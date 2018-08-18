Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:15

Serg-ik написав: kingkongovets написав: так сколько?) так сколько?)

надо пересчитать

Так всё -таки, гда лоханулся? Надо было в 2007 , выйдя в поезда, купить трёху? надо пересчитатьТак всё -таки, гда лоханулся? Надо было в 2007 , выйдя в поезда, купить трёху?

надо было при первой же возможности переезжать в свое, в котором можно дальше скирдовать на более лучшее жилье, пригодное уже не только для того шоп переночевать и привести подружайку, а в котором уже можно комфортно «взращивать детей»(с)ни я, ни те, кто начинал вместе со мной, не купили квартиру своей мечты сразу, это был долгий путьвон макс только на середине пятого десятка первое новоселье отметил, стоило оно того?думаю нетзы:так сколько?)))без ответа на этот вопрос ваш хеппи эндный кейс будет не полным)