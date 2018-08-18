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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:17
airmax78 написав:
Много лет назад я приехал в Киев по работе. Все удалось быстро закончить и я поехал на экскурсию в Лавру. И там... Экскурсовод... Я прямо влюбился. Уехал в Одессу. Позвонил в Лавру, узнал телефон этой девушки (до сих пор помню имя и фамилию),позвонил ей и на следующие выходные поехал снова. В Киеве тогда ещё, мне кажется, цветы на каждой станции метро не продавали, да и вообще я Киев плохо знал и был без машины. Не помню как, но узнал, что свежие розы можно купить в Укрфлоре. Позвонил, заказал, поехал забирать. Вот это было моё первое знакомство с будущим ФТ. Прошелся тогда от метро и помню, что в целом гнетущего ощущения, как, например, на Здолбуновской, у меня не возникло. Более того те домики, что напротив ФТ, тогда ещё совсем новые, очень зачетно смотрелись.
А история закончилась очень банально.
Приехал я в Лавру, встретился со своим экскурсоводом, погуляли с ней по Лавре и оказалось что у неё тяжёлая форма ПГМ.
А может я просто совсем ей не понравился. А может и то и другое. Тем не менее, об Укрфлоре у меня остались тёплые воспоминания. Отличное место для счастливой жизни.
Может и понравился, но деликатно отшила.
Провинциал. Чертыло. Безхатченко.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:17
Serg-ik написав: rjkz написав:
Ну кинули лендлорда, понимаю, совесть мучает, но это пройдет и совесть будет спать спокойно.
Не мучает, потому что не кинул
Просто тут швидше орендодавець ЛОХанувся!))
Серж, скидай на загал його номер - тут пів форума хоче йому сказати, що він лошара!
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:33
vitaliian написав:
новострои по окраинам сильно не подорожали, я скидывал ссылку на Варшавский по 1200 с незаконченным ремонтом. Эта цена сравнимая с сериями и хрущами .
Дураки с деньгами закончились. Или они просто в центр, поближе к ККЦ переехали )))
Не нравился мне Варшавский даже по 650 у.е за метр. Не думал, что народу так хочется жить в Киеве, что даже там готовы покупать и по 650 и по 1200.
Знакомые жены продали у Метро на Довженко и переехали в Варшавский.
Другие с двушки в панельной 16-ти этажке переехали в трёшку на Рижской, 106 м. с фиговой планировкой
Не понимаю оба выбора
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:35
Serg-ik написав:Не нравился мне Варшавский даже по 650 у.е за метр. Не думал, что народу так хочется жить в Киеве, что даже там готовы покупать и по 650 и по 1200.
сержик, это ж как надо хотеть жить в киеве, шоп купить квартиру в самой дупе борщаги)))
ну уж кто бы говорил)))
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:36
flyman написав: Genie написав: airmax78 написав:
А действительно самое крупное недоразумение Киева - это Республика.
Та ладно, в отличие от ФТ, Салютной у Республики куча плюсов: рядом Метро, Эпицентр, Столичка, мебельные, ВДНХ рядом, Голосеево, Пирогово, Феофания, 2 трц и тд
Не поняв, що не так тепер з КАНом і його республікою?
Аірмакс побив горшки у ВП?
Буде Республіка -> буде метро на Крейсера Аврори -> кавалірка на Жулянах заграє новими фарбами.
Флай, з швидкістю відкриття 1 станція метро в 10 років метро біля кавалірок ти не побачиш. Можливо внуки.
Було б адекватне керівництво дотягнули б метро до Ірпеня, Бориспіля, Броварів та закільцювали б по колу в районі обїздної чим вирішили б транспортну проблему передмість і Києва.
А так все як завжди
Кличко найкращий мер.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:37
kingkongovets написав:
зачем этот поток сознания?
чтобы троля (ККЦ) не кормить.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:39
kingkongovets написав:
сержик, это ж как надо хотеть жить в киеве, шоп купить квартиру в самой дупе борщаги)))
ну уж кто бы говорил)))
Я вообще не пониммаю как вообще эту Борщагу не снесли с лица земли такие эстеты, как Вы...
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:39
Хомякоид написав: flyman написав: Genie написав:
Та ладно, в отличие от ФТ, Салютной у Республики куча плюсов: рядом Метро, Эпицентр, Столичка, мебельные, ВДНХ рядом, Голосеево, Пирогово, Феофания, 2 трц и тд
Не поняв, що не так тепер з КАНом і його республікою?
Аірмакс побив горшки у ВП?
Буде Республіка -> буде метро на Крейсера Аврори -> кавалірка на Жулянах заграє новими фарбами.
Флай, з швидкістю відкриття 1 станція метро в 10 років метро біля кавалірок ти не побачиш. Можливо внуки.
Було б адекватне керівництво дотягнули б метро до Ірпеня, Бориспіля, Броварів та закільцювали б по колу в районі обїздної чим вирішили б транспортну проблему передмість і Києва.
А так все як завжди
Кличко найкращий мер.
никогда такого не будет, люди должны страдать
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:40
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
зачем этот поток сознания?
чтобы троля (ККЦ) не кормить.
так на сколько вы за 15 лет подкормили киевских паразитов за аренду их дешевеющего шлачка?)
назовите уже наконец цифру)
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:43
kingkongovets написав:
а теперь вишенка на тортик - как вы думаете, где этот прошедший столь долгий путь познания человек купил на свадьбу трешку своей дочери, если учесть, шо она до этого года два снимала с парнем двушку в шоколадке на антоновича?)))
в кардинале)
не понимаю, зачем так долго рекламировать очевидное. в Киеве, как и в некоторых других города мира, центр (downtown) - это лучше, чем не центр.
как и другое очевидное наблюдение- центр может быть разным, и например антоновича - в любом ее месте - хуже, чем например Рейтерская - в любом ее месте
и наконец третье столько же очевидное наблюдение - после 5 лет качественный новострой в центре часто лучше, чем хрущевка в центре
и последнее, конечно горизонтальная разводка и счетчики тепла лучше (пока), чем вертикальная разводка и отсутствие счетчиков
ах, да, чуть не забыл: коренные киевляне действительно вялы и безынициативны, в отличии от провинциалов
вкратце: лучше быть богатым и здоровым. но есть главная проблема экономики: ограниченность ресурсов. по поэтому вне зависимости объективной лучшести всего вышеуказанного, есть еще фактор value for money. И здесь начинаются варианты...
Востаннє редагувалось adeges
в П'ят 11 лют, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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