Сержикову покупку ). На Святошинской вполне норм. На Жмеринской похуже, вся латаная, но без особых ям.
я там по несколько раз в неделю езжу в одну и обратную сторону. Когда ты едешь по пустой двухполосной дороге, стрейфуя по полосам, то ямы можно объехать почти безболезненно. Если ехать по своей, особенно правой полосе - без колес останешься.