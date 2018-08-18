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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9531953295339534>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:07

UA
ага
Сорвал со стен и вынес на мусор старые обои. С паркетом та же история: снял и вынес
Стёкла бить не стал
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:ну то есть 9 лет у вас
была возможность жить в своем, но вы продолжали платить за аоенду

Не, не так.
с 2016 я переехал в трёшку, потому что 4 человека в однушке уже плохо помещались. То есть в 2016 однуху пришлось бы слить за 30куе, потеря ровно 20 куе с учётом экономии на аренде
конечно, Вы сейчас расскажете про "сдавал бы однуху, арендовал бы трёху, платил бы только разницу". Ну да, я бы еще 10 куе на этом бы сэкономил
А в итоге? За сколько можно сейчас слить однуху? за 50 на максимуме? То есть 50+10 экономии=60 куе, как и могло быть при покупке...
все ваши рассуждения
строятся на предположениях, сержик
шо значит «пришлось бы продать»?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:08

  rjkz написав:Я все понимаю.
В детстве жил с родителями в доме с окнами на Коротченко (ТЕлиги), когда там было только по 2 полосы . К меня были постоянные головные боли.
Мы переехали в дом с окнами прямо в парк. То есть, просыпаешься зимним утром, а на заснеженной ветке дерева, которая в метре от окна, белка прыгает. Летом просыпаешься от пения птиц (правда заснуть трудно из-за комаров).
С тех пор, у меня все киевские квартиры только в тихом месте с зелеными зонами. Кроме веника.
Но я не знаю нормальных локаций в НЙ с окнами прямо в тихий парк.
Жил когда-то с окнами прямо на океан - 5 минут от дома до кромки воды.
Но такой стремный район, что предпочел оттуда свалить поскорее.
В нормальном районе такое жилье стоит тоже нормально. Посмотрите цены на Манхеттен Бич. Тихий благополучный район на берегу океана.
Но приходилось жить и в очень шумных местах - 2 недели спать не можешь из-за шума, на 4 его уже не замечаещь.
По вредному шуму есть вполне определенные параметры.
Но я не спорю, отсутствие шума - это весомый +.

Интересен контингент White Lines раскупивший по 3000 у.е метр для себя.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:строятся на предположениях, сержик
шо значит «пришлось бы продать»?

Это ене предположения о будущем, а расчёты, основанные на прошлом.
Когда мне катастрофически мало было места в однухе, я переехал в трёху. Что делать с однухой?
1 Продать, чтобы купить свою трёху
2 Сдать в аренду, чтобы доплачивать за аренду трёхи

Оба варианта я в деньгах расписал
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:12

  UA написав:Интересен контингент White Lines раскупивший по 3000 у.е метр для себя.

селяне попродававшие земельные паи, и не знающие что делать с такими деньгами :|
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:13

  Serg-ik написав:UA
ага
Сорвал со стен и вынес на мусор старые обои. С паркетом та же история: снял и вынес
Стёкла бить не стал

Сколько содрали с лендлорда за демонтажные работы?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:15

UA
подарил. Бонус для взаимноприятного расставания
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  sequence написав:
  striped написав:Господа, как ни крути, а Сержик стал ньюсмейкером ветки на этой неделе. И, пожалуй, пока его событие - самое яркое, что на ветке произошло в этом году.

Я вот думаю - а может стоит ему что-то от форумчан подарить в его квартиру?

какие предложения? нужно же что-то нужное, для этого надо бы понимать от самого Сержа, в чем мы бы ему могли посодействовать.
ну не сервиз же с полотенцами и бритвами? )))
ЗЫ ответ Сержа вижу, давайте подумаем. Кто еще участвует в празднике?


Моя идея была (если ее поддержит достаточное количество людей) попросить Фейслеса выступить координатором, вывесить карту на неделю чтобы желающие могли ее пополнить, а потом в зависимости от суммы то ли комплект ковриков в ванную, то ли зеркало в прихожую, то ли что там Сержик закажет :) Чтобы он глядя на этот предмет интерьера вспоминал, что есть еще добрые люди на форуме, которому мы отдали столько человеко-часов :)
Готов поддержать
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:18

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:ну то есть 9 лет у вас
была возможность жить в своем, но вы продолжали платить за аоенду

Не, не так.
с 2016 я переехал в трёшку, потому что 4 человека в однушке уже плохо помещались. То есть в 2016 однуху пришлось бы слить за 30куе, потеря ровно 20 куе с учётом экономии на аренде
конечно, Вы сейчас расскажете про "сдавал бы однуху, арендовал бы трёху, платил бы только разницу". Ну да, я бы еще 10 куе на этом бы сэкономил
А в итоге? За сколько можно сейчас слить однуху? за 50 на максимуме? То есть 50+10 экономии=60 куе, как и могло быть при покупке...

для чого зливати, якщо можна було би гіпотетичну 1к здати в оренду, і трохи докласти до отриманої оренди та знімати 3к?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:21

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Даю 7 років метрополітену щоб зробив ст. м. Крейсера Аврори.
Якщо ні, то продам кавалірки на черговому піку параплана.

а лет Вам сколько будет? 60+?

яка різниця якщо можу хоч зараз іти на пенсію по кешфло?
диверсифікуюся на власний ПФ поки ще дають можливість заробляти на дядю і думаю, що Жуляни є перспективним районом з огляду на майбутнє метро з Іподрома і Троєщини
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 11 лют, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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