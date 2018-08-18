Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:25

airmax78 написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав: зы:

и можете ради прикола посчитать

сколько за 11 лет могла принести аренда купленной в 2007 однушки зы:и можете ради прикола посчитатьсколько за 11 лет могла принести аренда купленной в 2007 однушки

а-а-а-а--а-аа-а

ты сводишь меня с ума....

не было у меня денег в 2007 на однушку! и в 2011 тоже не хватало на однушку...

и рвать волосы во всех местах оттого, что однушка вместо 100 куе или 60 куе стала стоить 60 куе или 35 куе -наверное не лучшее удовольствие... а-а-а-а--а-аа-аты сводишь меня с ума....не было у меня денег в 2007 на однушку! и в 2011 тоже не хватало на однушку...и рвать волосы во всех местах оттого, что однушка вместо 100 куе или 60 куе стала стоить 60 куе или 35 куе -наверное не лучшее удовольствие...

Забыли 2007 и 2011й. После 2015го у вас было 3 полных года на раздумья и туча гораздо лучших вариантов. Почему это все случилось только в 2021 году - не понимаю. Забыли 2007 и 2011й. После 2015го у вас было 3 полных года на раздумья и туча гораздо лучших вариантов. Почему это все случилось только в 2021 году - не понимаю.

тю, а по моему тут все ясно как белый день - у сержика, как и у многих других здесь - свое понимание прекрасногоа вот правы они были, или нет - покажет только время)мы и от вас ждем развернутый рассказ о впечатлениях от жизни в модных мопах со скрытыми плинтусами)лично меня больше всего интересует инюз панорамных окон и внутрипольных батарей и я это без подколок говорю, вполне возможно шо ошибаюсь я и мои опасения ложныекстати не поделитесь общей суммой коммуналки за январь?