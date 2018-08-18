RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95309531953295339534>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:После 2015го у вас было 3 полных года на раздумья и туча гораздо лучших вариантов. Почему это все случилось только в 2021 году - не понимаю.

я тоже не понимаю что делал на форуме человек, который может отвалить 120 куе за ремонт)))
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12879
З нами з: 10.06.11
Подякував: 237 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:когда у вас появилась возможность купить однушку?

К концу 2012. Тогда цена метра на Дорогожичах примерно 1800 была. Думаю, что Оболонь так же.
Если бы я с января 2013 по апрель 2016 включительно ( дата переезда в трёшку) жил бы в своей однухе, то сэкономил бы 10 600 у.е на аренде. (тогда на падении курса аренда упала с 400 до 160 у.е.). Однуха за это время ёкнулась более, чем в 2 раза, менее 30 000 стоила.


ну то есть 9 лет у вас
была возможность жить в своем, но вы продолжали платить за аоенду и скирдовать дальше, во всем себе отказывая и гася долги за отопление летом?

9 лет такой жизни, хз сколько бабла отданного лендлордам и рассуждения о том, насколько упала некупленная вами тогда однушка
капец(
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10606
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:45

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:если жильё дорожает то паравозом дорожает и ваша квартира, если жильё дешевеет, то разница между вашей и квартирой мечты сокращается,

В данный момент это не работает. Поясню.
Было у меня 2 года назад 100 000 и мог купить новострой, но локация не нравилась или ремонт не мог по деньгам потянуть
Прошло 2 года, новострой подорожал , потому что подняли зарплаты, материалы, топливо, эл/эн выросли в цене. Новострой в цене вырос на 20% ( условно) и это уже 120 000 у.е., то есть +10 000 у.е. в год...Моя з/п такими темпами не растёт.
Что делает хозяин вторички, видя +20 000 у.е.? Поднимает ценник на +20 000.
Что делаю я, видя такую вторичку? Показываю средний палец.

Сержик, тобі пропонували варіант із хеджем.
Втрати хіба на транзакціях, і то не факт.
Але є як є. Катлєтку захом"ячив і втримав до часу Ч.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28174
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:52

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Не нравился мне Варшавский даже по 650 у.е за метр. Не думал, что народу так хочется жить в Киеве, что даже там готовы покупать и по 650 и по 1200.
сержик, это ж как надо хотеть жить в киеве, шоп купить квартиру в самой дупе борщаги)))
ну уж кто бы говорил)))

главне щоб кімнати парильної форми і правильного метража!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28174
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:53

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Умник, продай своё львовское добро, инвестируй в котлован в Киеве, а сам подожди стройки в аренде


тут очень любят «реальные кейсы», так вот расскажу об одном из них, за развитием которого я наблюдал лично и даже участвовал спорами и советами)
это история моего друга и бывшего компаньйона

он сам родился и вырос на воскресенке, привык к ней и левому берегу, шо и повлияло в итоге на дальнейшие ошибки, которые он совершил на своем пути к дому своей мечты и хоть офисы у нас всегда были в центре, сам он центр долго не любил и повторял все эти штампы про «невозможно жить», которые сразу отличают понаехов и выросших в спальниках коренных)

так вот, когда мы познакомились у него была однушка в хруще на перова, в которую он прописался по фиктивному браку с уезжающей еврейкой, а потом приватизировал
в общем обошлась она ему в начале 90х в трешку

кстати, во времена моей молодости был даже такой термин «стартовая квартира», странно, но здесь я его ни разу не встречал

когда он решил покупать трешку, то несмотря на все мои советы и уговоры смотрел тока новострои на трое, где уже купили такие же трешки другие наши знакомые

была куплена трешка с видом на тэц 6 и там был сделан шикарный по тем временам «евроремонт» со всеми его традицонными фишками)

но прожив там пару лет он глубоко разочаровался в той локации, к тому же с его жены там однажды сняли золото, а нашего общего друга с женой похитили прямо при входе в квартиру в соседнем доме

в общем эта трешка, в которой он планировал жить и взращивать детей была благополучно продана, а он вложился в новый котлован, опять вопреки моим советам на родном левом берегу, но правда поближе - возле целебного тельбина

а жить он собирался это время на съемной
это было начало нулевых, 2000-2001, не помню уже точно
и тут мне удалось все же внести в его уши здравую мысль и он вместо того шоп снимать купил за 17 куе двушку на радужном с видом на озеро и правый берег
у известного на то время телеведущего, кстати, купил, но то таке

эпопея с достройкой и ремонтом квартиры возле тельбина длилась еще 7 лет, но в итоге и она была продана, бо до человека шото стало наконец доходить

году в 2007 он вложился уже в трешку в голосухе - причем даже на одном с максом этаже и этот выбор был сделан им сознательно - кто не знает там на некоторых этажах есть выступы на фасаде и он, как человек, боящийся высоты, решил шо это будет уменьшать дискомфорт при взгляде вниз, бггг)
но в реальности этот выступ во время дождя создает довольно сильный шум - макс в курсе)

а - еще были куплены 2 паркоместа по 20 тыщ

в итоге в купленной в нечале нулевых за 17 куе двушке он прожил 9 лет!
и продал потом тыщ за 60 вроде

потом он построил себе еще и дом в счастливом и говорит,
шо познал нирвану и шо трешка в голосухе и дом в счастливом это все шо ему надо, шоп встретить старость
ему 53 щас, кстати

а теперь вишенка на тортик - как вы думаете, где этот прошедший столь долгий путь познания человек купил на свадьбу трешку своей дочери, если учесть, шо она до этого года два снимала с парнем двушку в шоколадке на антоновича?)))

в кардинале)

+,
дик можеш без хамства!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28174
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ну то есть 9 лет у вас
была возможность жить в своем, но вы продолжали платить за аоенду

Не, не так.
с 2016 я переехал в трёшку, потому что 4 человека в однушке уже плохо помещались. То есть в 2016 однуху пришлось бы слить за 30куе, потеря ровно 20 куе с учётом экономии на аренде
конечно, Вы сейчас расскажете про "сдавал бы однуху, арендовал бы трёху, платил бы только разницу". Ну да, я бы еще 10 куе на этом бы сэкономил
А в итоге? За сколько можно сейчас слить однуху? за 50 на максимуме? То есть 50+10 экономии=60 куе, как и могло быть при покупке...
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12879
З нами з: 10.06.11
Подякував: 237 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:56

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Genie написав:
Та ладно, в отличие от ФТ, Салютной у Республики куча плюсов: рядом Метро, Эпицентр, Столичка, мебельные, ВДНХ рядом, Голосеево, Пирогово, Феофания, 2 трц и тд

Не поняв, що не так тепер з КАНом і його республікою?
Аірмакс побив горшки у ВП?
Буде Республіка -> буде метро на Крейсера Аврори -> кавалірка на Жулянах заграє новими фарбами.


Флай, з швидкістю відкриття 1 станція метро в 10 років метро біля кавалірок ти не побачиш. Можливо внуки.
Було б адекватне керівництво дотягнули б метро до Ірпеня, Бориспіля, Броварів та закільцювали б по колу в районі обїздної чим вирішили б транспортну проблему передмість і Києва.
А так все як завжди :shock:
Кличко найкращий мер. :D


Там такий собі "метелик" напрошується, закільцювати лінії (хоча би синю і червону), і щоб вісімкою ходили потяги. Такі вологі мрії.
Даю 7 років метрополітену щоб зробив ст. м. Крейсера Аврори.
Якщо ні, то продам кавалірки на черговому піку параплана.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28174
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Даю 7 років метрополітену щоб зробив ст. м. Крейсера Аврори.
Якщо ні, то продам кавалірки на черговому піку параплана.

а лет Вам сколько будет? 60+?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12879
З нами з: 10.06.11
Подякував: 237 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:03

  Serg-ik написав:вспомним старую шутку: в Киеве работает тот, кому нечего сдавать в аренду.

Подготовить объект к аренде это не работа?
В каком состоянии оставили арендную квартиру?
Под капремонт? :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 6468
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1279 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:06

  sequence написав:
  striped написав:Господа, как ни крути, а Сержик стал ньюсмейкером ветки на этой неделе. И, пожалуй, пока его событие - самое яркое, что на ветке произошло в этом году.

Я вот думаю - а может стоит ему что-то от форумчан подарить в его квартиру?

какие предложения? нужно же что-то нужное, для этого надо бы понимать от самого Сержа, в чем мы бы ему могли посодействовать.
ну не сервиз же с полотенцами и бритвами? )))
ЗЫ ответ Сержа вижу, давайте подумаем. Кто еще участвует в празднике?


Моя идея была (если ее поддержит достаточное количество людей) попросить Фейслеса выступить координатором, вывесить карту на неделю чтобы желающие могли ее пополнить, а потом в зависимости от суммы то ли комплект ковриков в ванную, то ли зеркало в прихожую, то ли что там Сержик закажет :) Чтобы он глядя на этот предмет интерьера вспоминал, что есть еще добрые люди на форуме, которому мы отдали столько человеко-часов :)
striped
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2860 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 95309531953295339534>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Феодал і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
987 1399279
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 07:24
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5108614
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33136
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.