Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:15

Serg-ik написав: Умник, продай своё львовское добро, инвестируй в котлован в Киеве, а сам подожди стройки в аренде

тут очень любят «реальные кейсы», так вот расскажу об одном из них, за развитием которого я наблюдал лично и даже участвовал спорами и советами)это история моего друга и бывшего компаньйонаон сам родился и вырос на воскресенке, привык к ней и левому берегу, шо и повлияло в итоге на дальнейшие ошибки, которые он совершил на своем пути к дому своей мечты и хоть офисы у нас всегда были в центре, сам он центр долго не любил и повторял все эти штампы про «невозможно жить», которые сразу отличают понаехов и выросших в спальниках коренных)так вот, когда мы познакомились у него была однушка в хруще на перова, в которую он прописался по фиктивному браку с уезжающей еврейкой, а потом приватизировалв общем обошлась она ему в начале 90х в трешкукстати, во времена моей молодости был даже такой термин «стартовая квартира», странно, но здесь я его ни разу не встречалкогда он решил покупать трешку, то несмотря на все мои советы и уговоры смотрел тока новострои на трое, где уже купили такие же трешки другие наши знакомыебыла куплена трешка с видом на тэц 6 и там был сделан шикарный по тем временам «евроремонт» со всеми его традицонными фишками)но прожив там пару лет он глубоко разочаровался в той локации, к тому же с его жены там однажды сняли золото, а нашего общего друга с женой похитили прямо при входе в квартиру в соседнем домев общем эта трешка, в которой он планировал жить и взращивать детей была благополучно продана, а он вложился в новый котлован, опять вопреки моим советам на родном левом берегу, но правда поближе - возле целебного тельбинаа жить он собирался это время на съемнойэто было начало нулевых, 2000-2001, не помню уже точнои тут мне удалось все же внести в его уши здравую мысль и он вместо того шоп снимать купил за 17 куе двушку на радужном с видом на озеро и правый берегу известного на то время телеведущего, кстати, купил, но то такеэпопея с достройкой и ремонтом квартиры возле тельбина длилась еще 7 лет, но в итоге и она была продана, бо до человека шото стало наконец доходитьгоду в 2007 он вложился уже в трешку в голосухе - причем даже на одном с максом этаже и этот выбор был сделан им сознательно - кто не знает там на некоторых этажах есть выступы на фасаде и он, как человек, боящийся высоты, решил шо это будет уменьшать дискомфорт при взгляде вниз, бггг)но в реальности этот выступ во время дождя создает довольно сильный шум - макс в курсе)а - еще были куплены 2 паркоместа по 20 тыщв итоге в купленной в нечале нулевых за 17 куе двушке он прожил 9 лет!и продал потом тыщ за 60 вродепотом он построил себе еще и дом в счастливом и говорит,шо познал нирвану и шо трешка в голосухе и дом в счастливом это все шо ему надо, шоп встретить старостьему 53 щас, кстатиа теперь вишенка на тортик - как вы думаете, где этот прошедший столь долгий путь познания человек купил на свадьбу трешку своей дочери, если учесть, шо она до этого года два снимала с парнем двушку в шоколадке на антоновича?)))в кардинале)