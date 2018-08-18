rjkz написав:

Я все понимаю.В детстве жил с родителями в доме с окнами на Коротченко (ТЕлиги), когда там было только по 2 полосы . К меня были постоянные головные боли.Мы переехали в дом с окнами прямо в парк. То есть, просыпаешься зимним утром, а на заснеженной ветке дерева, которая в метре от окна, белка прыгает. Летом просыпаешься от пения птиц (правда заснуть трудно из-за комаров).С тех пор, у меня все киевские квартиры только в тихом месте с зелеными зонами. Кроме веника.Но я не знаю нормальных локаций в НЙ с окнами прямо в тихий парк.Жил когда-то с окнами прямо на океан - 5 минут от дома до кромки воды.Но такой стремный район, что предпочел оттуда свалить поскорее.В нормальном районе такое жилье стоит тоже нормально. Посмотрите цены на Манхеттен Бич. Тихий благополучный район на берегу океана.Но приходилось жить и в очень шумных местах - 2 недели спать не можешь из-за шума, на 4 его уже не замечаещь.По вредному шуму есть вполне определенные параметры.Но я не спорю, отсутствие шума - это весомый +.