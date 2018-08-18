Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:зы: так сколько?))) без ответа на этот вопрос ваш хеппи эндный кейс будет не полным)
я уже не раз писал сколько потратил. Но к чему этот вопрос? Вы хотите сказать, что этих трат можно было избежать? В 2011, когда я форумом заинтересовался и оценивал перспективы, однушка стоила около 60 куе. У меня даже на однушку не было. Но, предположим, что было. Я бы купил её и в следующие годы доскирдовал бы еще , а так же сэкономил на аренде примерно до 2016 г. еще 21 000 у.е. Приходит 2016 г и моя однуха стоила бы 35 максимум, добавим +21 от экономии. +30 наскирдовал. Итого 86. Так у меня и так была бы такая сумма ( 60 -если бы не купил+30 наскирдованых. При этом я вполне нормально прожил в арендной однушке на 38 метров (минимум 66500 ей цена, 38 м *1750 у.е. =66500), хозяина видел раз в месяц и то не всегда на пороге квартиры. Потому к 2016 г. я подошёл в одинаковых финансовых условиях что при аренде, что при возможной покупке своего. (Не считаем при возможной покупке своей однушки возможные расходы на рыл, ПФ и прочее при переоформлении). А дальше все всё знают: вторичка с 2016 не спешила падать в цене, котлованы мне не нравились, хотя были доступными.
надо пересчитать Так всё -таки, где лоханулся? Надо было в 2007 , выйдя из поезда, купить трёху?
В 2015-16-17-18р. інвестувати в котлован, або якщо не було бажання ризикувати - купити в бабушктніку, але в кращій локації! І купити двуху - а з часом, то або продати і купити трьоху або, в тебе ж 2 пацана(як і в мене) - то вони спокійно можуть ділити 1 кімнату на двох.
kingkongovets написав:зы: так сколько?))) без ответа на этот вопрос ваш хеппи эндный кейс будет не полным)
я уже не раз писал сколько потратил. Но к чему этот вопрос? Вы хотите сказать, что этих трат можно было избежать? В 2011, когда я форумом заинтересовался и оценивал перспективы, однушка стоила около 60 куе. У меня даже на однушку не было. Но, предположим, что было. Я бы купил её и в следующие годы доскирдовал бы еще , а так же сэкономил на аренде примерно до 2016 г. еще 21 000 у.е. Приходит 2016 г и моя однуха стоила бы 35 максимум, добавим +21 от экономии. +30 наскирдовал. Итого 86. Так у меня и так была бы такая сумма ( 60 -если бы не купил+30 наскирдованых. При этом я вполне нормально прожил в арендной однушке на 38 метров (минимум 66500 ей цена, 38 м *1750 у.е. =66500), хозяина видел раз в месяц и то не всегда на пороге квартиры. Потому к 2016 г. я подошёл в одинаковых финансовых условиях что при аренде, что при возможной покупке своего. (Не считаем при возможной покупке своей однушки возможные расходы на рыл, ПФ и прочее при переоформлении). А дальше все всё знают: вторичка с 2016 не спешила падать в цене, котлованы мне не нравились, хотя были доступными.
Успіх написав:В 2015-16-17-18р. інвестувати в котлован, або якщо не було бажання ризикувати - купити в бабушктніку, але в кращій локації! І купити двуху - а з часом, то або продати і купити трьоху або, в тебе ж 2 пацана(як і в мене) - то спокійно можуть ділити 1 кімнату на двох.
Умник, продай своё львовское добро, инвестируй в котлован в Киеве, а сам подожди стройки в аренде
Serg-ik написав:я уже не раз писал сколько потратил. Но к чему этот вопрос? Вы хотите сказать, что этих трат можно было избежать? В 2011, когда я форумом заинтересовался и оценивал перспективы, однушка стоила около 60 куе. У меня даже на однушку не было. Но, предположим, что было. Я бы купил её и в следующие годы доскирдовал бы еще , а так же сэкономил на аренде примерно до 2016 г. еще 21 000 у.е. Приходит 2016 г и моя однуха стоила бы 35 максимум, добавим +21 от экономии. +30 наскирдовал. Итого 86. Так у меня и так была бы такая сумма ( 60 -если бы не купил+30 наскирдованых. При этом я вполне нормально прожил в арендной однушке на 38 метров (минимум 66500 ей цена, 38 м *1750 у.е. =66500), хозяина видел раз в месяц и то не всегда на пороге квартиры. Потому к 2016 г. я подошёл в одинаковых финансовых условиях что при аренде, что при возможной покупке своего. (Не считаем при возможной покупке своей однушки возможные расходы на рыл, ПФ и прочее при переоформлении). А дальше все всё знают: вторичка с 2016 не спешила падать в цене, котлованы мне не нравились, хотя были доступными.
Вот поэтому провинциалы у нас такие завзятые, рьяные и трудяги - им приходится всё с нуля и самим. Коренным киевлянам проще, поэтому они как правило ленивые и барахло. Лучшие люди у нас всегда были из провинции.
Успіх написав:В 2015-16-17-18р. інвестувати в котлован, або якщо не було бажання ризикувати - купити в бабушктніку, але в кращій локації! І купити двуху - а з часом, то або продати і купити трьоху або, в тебе ж 2 пацана(як і в мене) - то спокійно можуть ділити 1 кімнату на двох.
Умник, продай своё львовское добро, инвестируй в котлован в Киеве, а сам подожди стройки в аренде
Ну я ж там☝️ написав - якщо не хотів ризикувати, то було купити бабушатнік(не зовсім вбитий) і далі по стратегії розвитку/розширення