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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9524952595269527>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:https://www.mortgagenewsdaily.com/mortgage-rates

Удобный ресурс по США. Там есть график процентных ставок кредитов по ипотеке за 10 лет для разных сроков ипотеки.

После вчерашней статистике по инфляции в США ( 7,5% за год , максимум с 1982 года ) Все ожидают роста учетной ставки ФРС.

Голдманы вообще ожидают что ФРС будут 7 раз повышать ставку в этом году.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... markets-vp

Если ФРС начнет агресивно повышать ставку, для Украины 2 варианта.
1. Если НБУ будет слабо повышать ставку, пойдет расти курс
2.Если НБУ будет активно повышать ставку, курс будет в рабочем диапазоне, но будут расти ставки по кредитам и депозитам.
а по цене на киевскую недвигу есть шо?
когда мы уже наконец все умрем от ковида?
шо говорят твои вечно панические грахвеки?
бггг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:38

  kingkongovets написав:родители сдают за 20 ванбедрум на б васильковской с видом на костел

ККЦ, ти ж раніше писав, що ти родом з Лісового масива, десь там жив і вчився в школі.
Де В. Васильківська, а де Лісовий масив????
ККЦ, я прошу - заливай правдоподібніше і акуратніше.
Ти вже купив собі дирижабль, щоб літати у власний маєток під Лондоном????
І щоки меньше надимай - можуть луснути, а медицина нині дорога)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:54

  zzzzzz написав:https://www.mortgagenewsdaily.com/mortgage-rates

Удобный ресурс по США. Там есть график процентных ставок кредитов по ипотеке за 10 лет для разных сроков ипотеки.

После вчерашней статистике по инфляции в США ( 7,5% за год , максимум с 1982 года ) Все ожидают роста учетной ставки ФРС.

Голдманы вообще ожидают что ФРС будут 7 раз повышать ставку в этом году.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... markets-vp

Если ФРС начнет агресивно повышать ставку, для Украины 2 варианта.
1. Если НБУ будет слабо повышать ставку, пойдет расти курс
2.Если НБУ будет активно повышать ставку, курс будет в рабочем диапазоне, но будут расти ставки по кредитам и депозитам.

а з КРЖН що?
будєттолькодорожать від МХЗ?
1. ??
2. ??
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:02

  flyman написав:
  zzzzzz написав:https://www.mortgagenewsdaily.com/mortgage-rates

Удобный ресурс по США. Там есть график процентных ставок кредитов по ипотеке за 10 лет для разных сроков ипотеки.

После вчерашней статистике по инфляции в США ( 7,5% за год , максимум с 1982 года ) Все ожидают роста учетной ставки ФРС.

Голдманы вообще ожидают что ФРС будут 7 раз повышать ставку в этом году.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... markets-vp

Если ФРС начнет агресивно повышать ставку, для Украины 2 варианта.
1. Если НБУ будет слабо повышать ставку, пойдет расти курс
2.Если НБУ будет активно повышать ставку, курс будет в рабочем диапазоне, но будут расти ставки по кредитам и депозитам.

а з КРЖН що?
будєттолькодорожать від МХЗ?
1. ??
2. ??

дорожать уже не сможет, и так Польшу догнали
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:02

  Frant написав:
  kingkongovets написав:родители сдают за 20 ванбедрум на б васильковской с видом на костел

ККЦ, ти ж раніше писав, що ти родом з Лісового масива, десь там жив і вчився в школі.
Де В. Васильківська, а де Лісовий масив????
ККЦ, я прошу - заливай правдоподібніше і акуратніше.
Ти вже купив собі дирижабль, щоб літати у власний маєток під Лондоном????
І щоки меньше надимай - можуть луснути, а медицина нині дорога)))

Так не подлавливают на слове.
Есть огромное пространство для отхода.
Родители имели не одну квартиру/купили позже/ досталась от дедушки/кингконговец вырос, купил и подарил
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:05

  Прохожий написав:
живут родители пенсионеры, по привычке. в свое время не хотели продавать, а сейчас и не нужно особо. только отопление космос подозреваю.

вы с апломбом пишете что "ИМЕЕТЕ квартиру 100 метров на П.Орлика" а по факту это квартира родителей
при этом не знаете сколько они платят за отопление, тут вариант или ваши родители миллионеры или вы очень "хороший" сын...
так что фитилек прикрутите, "Я ИЗ ТЕХ"...[/quote]

грешен, у моих родителей есть квартиры, одна из них в центре и часть ее принадлежит мне...
лучше пишите по теме, а не про о чем можно только догадываться. мне до жизни в центре интереса нет, я там все детство прожил и это был совсем другой киев. перемещать пенсионеров из сравнительно большой квартиры где им каждый шкаф важен, в какое то другое жилье целесообразности не вижу. мне нервы дороже!
могу намекнуть что общий карточный счет решает кучу мелких вопросов, у родителей есть моя карта на которой всегда есть деньги, но они не сильно спешат ей пользоваться. квартплата в центре доходит до 5000 грн из за отопления. для сравнения, за январь: панелька 50 метров 1850 грн -отопление, панелька 35 метров +-1300 -отопление, 80 метров квартиры с горизонтальной разводкой - 1550 грн -отопление.

ЗЫ фителек пусть пока погорит, топлива хватает... :lol:
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 11 лют, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:родители сдают за 20 ванбедрум на б васильковской с видом на костел

ККЦ, ти ж раніше писав, що ти родом з Лісового масива, десь там жив і вчився в школі.
Де В. Васильківська, а де Лісовий масив????
ККЦ, я прошу - заливай правдоподібніше і акуратніше.
Ти вже купив собі дирижабль, щоб літати у власний маєток під Лондоном????
І щоки меньше надимай - можуть луснути, а медицина нині дорога)))

Так не подлавливают на слове.
Есть огромное пространство для отхода.
Родители имели не одну квартиру/купили позже/ досталась от дедушки/кингконговец вырос, купил и подарил
я много раз говорил, шо родители мамы жили на красноармейской и раньше мы все жили у них, пока отец не получил трешку на лесном
но все свободное время я проводил на красноармейской

не отвечайте франту, не кормите троля
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:15

  Damien написав:..
Да ладно, я сегодня(или вчера уже?) ехал по Святошинской и Жмеринской(заодно окинул взглядом Сержикову покупку :) ). На Святошинской вполне норм. На Жмеринской похуже, вся латаная, но без особых ям.

я там по несколько раз в неделю езжу в одну и обратную сторону. Когда ты едешь по пустой двухполосной дороге, стрейфуя по полосам, то ямы можно объехать почти безболезненно. Если ехать по своей, особенно правой полосе - без колес останешься.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:за январь: панелька 50 метров 1850 грн -отопление, панелька 35 метров +-1300 -отопление, 80 метров квартиры с горизонтальной разводкой - 1550 грн -отопление.

ЗЫ фителек пусть пока погорит, топлива хватает... :lol:
у родителей за прошлый месяц отопление в 72 метровом новострое с горизонталкой было шото в районе 2300, но они откручивают отопление на полную - папа мерзнет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:36

  airmax78 написав:А действительно самое крупное недоразумение Киева - это Республика.


Та ладно, в отличие от ФТ, Салютной у Республики куча плюсов: рядом Метро, Эпицентр, Столичка, мебельные, ВДНХ рядом, Голосеево, Пирогово, Феофания, 2 трц и тд
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