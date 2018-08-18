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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:32
airmax78 написав:
После 2015го у вас было 3 полных года на раздумья и туча гораздо лучших вариантов. Почему это все случилось только в 2021 году - не понимаю.
я тоже не понимаю что делал на форуме человек, который может отвалить 120 куе за ремонт)))
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:40
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
когда у вас появилась возможность купить однушку?
К концу 2012. Тогда цена метра на Дорогожичах примерно 1800 была. Думаю, что Оболонь так же.
Если бы я с января 2013 по апрель 2016 включительно ( дата переезда в трёшку) жил бы в своей однухе, то сэкономил бы 10 600 у.е на аренде. (тогда на падении курса аренда упала с 400 до 160 у.е.). Однуха за это время ёкнулась более, чем в 2 раза, менее 30 000 стоила.
ну то есть 9 лет у вас
была возможность жить в своем, но вы продолжали платить за аоенду и скирдовать дальше, во всем себе отказывая и гася долги за отопление летом?
9 лет такой жизни, хз сколько бабла отданного лендлордам и рассуждения о том, насколько упала некупленная вами тогда однушка
капец(
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:45
Serg-ik написав: vitaliian написав:
если жильё дорожает то паравозом дорожает и ваша квартира, если жильё дешевеет, то разница между вашей и квартирой мечты сокращается,
В данный момент это не работает. Поясню.
Было у меня 2 года назад 100 000 и мог купить новострой, но локация не нравилась или ремонт не мог по деньгам потянуть
Прошло 2 года, новострой подорожал , потому что подняли зарплаты, материалы, топливо, эл/эн выросли в цене. Новострой в цене вырос на 20% ( условно) и это уже 120 000 у.е., то есть +10 000 у.е. в год...Моя з/п такими темпами не растёт.
Что делает хозяин вторички, видя +20 000 у.е.? Поднимает ценник на +20 000.
Что делаю я, видя такую вторичку? Показываю средний палец.
Сержик, тобі пропонували варіант із хеджем.
Втрати хіба на транзакціях, і то не факт.
Але є як є. Катлєтку захом"ячив і втримав до часу Ч.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:52
kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Не нравился мне Варшавский даже по 650 у.е за метр. Не думал, что народу так хочется жить в Киеве, что даже там готовы покупать и по 650 и по 1200.
сержик, это ж как надо хотеть жить в киеве, шоп купить квартиру в самой дупе борщаги)))
ну уж кто бы говорил)))
главне щоб кімнати парильної форми і правильного метража!
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:53
kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Умник, продай своё львовское добро, инвестируй в котлован в Киеве, а сам подожди стройки в аренде
тут очень любят «реальные кейсы», так вот расскажу об одном из них, за развитием которого я наблюдал лично и даже участвовал спорами и советами)
это история моего друга и бывшего компаньйона
он сам родился и вырос на воскресенке, привык к ней и левому берегу, шо и повлияло в итоге на дальнейшие ошибки, которые он совершил на своем пути к дому своей мечты и хоть офисы у нас всегда были в центре, сам он центр долго не любил и повторял все эти штампы про «невозможно жить», которые сразу отличают понаехов и выросших в спальниках коренных)
так вот, когда мы познакомились у него была однушка в хруще на перова, в которую он прописался по фиктивному браку с уезжающей еврейкой, а потом приватизировал
в общем обошлась она ему в начале 90х в трешку
кстати, во времена моей молодости был даже такой термин «стартовая квартира», странно, но здесь я его ни разу не встречал
когда он решил покупать трешку, то несмотря на все мои советы и уговоры смотрел тока новострои на трое, где уже купили такие же трешки другие наши знакомые
была куплена трешка с видом на тэц 6 и там был сделан шикарный по тем временам «евроремонт» со всеми его традицонными фишками)
но прожив там пару лет он глубоко разочаровался в той локации, к тому же с его жены там однажды сняли золото, а нашего общего друга с женой похитили прямо при входе в квартиру в соседнем доме
в общем эта трешка, в которой он планировал жить и взращивать детей была благополучно продана, а он вложился в новый котлован, опять вопреки моим советам на родном левом берегу, но правда поближе - возле целебного тельбина
а жить он собирался это время на съемной
это было начало нулевых, 2000-2001, не помню уже точно
и тут мне удалось все же внести в его уши здравую мысль и он вместо того шоп снимать купил за 17 куе двушку на радужном с видом на озеро и правый берег
у известного на то время телеведущего, кстати, купил, но то таке
эпопея с достройкой и ремонтом квартиры возле тельбина длилась еще 7 лет, но в итоге и она была продана, бо до человека шото стало наконец доходить
году в 2007 он вложился уже в трешку в голосухе - причем даже на одном с максом этаже и этот выбор был сделан им сознательно - кто не знает там на некоторых этажах есть выступы на фасаде и он, как человек, боящийся высоты, решил шо это будет уменьшать дискомфорт при взгляде вниз, бггг)
но в реальности этот выступ во время дождя создает довольно сильный шум - макс в курсе)
а - еще были куплены 2 паркоместа по 20 тыщ
в итоге в купленной в нечале нулевых за 17 куе двушке он прожил 9 лет!
и продал потом тыщ за 60 вроде
потом он построил себе еще и дом в счастливом и говорит,
шо познал нирвану и шо трешка в голосухе и дом в счастливом это все шо ему надо, шоп встретить старость
ему 53 щас, кстати
а теперь вишенка на тортик - как вы думаете, где этот прошедший столь долгий путь познания человек купил на свадьбу трешку своей дочери, если учесть, шо она до этого года два снимала с парнем двушку в шоколадке на антоновича?)))
в кардинале)
+,
дик можеш без хамства!
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:53
kingkongovets написав:
ну то есть 9 лет у вас
была возможность жить в своем, но вы продолжали платить за аоенду
Не, не так.
с 2016 я переехал в трёшку, потому что 4 человека в однушке уже плохо помещались. То есть в 2016 однуху пришлось бы слить за 30куе, потеря ровно 20 куе с учётом экономии на аренде
конечно, Вы сейчас расскажете про "сдавал бы однуху, арендовал бы трёху, платил бы только разницу". Ну да, я бы еще 10 куе на этом бы сэкономил
А в итоге? За сколько можно сейчас слить однуху? за 50 на максимуме? То есть 50+10 экономии=60 куе, как и могло быть при покупке...
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:56
Хомякоид написав: flyman написав: Genie написав:
Та ладно, в отличие от ФТ, Салютной у Республики куча плюсов: рядом Метро, Эпицентр, Столичка, мебельные, ВДНХ рядом, Голосеево, Пирогово, Феофания, 2 трц и тд
Не поняв, що не так тепер з КАНом і його республікою?
Аірмакс побив горшки у ВП?
Буде Республіка -> буде метро на Крейсера Аврори -> кавалірка на Жулянах заграє новими фарбами.
Флай, з швидкістю відкриття 1 станція метро в 10 років метро біля кавалірок ти не побачиш. Можливо внуки.
Було б адекватне керівництво дотягнули б метро до Ірпеня, Бориспіля, Броварів та закільцювали б по колу в районі обїздної чим вирішили б транспортну проблему передмість і Києва.
А так все як завжди
Кличко найкращий мер.
Там такий собі "метелик" напрошується, закільцювати лінії (хоча би синю і червону), і щоб вісімкою ходили потяги. Такі вологі мрії.
Даю 7 років метрополітену щоб зробив ст. м. Крейсера Аврори.
Якщо ні, то продам кавалірки на черговому піку параплана.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:01
flyman написав:
Даю 7 років метрополітену щоб зробив ст. м. Крейсера Аврори.
Якщо ні, то продам кавалірки на черговому піку параплана.
а лет Вам сколько будет? 60+?
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:03
Serg-ik написав:
вспомним старую шутку: в Киеве работает тот, кому нечего сдавать в аренду.
Подготовить объект к аренде это не работа?
В каком состоянии оставили арендную квартиру?
Под капремонт?
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:06
sequence написав: striped написав:
Господа, как ни крути, а Сержик стал ньюсмейкером ветки на этой неделе. И, пожалуй, пока его событие - самое яркое, что на ветке произошло в этом году.
Я вот думаю - а может стоит ему что-то от форумчан подарить в его квартиру?
какие предложения? нужно же что-то нужное, для этого надо бы понимать от самого Сержа, в чем мы бы ему могли посодействовать.
ну не сервиз же с полотенцами и бритвами? )))
ЗЫ ответ Сержа вижу, давайте подумаем. Кто еще участвует в празднике?
Моя идея была (если ее поддержит достаточное количество людей) попросить Фейслеса выступить координатором, вывесить карту на неделю чтобы желающие могли ее пополнить, а потом в зависимости от суммы то ли комплект ковриков в ванную, то ли зеркало в прихожую, то ли что там Сержик закажет
Чтобы он глядя на этот предмет интерьера вспоминал, что есть еще добрые люди на форуме, которому мы отдали столько человеко-часов
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