кстати тут - соглашусь
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:58
Не поняв, що не так тепер з КАНом і його республікою?
Аірмакс побив горшки у ВП?
Буде Республіка -> буде метро на Крейсера Аврори -> кавалірка на Жулянах заграє новими фарбами.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Примитивный манипулятор
я снимал не в новостроях, но это были не бабушатники
Интересно, когда я с двумя сумками приехал в Киев в конце 2007, мне надо было сразу квартиру купить, а не арендовать? или может сначала надо было заработать на неё?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и в чем это я манипулятор?
я вам всегда говорил, шо надо побыстрее тикать из аренды в свое и прекращать кормить лендлордов
и шо это было, если не бабушатники?
«квартиры с евроремонтами»?
так сколько?)
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
надо пересчитать
Так всё -таки, где лоханулся? Надо было в 2007 , выйдя из поезда, купить трёху?
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 11 лют, 2022 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:15
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лют, 2022 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:15
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
надо было при первой же возможности переезжать в свое, в котором можно дальше скирдовать на более лучшее жилье, пригодное уже не только для того шоп переночевать и привести подружайку, а в котором уже можно комфортно «взращивать детей»(с)
ни я, ни те, кто начинал вместе со мной, не купили квартиру своей мечты сразу, это был долгий путь
вон макс только на середине пятого десятка первое новоселье отметил, стоило оно того?
думаю нет
зы:
так сколько?)))
без ответа на этот вопрос ваш хеппи эндный кейс будет не полным)
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