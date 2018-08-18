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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95259526952795289529 ... 9531>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:сержик вон сколько лет снимал бабушатники в совкошлаке и не жужжал, а вот покупать - неее, какой совкошлак, вы шооо

спросите у него сколько он за все это время отвалил за аренду совкошлака, бггг)
он же лет 15 точно снимал, а мож и больше

Примитивный манипулятор
я снимал не в новостроях, но это были не бабушатники
Интересно, когда я с двумя сумками приехал в Киев в конце 2007, мне надо было сразу квартиру купить, а не арендовать? или может сначала надо было заработать на неё?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Примитивный манипулятор
я снимал не в новостроях, но это были не бабушатники
Интересно, когда я с двумя сумками приехал в Киев в конце 2007, мне надо было сразу квартиру купить, а не арендовать? или может сначала надо было заработать на неё?

и в чем это я манипулятор?
я вам всегда говорил, шо надо побыстрее тикать из аренды в свое и прекращать кормить лендлордов
и шо это было, если не бабушатники?
«квартиры с евроремонтами»?

так сколько?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:так сколько?)

надо пересчитать
Так всё -таки, где лоханулся? Надо было в 2007 , выйдя из поезда, купить трёху?
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 11 лют, 2022 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:15

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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лют, 2022 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:так сколько?)

надо пересчитать
Так всё -таки, гда лоханулся? Надо было в 2007 , выйдя в поезда, купить трёху?
надо было при первой же возможности переезжать в свое, в котором можно дальше скирдовать на более лучшее жилье, пригодное уже не только для того шоп переночевать и привести подружайку, а в котором уже можно комфортно «взращивать детей»(с)

ни я, ни те, кто начинал вместе со мной, не купили квартиру своей мечты сразу, это был долгий путь
вон макс только на середине пятого десятка первое новоселье отметил, стоило оно того?
думаю нет

зы:
так сколько?)))
без ответа на этот вопрос ваш хеппи эндный кейс будет не полным)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:20

  Genie написав:
  airmax78 написав:А действительно самое крупное недоразумение Киева - это Республика.


Та ладно, в отличие от ФТ, Салютной у Республики куча плюсов: рядом Метро, Эпицентр, Столичка, мебельные, ВДНХ рядом, Голосеево, Пирогово, Феофания, 2 трц и тд

Вроде как да, но когда проезжаешь там по Кольцевой - единственная мысль - ускориться (но, это, конечно, когда там пробки нет).
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:22

  rjkz написав:Но есть и такое:
2 блока от ЦП, не знаю что не так с этим домом, но все дешево:
на это даже Сержу-бы хватило:
109 куе
https://www.trulia.com/p/ny/new-york/10 ... 2333569920
154 куе
https://www.trulia.com/p/ny/new-york/10 ... l-mediaTab
575 куе.
https://www.trulia.com/p/ny/new-york/10 ... eetViewTab

Странный домик.


Посмотрите на НОА. Это наши платежи ЖЭКу, но в НЙ во многих домах она включает еще и плату за отопление/кондиционирование, воду и пр., т.е. всё кроме электричества. Наверно тут такой случай.
Итак:
Трёха - $4,939/monthly;
1-я однуха - $1,854/monthly;
2-я однуха - $1,061/monthly.
Называется купил квартирку в Нью-Йорке ...
НОА обязательно платит собственник. Никого не волнует, сдаешь, живешь там или вообще никто не живет. 1-го числа каждого месяца. Без каких-либо исключений.
8)
Любите ваши жэки, вашу комуналь и зелёных. Вы с ними как у Христа запазухой.
:lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:23

  airmax78 написав:..
Вроде как да, но когда проезжаешь там по Кольцевой - единственная мысль - ускориться (но, это, конечно, когда там пробки нет).

да, там явно не хватает озеленения. Суровая промка с двумя дорогами, притом по одной из них чего-то сильно хочется чухнуть в Одессу
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Анонсированное в этой теме возможное строительство Интегралом на Оболонской набережной, над коттеджами- пока запретили. Хотят немного уплотнить лучший спальник Киева. https://dengi.informator.ua/2022/02/11/ ... j-oboloni/
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:26

  flyman написав:
  Genie написав:
  airmax78 написав:А действительно самое крупное недоразумение Киева - это Республика.


Та ладно, в отличие от ФТ, Салютной у Республики куча плюсов: рядом Метро, Эпицентр, Столичка, мебельные, ВДНХ рядом, Голосеево, Пирогово, Феофания, 2 трц и тд

Не поняв, що не так тепер з КАНом і його республікою?
Аірмакс побив горшки у ВП?
Буде Республіка -> буде метро на Крейсера Аврори -> кавалірка на Жулянах заграє новими фарбами.

Просто когда метр эконома за кольцевой стоит больше 2куе - это за гранью добра и зла. А еще вот эти три фрика меня выбесили: https://youtu.be/MzhCHWSJtqE
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 11 лют, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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