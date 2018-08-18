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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:57

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:так сколько?)

надо пересчитать
Так всё -таки, гда лоханулся? Надо было в 2007 , выйдя в поезда, купить трёху?
надо было при первой же возможности переезжать в свое, в котором можно дальше скирдовать на более лучшее жилье, пригодное уже не только для того шоп переночевать и привести подружайку, а в котором уже можно комфортно «взращивать детей»(с)

ни я, ни те, кто начинал вместе со мной, не купили квартиру своей мечты сразу, это был долгий путь
вон макс только на середине пятого десятка первое новоселье отметил, стоило оно того?
думаю нет

зы:
так сколько?)))
без ответа на этот вопрос ваш хеппи эндный кейс будет не полным)

тобто купити цоколь в оКРЖН при першій же нагоді
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Ну кинули лендлорда, понимаю, совесть мучает, но это пройдет и совесть будет спать спокойно.

Не мучает, потому что не кинул
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:00

  Serg-ik написав:Вы хотите сказать, что этих трат можно было избежать?
выскажу своё мнение но я его никому не навязываю, покупать нужно то на что хватает (но без фанатизма, конкретное гавно конечно не брать), свою квартиру сдавать, а самому снимать ту где вам удобно и комфортно жить. Эта схема страхует от всех ситуаций, если жильё дорожает то паравозом дорожает и ваша квартира, если жильё дешевеет, то разница между вашей и квартирой мечты сокращается, ну и если становится сложно тянуть аренду (потеря работы и прочий форс-мажор) всегда можно переехать в свою. Знаю лично людей кто так делает (мои соседи), довольны как слоны.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 лют, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:тобто купити цоколь в оКРЖН при першій же нагоді

Что Флай, что ККЦ-мужики , не обременённые малыми детьми. Им не надо ни про сад, ни про школу, ни про поликлинику думать, ни про то, как от работы к дому и к указанным объектам добираться...
Потому можно купить где угодно, что угодно, лишь бы не кормить лендлорда.
Радует одно: ККЦ признаёт, что он-паразит)))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:04

  airmax78 написав:Просто когда метр эконома за кольцевой стоит больше 2куе - это за гранью добра и зла. А еще вот эти три фрика меня выбесили: https://youtu.be/MzhCHWSJtqE


А что, раньше, когда вы её нахваливали, там повеселее было? Ведь такой прайс не вчера нарисовался. Па 900 на котловане было нормально, но в те времена почти все стоило доступных денег.
п.с. Нафига вы такое смотрите? :shock: Там с первых секунд рвотный рефлекс наступает.
Или вариант как в том бородатом анекдоте:

Приходит металлист домой и говорит маме:
– Плохо мне, плохо...
Мама:
– Может молотком по радиатору постучать?
– Нет. Не поможет...
– Может напильником по консервной банке?
– Не поможет... Включи лучше "Ласковый май", может стошнит...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:05

Сорі, не уважно прочитав :oops:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 11 лют, 2022 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:если жильё дорожает то паравозом дорожает и ваша квартира, если жильё дешевеет, то разница между вашей и квартирой мечты сокращается,

В данный момент это не работает. Поясню.
Было у меня 2 года назад 100 000 и мог купить новострой, но локация не нравилась или ремонт не мог по деньгам потянуть
Прошло 2 года, новострой подорожал , потому что подняли зарплаты, материалы, топливо, эл/эн выросли в цене. Новострой в цене вырос на 20% ( условно) и это уже 120 000 у.е., то есть +10 000 у.е. в год...Моя з/п такими темпами не растёт.
Что делает хозяин вторички, видя +20 000 у.е.? Поднимает ценник на +20 000.
Что делаю я, видя такую вторичку? Показываю средний палец.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Хіба не зовсім розумна людина може порівнювати ціни автівок з нерухомістю!
Совсем плохой? слово авно от слова авто не отличаешь?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:13

Serg-ik новострои по окраинам сильно не подорожали, я скидывал ссылку на Варшавский по 1200 с незаконченным ремонтом. Эта цена сравнимая с сериями и хрущами . Но при желании можно найти хотелки и по 2куе, чем тут так любят восторгаться. Цена м2 растет, но имхо не такими темпами, как здесь рисуют.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Умник, продай своё львовское добро, инвестируй в котлован в Киеве, а сам подожди стройки в аренде


тут очень любят «реальные кейсы», так вот расскажу об одном из них, за развитием которого я наблюдал лично и даже участвовал спорами и советами)
это история моего друга и бывшего компаньйона

он сам родился и вырос на воскресенке, привык к ней и левому берегу, шо и повлияло в итоге на дальнейшие ошибки, которые он совершил на своем пути к дому своей мечты и хоть офисы у нас всегда были в центре, сам он центр долго не любил и повторял все эти штампы про «невозможно жить», которые сразу отличают понаехов и выросших в спальниках коренных)

так вот, когда мы познакомились у него была однушка в хруще на перова, в которую он прописался по фиктивному браку с уезжающей еврейкой, а потом приватизировал
в общем обошлась она ему в начале 90х в трешку

кстати, во времена моей молодости был даже такой термин «стартовая квартира», странно, но здесь я его ни разу не встречал

когда он решил покупать трешку, то несмотря на все мои советы и уговоры смотрел тока новострои на трое, где уже купили такие же трешки другие наши знакомые

была куплена трешка с видом на тэц 6 и там был сделан шикарный по тем временам «евроремонт» со всеми его традицонными фишками)

но прожив там пару лет он глубоко разочаровался в той локации, к тому же с его жены там однажды сняли золото, а нашего общего друга с женой похитили прямо при входе в квартиру в соседнем доме

в общем эта трешка, в которой он планировал жить и взращивать детей была благополучно продана, а он вложился в новый котлован, опять вопреки моим советам на родном левом берегу, но правда поближе - возле целебного тельбина

а жить он собирался это время на съемной
это было начало нулевых, 2000-2001, не помню уже точно
и тут мне удалось все же внести в его уши здравую мысль и он вместо того шоп снимать купил за 17 куе двушку на радужном с видом на озеро и правый берег
у известного на то время телеведущего, кстати, купил, но то таке

эпопея с достройкой и ремонтом квартиры возле тельбина длилась еще 7 лет, но в итоге и она была продана, бо до человека шото стало наконец доходить

году в 2007 он вложился уже в трешку в голосухе - причем даже на одном с максом этаже и этот выбор был сделан им сознательно - кто не знает там на некоторых этажах есть выступы на фасаде и он, как человек, боящийся высоты, решил шо это будет уменьшать дискомфорт при взгляде вниз, бггг)
но в реальности этот выступ во время дождя создает довольно сильный шум - макс в курсе)

а - еще были куплены 2 паркоместа по 20 тыщ

в итоге в купленной в нечале нулевых за 17 куе двушке он прожил 9 лет!
и продал потом тыщ за 60 вроде

потом он построил себе еще и дом в счастливом и говорит,
шо познал нирвану и шо трешка в голосухе и дом в счастливом это все шо ему надо, шоп встретить старость
ему 53 щас, кстати

а теперь вишенка на тортик - как вы думаете, где этот прошедший столь долгий путь познания человек купил на свадьбу трешку своей дочери, если учесть, шо она до этого года два снимала с парнем двушку в шоколадке на антоновича?)))

в кардинале)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 11 лют, 2022 12:26, всього редагувалось 2 разів.
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