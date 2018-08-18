RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9532953395349535>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:строятся на предположениях, сержик
шо значит «пришлось бы продать»?

Это ене предположения о будущем, а расчёты, основанные на прошлом.
Когда мне катастрофически мало было места в однухе, я переехал в трёху. Что делать с однухой?
1 Продать, чтобы купить свою трёху
2 Сдать в аренду, чтобы доплачивать за аренду трёхи

Оба варианта я в деньгах расписал
а почему вам вдруг так катастрофически перестало хватать места?
шо, мало примеров жизни в однушке вчетвером?

ну и принимать решение о рождении детей, не решив квартирный вопрос - это не «пришлось», сержик
это называется безответственность
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:24

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Интересен контингент White Lines раскупивший по 3000 у.е метр для себя.
молодые и успешные, те, кто не повелся на «модный» пох, а шо?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:принимать решение о рождении детей, не решив квартирный вопрос - это не «пришлось», сержик
это называется безответственность

В семье ( стране) не без урода
В целом, конечно, у нас страна ответственных людей. Судя по демографии. Это Вас должно радовать.
Кстати, Ваши родители-ответственные люди? Вас родили, имея свою квартиру? Или чуток попозже на Лесном получили?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12882
З нами з: 10.06.11
Подякував: 237 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:попросить Фейслеса выступить координатором, вывесить карту на неделю чтобы желающие могли ее пополнить, а потом в зависимости от суммы то ли комплект ковриков в ванную, то ли зеркало в прихожую, то ли что там Сержик закажет :) Чтобы он глядя на этот предмет интерьера вспоминал, что есть еще добрые люди на форуме, которому мы отдали столько человеко-часов

Скажу сразу, что зеркало не куплю-будет казаться, что Вы все на меня оттуда смотрите)))
И коврик в ванную не куплю-не стану я по вашему подарку ногами топтаться.
Но и зря, на ерунду, не потрачу :-)
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12882
З нами з: 10.06.11
Подякував: 237 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:принимать решение о рождении детей, не решив квартирный вопрос - это не «пришлось», сержик
это называется безответственность

В семье ( стране) не без урода
В целом, конечно, у нас страна ответственных людей. Судя по демографии. Это Вас должно радовать.
Кстати, Ваши родители-ответственные люди? Вас родили, имея свою квартиру? Или чуток попозже на Лесном получили?


мои родители меня принесли из роддома не на съемную квартиру и естественно мнение ее хозяев при этом учитывалось

но ведь не обо мне речь?

зы:
кстати в то время вообще жить в киеве, в трешке, где у ребенка своя комната - это было мега круто и далеко не у всех
многие мои одноклассники и друзья по команде жили вчетвером в гостинках, с родителями родителей в двушках и коммуналках - у нас на площадке в двушке 464 серии сколько я помню жили 2 семьи с детьми
сплошь и рядом
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:43

  striped написав:.. в зависимости от суммы то ли комплект ковриков в ванную, то ли зеркало в прихожую..

зеркало ваще не вопрос - мы их производим, с ковриками у завхоза строймагазина туго ))
ЗЫ приносит Серж домой пидарунок.
Жена
- откеда?
- да я тут шарился по форумам лет 10, вместо того, чтобы на квартиру побыстрей наскирдовать ))
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 11 лют, 2022 14:50, всього редагувалось 1 раз.
sequence
 
Повідомлень: 6386
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж, квартирный вопрос испортил не только москвичей.

ККЦ, может стоит открыть какие-то курсы личностного роста в Тик Токе? Раз уж есть такая потребность научить всех вокруг, а Бахматова поддерживать уже не комильфо?
striped
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2862 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:Да уж, квартирный вопрос испортил не только москвичей.

ККЦ, может стоит открыть какие-то курсы личностного роста в Тик Токе? Раз уж есть такая потребность научить всех вокруг, а Бахматова поддерживать уже не комильфо?
я никогда не поддерживал бахматова, мы просто с ним давно знакомы еще со времен его участия в камеди, потом общались когда он руководил вднх, мы не друзья
и я не хвастаюсь, а делюсь опытом, шоп кто то не повторил каких то ошибок возможно это кого то раздражает - ну так игнор есть
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:59

  airmax78 написав:Просто когда метр эконома за кольцевой стоит больше 2куе - это за гранью добра и зла. А еще вот эти три фрика меня выбесили: https://youtu.be/MzhCHWSJtqE


Город Солнца Кампанеллы. Прекрасный современный комплекс. Тем более, на всякий случай рядом метро. Что еще важно? А важно качественное обслуживание и догляд со стороны УК. Важно, чтоб там под боком были высокого класса кофейни, вкусные кафюшки-перекушки и желательно приличный ресторан. И чтоб не просто вывески, а чтоб работали от зари до ночи. Чтоб никуда не приходилось переться. Чем выше стоимость, тем приличнее и культурнее соседи, тем моднее, симпатичнее и губастее соседочки. Мечта. Оазис. Белая зависть. Ням. Образец светлого будущего Киева. Впереди Европы всей. Убийца совкошлака. Никто кроме нас.
Там лично не был. Сужу по ролику. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10705
З нами з: 14.11.11
Подякував: 407 раз.
Подякували: 4329 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  airmax78 написав:Просто когда метр эконома за кольцевой стоит больше 2куе - это за гранью добра и зла. А еще вот эти три фрика меня выбесили: https://youtu.be/MzhCHWSJtqE


Город Солнца Кампанеллы. Прекрасный современный комплекс. Тем более, на всякий случай рядом метро. Что еще важно? А важно качественное обслуживание и догляд со стороны УК. Важно, чтоб там под боком были высокого класса кофейни, вкусные кафюшки-перекушки и желательно приличный ресторан. И чтоб не просто вывески, а чтоб работали от зари до ночи. Чтоб никуда не приходилось переться. Чем выше стоимость, тем приличнее и культурнее соседи, тем моднее, симпатичнее и губастее соседочки. Мечта. Оазис. Белая зависть. Ням. Образец светлого будущего Киева. Впереди Европы всей. Убийца совкошлака. Никто кроме нас.
Там лично не был. Сужу по ролику. :?
Тогда все это не про Республику.
Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31207
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 7478 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 9532953395349535>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
985 1399356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 21:19
Прохожий
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5108646
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33143
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2759)
11.02.2022 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.