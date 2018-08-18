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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:новострои по окраинам сильно не подорожали, я скидывал ссылку на Варшавский по 1200 с незаконченным ремонтом. Эта цена сравнимая с сериями и хрущами .
Дураки с деньгами закончились. Или они просто в центр, поближе к ККЦ переехали )))
Не нравился мне Варшавский даже по 650 у.е за метр. Не думал, что народу так хочется жить в Киеве, что даже там готовы покупать и по 650 и по 1200.
Знакомые жены продали у Метро на Довженко и переехали в Варшавский.
Другие с двушки в панельной 16-ти этажке переехали в трёшку на Рижской, 106 м. с фиговой планировкой
Не понимаю оба выбора
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Не нравился мне Варшавский даже по 650 у.е за метр. Не думал, что народу так хочется жить в Киеве, что даже там готовы покупать и по 650 и по 1200.
сержик, это ж как надо хотеть жить в киеве, шоп купить квартиру в самой дупе борщаги)))
ну уж кто бы говорил)))
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зачем этот поток сознания?

чтобы троля (ККЦ) не кормить.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:сержик, это ж как надо хотеть жить в киеве, шоп купить квартиру в самой дупе борщаги)))
ну уж кто бы говорил)))

Я вообще не пониммаю как вообще эту Борщагу не снесли с лица земли такие эстеты, как Вы...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:зачем этот поток сознания?

чтобы троля (ККЦ) не кормить.
так на сколько вы за 15 лет подкормили киевских паразитов за аренду их дешевеющего шлачка?)

назовите уже наконец цифру)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:43

  kingkongovets написав:
а теперь вишенка на тортик - как вы думаете, где этот прошедший столь долгий путь познания человек купил на свадьбу трешку своей дочери, если учесть, шо она до этого года два снимала с парнем двушку в шоколадке на антоновича?)))

в кардинале)


не понимаю, зачем так долго рекламировать очевидное. в Киеве, как и в некоторых других города мира, центр (downtown) - это лучше, чем не центр.

как и другое очевидное наблюдение- центр может быть разным, и например антоновича - в любом ее месте - хуже, чем например Рейтерская - в любом ее месте

и наконец третье столько же очевидное наблюдение - после 5 лет качественный новострой в центре часто лучше, чем хрущевка в центре

и последнее, конечно горизонтальная разводка и счетчики тепла лучше (пока), чем вертикальная разводка и отсутствие счетчиков

ах, да, чуть не забыл: коренные киевляне действительно вялы и безынициативны, в отличии от провинциалов ;)

вкратце: лучше быть богатым и здоровым. но есть главная проблема экономики: ограниченность ресурсов. по поэтому вне зависимости объективной лучшести всего вышеуказанного, есть еще фактор value for money. И здесь начинаются варианты...
Востаннє редагувалось adeges в П'ят 11 лют, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:назовите уже наконец цифру)

посчитаю и отвечу через 15 минут после Вашего ответа на вопросы:
Мне надо было в 2007 г. выйти с вокзала и купить однушку за 100 000 у.е.( 100% в кредит?)
Или занять в 2011 , чтобы купить однушку за 60, потратить на ремонт и мебель, а потом продать за 35 в 2016?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:коренные киевляне действительно вялы и безынициативны, в отличии от провинциалов

вспомним старую шутку: в Киеве работает тот, кому нечего сдавать в аренду.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:не понимаю, зачем так долго рекламировать очевидное. в Киеве, как и в некоторых других города мира, центр (downtown) - это лучше, чем не центр.


а разве я шото рекламирую? продаю? кого то куда то загоняю?
я делюсь своим опытом и выводами
а то шо центр лучше чем не центр как видите не всем очевидно

люди очень часто в своих фантазиях выдают желаемое за действительное и благодаря этому ставят перед собой неверные цели
и осознание ошибки приходит
гораздо позже, когда цель уже достигнута, шо конечно же не умаляет их заслуг

я сам когда то точно так же ошибался, когда представлял себе жизнь в частном доме среди корабельных сосен, или когда покупал оазис

но ошибки - это полезный, хоть и негативный опыт и признание их - первый шаг на пути к их исправлению
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:назовите уже наконец цифру)

посчитаю и отвечу через 15 минут после Вашего ответа на вопросы:
Мне надо было в 2007 г. выйти с вокзала и купить однушку за 100 000 у.е.( 100% в кредит?)
Или занять в 2011 , чтобы купить однушку за 60, потратить на ремонт и мебель, а потом продать за 35 в 2016?
вам надо было покупать квартиру
при первой же возможности и уже в ней скирдовать дальше - я же уже отвечал

а не ждать столько лет шоп в итоге взять то шо вы взяли

кстати - сколько вам сейчас лет? пятый десяток явно
как вы думаете - сколько еще дети будут жить с вами?

зы:
и можете ради прикола посчитать
сколько за 11 лет могла принести аренда купленной в 2007 однушки
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 11 лют, 2022 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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