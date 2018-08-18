Господа, как ни крути, а Сержик стал ньюсмейкером ветки на этой неделе. И, пожалуй, пока его событие - самое яркое, что на ветке произошло в этом году.
Я вот думаю - а может стоит ему что-то от форумчан подарить в его квартиру?
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Господа, как ни крути, а Сержик стал ньюсмейкером ветки на этой неделе. И, пожалуй, пока его событие - самое яркое, что на ветке произошло в этом году.
Я вот думаю - а может стоит ему что-то от форумчан подарить в его квартиру?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда все понаехи поймут, что только центр Киева пригоден для нормальной жизни и ломанутся туда, взвинтив цены до 20 куе за квадрат, ККЦ сольёт им свою прелесть в царском доме и купит себе себе жизнь в частном доме среди корабельных сосен...Надеюсь не из тех домов, что на Бетховена с видом на корабельные сосны парка Совки, , а подальше от Киева
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:03
striped
Набор отверток , гаечных ключей, молоток , плоскогубцы и т.п.
кое-что по ошибке оставил на Дорогожичах
По бытовой технике всё есть.
Новый бойлер не прошу, как и пару барных стульев.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:03
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
у меня депрессия от жизни среди корабельных сосен, я люблю движняк и сервисы центра и люблю видеть людей еще где то кроме вылазок в лавку
но у меня есть еще и дача и ее мне с головой, когда хочется природы
около 30 км от дома, час на велике
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а-а-а-а--а-аа-а
ты сводишь меня с ума....
не было у меня денег в 2007 на однушку! и в 2011 тоже не хватало на однушку...
и рвать волосы во всех местах оттого, что однушка вместо 100 куе или 60 куе стала стоить 60 куе или 35 куе -наверное не лучшее удовольствие...
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:09
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну вы ж спрашивали - надо ли было покупать ее в кредит?
я вам просто предложил посчитать другую сторону этого «провального» мероприятия
когда у вас появилась возможность купить однушку?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:17
какие предложения? нужно же что-то нужное, для этого надо бы понимать от самого Сержа, в чем мы бы ему могли посодействовать.
ну не сервиз же с полотенцами и бритвами? )))
ЗЫ ответ Сержа вижу, давайте подумаем. Кто еще участвует в празднике?
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 11 лют, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:17
Забыли 2007 и 2011й. После 2015го у вас было 3 полных года на раздумья и туча гораздо лучших вариантов. Почему это все случилось только в 2021 году - не понимаю.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:25
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тю, а по моему тут все ясно как белый день - у сержика, как и у многих других здесь - свое понимание прекрасного
а вот правы они были, или нет - покажет только время)
мы и от вас ждем развернутый рассказ о впечатлениях от жизни в модных мопах со скрытыми плинтусами)
лично меня больше всего интересует инюз панорамных окон и внутрипольных батарей и я это без подколок говорю, вполне возможно шо ошибаюсь я и мои опасения ложные
кстати не поделитесь общей суммой коммуналки за январь?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К концу 2012. Тогда цена метра на Дорогожичах примерно 1800 была. Думаю, что Оболонь так же.
Если бы я с января 2013 по апрель 2016 включительно ( дата переезда в трёшку) жил бы в своей однухе, то сэкономил бы 10 600 у.е на аренде. (тогда на падении курса аренда упала с 400 до 160 у.е.). Однуха за это время ёкнулась более, чем в 2 раза, менее 30 000 стоила.
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