airmax78 написав:

Много лет назад я приехал в Киев по работе. Все удалось быстро закончить и я поехал на экскурсию в Лавру. И там... Экскурсовод... Я прямо влюбился. Уехал в Одессу. Позвонил в Лавру, узнал телефон этой девушки (до сих пор помню имя и фамилию),позвонил ей и на следующие выходные поехал снова. В Киеве тогда ещё, мне кажется, цветы на каждой станции метро не продавали, да и вообще я Киев плохо знал и был без машины. Не помню как, но узнал, что свежие розы можно купить в Укрфлоре. Позвонил, заказал, поехал забирать. Вот это было моё первое знакомство с будущим ФТ. Прошелся тогда от метро и помню, что в целом гнетущего ощущения, как, например, на Здолбуновской, у меня не возникло. Более того те домики, что напротив ФТ, тогда ещё совсем новые, очень зачетно смотрелись.А история закончилась очень банально.Приехал я в Лавру, встретился со своим экскурсоводом, погуляли с ней по Лавре и оказалось что у неё тяжёлая форма ПГМ.А может я просто совсем ей не понравился. А может и то и другое. Тем не менее, об Укрфлоре у меня остались тёплые воспоминания. Отличное место для счастливой жизни.