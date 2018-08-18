Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:35

kingkongovets написав: зы:

так сколько?)))

без ответа на этот вопрос ваш хеппи эндный кейс будет не полным) зы:так сколько?)))без ответа на этот вопрос ваш хеппи эндный кейс будет не полным)

я уже не раз писал сколько потратил. Но к чему этот вопрос? Вы хотите сказать, что этих трат можно было избежать?В 2011, когда я форумом заинтересовался и оценивал перспективы, однушка стоила около 60 куе. У меня даже на однушку не было. Но, предположим, что было. Я бы купил её и в следующие годы доскирдовал бы еще , а так же сэкономил на аренде примерно до 2016 г. еще 21 000 у.е.Приходит 2016 г и моя однуха стоила бы 35 максимум, добавим +21 от экономии. +30 наскирдовал. Итого 86. Так у меня и так была бы такая сумма ( 60 -если бы не купил+30 наскирдованых. При этом я вполне нормально прожил в арендной однушке на 38 метров (минимум 66500 ей цена, 38 м *1750 у.е. =66500), хозяина видел раз в месяц и то не всегда на пороге квартиры.Потому к 2016 г. я подошёл в одинаковых финансовых условиях что при аренде, что при возможной покупке своего. (Не считаем при возможной покупке своей однушки возможные расходы на рыл, ПФ и прочее при переоформлении). А дальше все всё знают: вторичка с 2016 не спешила падать в цене, котлованы мне не нравились, хотя были доступными.