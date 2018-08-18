Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:05

Прохожий написав:

живут родители пенсионеры, по привычке. в свое время не хотели продавать, а сейчас и не нужно особо. только отопление космос подозреваю. живут родители пенсионеры, по привычке. в свое время не хотели продавать, а сейчас и не нужно особо. только отопление космос подозреваю.

вы с апломбом пишете что "ИМЕЕТЕ квартиру 100 метров на П.Орлика" а по факту это квартира родителейпри этом не знаете сколько они платят за отопление, тут вариант или ваши родители миллионеры или вы очень "хороший" сын...так что фитилек прикрутите, "Я ИЗ ТЕХ"...[/quote]грешен, у моих родителей есть квартиры, одна из них в центре и часть ее принадлежит мне...лучше пишите по теме, а не про о чем можно только догадываться. мне до жизни в центре интереса нет, я там все детство прожил и это был совсем другой киев. перемещать пенсионеров из сравнительно большой квартиры где им каждый шкаф важен, в какое то другое жилье целесообразности не вижу. мне нервы дороже!могу намекнуть что общий карточный счет решает кучу мелких вопросов, у родителей есть моя карта на которой всегда есть деньги, но они не сильно спешат ей пользоваться. квартплата в центре доходит до 5000 грн из за отопления. для сравнения, за январь: панелька 50 метров 1850 грн -отопление, панелька 35 метров +-1300 -отопление, 80 метров квартиры с горизонтальной разводкой - 1550 грн -отопление.ЗЫ фителек пусть пока погорит, топлива хватает...