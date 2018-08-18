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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952695279528952995309531>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

lel написав:Анонсированное в этой теме возможное строительство Интегралом на Оболонской набережной, над коттеджами- пока запретили. Хотят немного уплотнить лучший спальник Киева. https://dengi.informator.ua/2022/02/11/ ... j-oboloni/
тока это на месте не поливочной станции, а ропа
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы:
так сколько?)))
без ответа на этот вопрос ваш хеппи эндный кейс будет не полным)

я уже не раз писал сколько потратил. Но к чему этот вопрос? Вы хотите сказать, что этих трат можно было избежать?
В 2011, когда я форумом заинтересовался и оценивал перспективы, однушка стоила около 60 куе. У меня даже на однушку не было. Но, предположим, что было. Я бы купил её и в следующие годы доскирдовал бы еще , а так же сэкономил на аренде примерно до 2016 г. еще 21 000 у.е.
Приходит 2016 г и моя однуха стоила бы 35 максимум, добавим +21 от экономии. +30 наскирдовал. Итого 86. Так у меня и так была бы такая сумма ( 60 -если бы не купил+30 наскирдованых. При этом я вполне нормально прожил в арендной однушке на 38 метров (минимум 66500 ей цена, 38 м *1750 у.е. =66500), хозяина видел раз в месяц и то не всегда на пороге квартиры.
Потому к 2016 г. я подошёл в одинаковых финансовых условиях что при аренде, что при возможной покупке своего. (Не считаем при возможной покупке своей однушки возможные расходы на рыл, ПФ и прочее при переоформлении). А дальше все всё знают: вторичка с 2016 не спешила падать в цене, котлованы мне не нравились, хотя были доступными.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:35

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:так сколько?)

надо пересчитать
Так всё -таки, где лоханулся? Надо было в 2007 , выйдя из поезда, купить трёху?

В 2015-16-17-18р. інвестувати в котлован, або якщо не було бажання ризикувати - купити в бабушктніку, але в кращій локації!
І купити двуху - а з часом, то або продати і купити трьоху або, в тебе ж 2 пацана(як і в мене) - то вони спокійно можуть ділити 1 кімнату на двох.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:38

  kingkongovets написав:
lel написав:Анонсированное в этой теме возможное строительство Интегралом на Оболонской набережной, над коттеджами- пока запретили. Хотят немного уплотнить лучший спальник Киева. https://dengi.informator.ua/2022/02/11/ ... j-oboloni/
тока это на месте не поливочной станции, а ропа

https://e-construction.gov.ua/mist_bud_ ... 7545744868
Или они и на месте РОП 5 собирались строить?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:зы:
так сколько?)))
без ответа на этот вопрос ваш хеппи эндный кейс будет не полным)

я уже не раз писал сколько потратил. Но к чему этот вопрос? Вы хотите сказать, что этих трат можно было избежать?
В 2011, когда я форумом заинтересовался и оценивал перспективы, однушка стоила около 60 куе. У меня даже на однушку не было. Но, предположим, что было. Я бы купил её и в следующие годы доскирдовал бы еще , а так же сэкономил на аренде примерно до 2016 г. еще 21 000 у.е.
Приходит 2016 г и моя однуха стоила бы 35 максимум, добавим +21 от экономии. +30 наскирдовал. Итого 86. Так у меня и так была бы такая сумма ( 60 -если бы не купил+30 наскирдованых. При этом я вполне нормально прожил в арендной однушке на 38 метров (минимум 66500 ей цена, 38 м *1750 у.е. =66500), хозяина видел раз в месяц и то не всегда на пороге квартиры.
Потому к 2016 г. я подошёл в одинаковых финансовых условиях что при аренде, что при возможной покупке своего. (Не считаем при возможной покупке своей однушки возможные расходы на рыл, ПФ и прочее при переоформлении). А дальше все всё знают: вторичка с 2016 не спешила падать в цене, котлованы мне не нравились, хотя были доступными.
так все же - сколько?)
зачем этот поток сознания?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

lel написав:
  kingkongovets написав:
lel написав:Анонсированное в этой теме возможное строительство Интегралом на Оболонской набережной, над коттеджами- пока запретили. Хотят немного уплотнить лучший спальник Киева. https://dengi.informator.ua/2022/02/11/ ... j-oboloni/
тока это на месте не поливочной станции, а ропа

https://e-construction.gov.ua/mist_bud_ ... 7545744868
Или они и на месте РОП 5 собирались строить?
https://www.facebook.com/100064131039315/posts/309234114557621/?d=n
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:В 2015-16-17-18р. інвестувати в котлован, або якщо не було бажання ризикувати - купити в бабушктніку, але в кращій локації!
І купити двуху - а з часом, то або продати і купити трьоху або, в тебе ж 2 пацана(як і в мене) - то спокійно можуть ділити 1 кімнату на двох.

Умник, продай своё львовское добро, инвестируй в котлован в Киеве, а сам подожди стройки в аренде
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:44

  Serg-ik написав:я уже не раз писал сколько потратил. Но к чему этот вопрос? Вы хотите сказать, что этих трат можно было избежать?
В 2011, когда я форумом заинтересовался и оценивал перспективы, однушка стоила около 60 куе. У меня даже на однушку не было. Но, предположим, что было. Я бы купил её и в следующие годы доскирдовал бы еще , а так же сэкономил на аренде примерно до 2016 г. еще 21 000 у.е.
Приходит 2016 г и моя однуха стоила бы 35 максимум, добавим +21 от экономии. +30 наскирдовал. Итого 86. Так у меня и так была бы такая сумма ( 60 -если бы не купил+30 наскирдованых. При этом я вполне нормально прожил в арендной однушке на 38 метров (минимум 66500 ей цена, 38 м *1750 у.е. =66500), хозяина видел раз в месяц и то не всегда на пороге квартиры.
Потому к 2016 г. я подошёл в одинаковых финансовых условиях что при аренде, что при возможной покупке своего. (Не считаем при возможной покупке своей однушки возможные расходы на рыл, ПФ и прочее при переоформлении). А дальше все всё знают: вторичка с 2016 не спешила падать в цене, котлованы мне не нравились, хотя были доступными.


Вот поэтому провинциалы у нас такие завзятые, рьяные и трудяги - им приходится всё с нуля и самим. Коренным киевлянам проще, поэтому они как правило ленивые и барахло. Лучшие люди у нас всегда были из провинции. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:47

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:В 2015-16-17-18р. інвестувати в котлован, або якщо не було бажання ризикувати - купити в бабушктніку, але в кращій локації!
І купити двуху - а з часом, то або продати і купити трьоху або, в тебе ж 2 пацана(як і в мене) - то спокійно можуть ділити 1 кімнату на двох.

Умник, продай своё львовское добро, инвестируй в котлован в Киеве, а сам подожди стройки в аренде

Ну я ж там☝️ написав - якщо не хотів ризикувати, то було купити бабушатнік(не зовсім вбитий) і далі по стратегії розвитку/розширення :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:то було купити бабушатнік(не зовсім вбитий) і далі по стратегії розвитку/розширення

Ты нормальный?
"Купи авно и расчитывай, что после нескольких лет старения на это авно будет покупатель ещё тупее тебя?"
Serg-ik
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